Китоб туманида 8 ёшли ўқувчи инглиз тилидан B2 сертификатини олди

·17·Жамият
Китоб туманида 8 ёшли ўқувчи инглиз тилидан B2 сертификатини олди

Қашқадарё вилоятининг Китоб туманида таҳсил олаётган 8 ёшли мактаб ўқувчиси инглиз тилини билиш даражасини тасдиқловчи CEFR имтиҳонидан муваффақиятли ўтди.

Маълум қилинишича, 11-умумтаълим мактабининг 3-синф ўқувчиси Юсупова Солиҳа Сухробовна инглиз тилидан CEFR имтиҳонида 51 балл тўплаб, B2 даражасидаги сертификатни қўлга киритган.

Ёш ўқувчининг бу натижаси тенгдошлари орасида ҳам катта қизиқиш уйғотиши табиий. Унинг ютуғи ота-онаси ва устозлари учун ҳам қувончли воқеа бўлди.

Солиҳа келгусида ҳам билим олишда давом этиб, янги марраларни забт этишига тилакдошмиз.

ҚашқадарёКитоб туманиCEFRЮсупова Солиҳа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этдиТошкентда 4-қаватдан тушиб кетган ўқувчи вафот этди16 сентябр 13:07Уч нафар ўқувчи қиз жанжали ортидан Андижонда синф раҳбари лавозимидан айрилдиУч нафар ўқувчи қиз жанжали ортидан Андижонда синф раҳбари лавозимидан айрилди15 октябр 15:38Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)5 сентябр 11:114-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди4-қаватдан йиқилган ўқувчи билан боғлиқ янги тафсилотлар маълум бўлди16 сентябр 15:53Мактабда ўқувчини урган ўқитувчига жиноят иши қўзғатилдиМактабда ўқувчини урган ўқитувчига жиноят иши қўзғатилди21 май 15:57Вояга етмаган 3 нафар фарзандга 100 миллион сўм алимент қарзи ундирилди Вояга етмаган 3 нафар фарзандга 100 миллион сўм алимент қарзи ундирилди Бугун 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди