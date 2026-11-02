Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 9-турида «Ливерпул» ўз майдонида «Арсенал»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувдаги ягона голни Кай Ҳаверс киритди.
- Бош мураббий Андони Ираола мағлубиятга қарамай, шогирдларининг майдондаги шиддати ва кўрсатган характеридан мамнунлигини билдирди.
- Мураббий жамоа гол уришга лойиқ ўйин кўрсатганини таъкидлаб, мавсум ҳали олдинда эканини эслатди.
Англия Премьер-лигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида «Ливерпуль» ўз майдонида Лондоннинг «Арсенал» клубини қабул қилиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Кескин курашларга бой кечган беллашув тақдирини Кай Ҳаверц томонидан киритилган ягона тўп ҳал қилди.
Ўз майдонидаги мағлубиятга қарамай, «Ливерпуль» бош мураббийи Андони Ираола ўйиндан сўнг футболчиларининг кўрсатган характери, майдондаги шиддати ва ўтказиб юборилган голга нисбатан реакциясидан мамнун эканини очиқ билдирди.
Тезкор хато ва ўйиндаги ўзгариш: Ираоланинг таҳлили
Мерсисайдликлар устози ўйиннинг боришини батафсил изоҳлаб, шогирдлари голга муносиб ўйин намойиш этганини таъкидлади:
«Хатоларимизга ўзимиз айбдормиз»: Бош мураббий баҳс бошидаги режа кутилганидек чиқмаганини яширмади: «Албатта, бугун бошқача натижа қайд этишни истагандик. Айниқса, учрашув аввалидаги хатоларимиз учун ўзимиз айбдормиз»;
Қўрқувсиз ва эркин ўйин: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг жамоа очиқроқ ҳаракат қилишга ўтган: «Голдан кейин ҳимоя қилишга арзийдиган нарса қолмади, шу боис янада эркинроқ ва жасурроқ ўйнай бошладик. Биринчи бўлимда ўйин тизгинини ўз фойдамизга буриб, танаффусни яхши кайфиятда кутиб олдик»;
Тўсин ва бой берилган имкониятлар: Иккинчи бўлимдаги босим ҳақида гапирар экан, мураббий жамоага омад етишмаганини қайд этди: «Ҳисобни тенглаштириш учун кўп ҳаракат қилдик. Зарбамиз дарвоза тўсинига ҳам тегди, вазиятлар етарлича бўлди. Биз, шубҳасиз, камида битта гол уришга лойиқ эдик».
«Ҳали ноябрь ойининг боши — олдинда катта кураш бор»
Ираола биргина мағлубият мавсумнинг якуний хулосаси бўла олмаслигини, муҳими жамоада тўғри ўйин шаклланаётганини эслатиб ўтди:
Ижобий жиҳатлар кўплиги: Мутахассис жамоа ўйинида унга маъқул келган жиҳатлар сезиларли даражада бўлганини ва мана шу шиддатли темпни бутун мавсум давомида ушлаб туриш зарурлигини уқтирди;
Пойга ҳали давом этади: «Мавсум энди бошланди. Тўғри, “Арсенал” ҳозир мусобақа жадвалида жуда қулай вазиятда, аммо ҳозирча бор-йўғи ноябрь ойининг боши. Олдинда курашларга тўла кўплаб учрашувлар бор», дея фикрини якунлади «Ливерпуль» устози.
Изоҳлар 0
…