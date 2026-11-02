Ўзбекистонда мобил радарларни огоҳлантирувчи белгисиз ўрнатишга рухсат берилди

·66·Ўзбекистон
Ўзбекистонда мобил радарларни огоҳлантирувчи белгисиз ўрнатишга рухсат берилди

Ўзбекистонда радарларни жойлаштириш тартибига ўзгартириш киритилди. Эндиликда ҳайдовчилар орасида “уч оёқли радарлар” деб аталадиган мобил тезликни ўлчаш қурилмаларини махсус огоҳлантирувчи белгиларсиз ўрнатиш мумкин.

Аввал амалдаги тартибга кўра, стационар ва мобил радарлар жойлашган ҳудуддан 250–500 метр олдин "Радар" белгиси қўйилиши шарт эди. Бироқ 29-октябрдаги ҳукумат қарори билан ушбу талабга ўзгартириш киритилди.

Янги тартибга мувофиқ, олдиндан огоҳлантирувчи белги ўрнатиш мажбурияти фақат стационар радарлар учун сақлаб қолинди. Мобил радарлар олдидан эса ҳайдовчиларни махсус йўл белгиси орқали огоҳлантириш талаби бекор қилинди.

Шу тариқа, мобил тезлик ўлчаш қурилмалари йўлларда ҳайдовчиларни олдиндан огоҳлантирмасдан ҳам жойлаштирилиши мумкин.

Йўл ҳаракати хавфсизлигиМобил радарларЙўл белгилариЎзбекистон ИИВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлдиИнтернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлди16 сентябр 23:45150 км/соатлик Тошкент–Самарқанд йўли: тўлов қанча бўлади?150 км/соатлик Тошкент–Самарқанд йўли: тўлов қанча бўлади?23 июл 19:25«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!29 июл 11:49Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБанкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушади3 сентябр 09:14Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинЎзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкин26 август 12:56Ўзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинадиЎзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинади22 сентябр 21:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?