Россиялик олигархларнинг даромадлари кескин қисқарди: ким энг кўп зарар кўрди?
Жорий йил бошидан буён Россиянинг энг йирик миллиардерлари халқаро бозорлардаги тебранишлар ва иқтисодий ўзгаришлар фонида улкан молиявий зарар кўрди. Нуфузли таҳлилий ҳисоб-китобларга кўра, мамлакатнинг энг бой кишилари жами 28 миллиард доллардан ортиқ соф бойлигини бой берди.
Айниқса, саноат ва металлургия соҳасида фаолият юритувчи магнатларнинг активларида сезиларли даражада пасайиш қайд этилмоқда.
Энг катта йўқотиш ва энг барқарор миллиардер: Рақамлар ва фактлар
Тақдим этилган кўрсаткичларга кўра, молиявий йўқотишлар бўйича асосий тафовут қуйидагича кўриниш олди:
«Норникель» раҳбари рекорд даражада зарар кўрди: Россиялик тадбиркорлар орасида энг кескин молиявий пасайишга «Norilsk Nikel» президенти учради. Унинг шахсий бойлиги йил бошидан бери нақд 8,1 миллиард долларга камайиб, ҳозирда 21,6 миллиард долларни ташкил этмоқда;
Алексей Мордашовда минимал қисқариш: «Северсталь» раҳбари Алексей Мордашов эса бошқаларга нисбатан ўз активларини яхшироқ ҳимоялай олди. Унинг маблағи бор-йўғи 515 миллион долларга қисқариб, айни пайтда 27,8 миллиард доллар даражасида сақланиб турибди.
Глобал бозорлардаги ноаниқлик ва хомашё нархларининг ўзгариши Россия бизнес элитасининг умумий капитал кўрсаткичларига бевосита босим ўтказишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…