Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?

·63·Спорт
Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 9-турида «Ливерпул» ўз майдонида «Арсенал»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Учрашувдаги ягона голни Кай Ҳаверс киритди.
  • Бош мураббий Андони Ираола мағлубиятга қарамай, шогирдларининг майдондаги шиддати ва кўрсатган характеридан мамнунлигини билдирди.
  • Мураббий жамоа гол уришга лойиқ ўйин кўрсатганини таъкидлаб, мавсум ҳали олдинда эканини эслатди.

Англия Премьер-лигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида «Ливерпуль» ўз майдонида Лондоннинг «Арсенал» клубини қабул қилиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Кескин курашларга бой кечган беллашув тақдирини Кай Ҳаверц томонидан киритилган ягона тўп ҳал қилди.

Ўз майдонидаги мағлубиятга қарамай, «Ливерпуль» бош мураббийи Андони Ираола ўйиндан сўнг футболчиларининг кўрсатган характери, майдондаги шиддати ва ўтказиб юборилган голга нисбатан реакциясидан мамнун эканини очиқ билдирди.

Тезкор хато ва ўйиндаги ўзгариш: Ираоланинг таҳлили

Мерсисайдликлар устози ўйиннинг боришини батафсил изоҳлаб, шогирдлари голга муносиб ўйин намойиш этганини таъкидлади:

  • «Хатоларимизга ўзимиз айбдормиз»: Бош мураббий баҳс бошидаги режа кутилганидек чиқмаганини яширмади: «Албатта, бугун бошқача натижа қайд этишни истагандик. Айниқса, учрашув аввалидаги хатоларимиз учун ўзимиз айбдормиз»;

  • Қўрқувсиз ва эркин ўйин: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг жамоа очиқроқ ҳаракат қилишга ўтган: «Голдан кейин ҳимоя қилишга арзийдиган нарса қолмади, шу боис янада эркинроқ ва жасурроқ ўйнай бошладик. Биринчи бўлимда ўйин тизгинини ўз фойдамизга буриб, танаффусни яхши кайфиятда кутиб олдик»;

  • Тўсин ва бой берилган имкониятлар: Иккинчи бўлимдаги босим ҳақида гапирар экан, мураббий жамоага омад етишмаганини қайд этди: «Ҳисобни тенглаштириш учун кўп ҳаракат қилдик. Зарбамиз дарвоза тўсинига ҳам тегди, вазиятлар етарлича бўлди. Биз, шубҳасиз, камида битта гол уришга лойиқ эдик».

«Ҳали ноябрь ойининг боши — олдинда катта кураш бор»

Ираола биргина мағлубият мавсумнинг якуний хулосаси бўла олмаслигини, муҳими жамоада тўғри ўйин шаклланаётганини эслатиб ўтди:

  • Ижобий жиҳатлар кўплиги: Мутахассис жамоа ўйинида унга маъқул келган жиҳатлар сезиларли даражада бўлганини ва мана шу шиддатли темпни бутун мавсум давомида ушлаб туриш зарурлигини уқтирди;

  • Пойга ҳали давом этади: «Мавсум энди бошланди. Тўғри, “Арсенал” ҳозир мусобақа жадвалида жуда қулай вазиятда, аммо ҳозирча бор-йўғи ноябрь ойининг боши. Олдинда курашларга тўла кўплаб учрашувлар бор», дея фикрини якунлади «Ливерпуль» устози.

Англия Премьер-лигасиЛиверпульАрсеналКай Ҳаверц
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Артета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этдиАртета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этдиКеча 23:32Ливерпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матнКеча 20:18АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?АПЛда супер баҳс: “Ливерпуль” — “Арсенал” қарама-қаршилиги олдидан нималар маълум?Кеча 17:47Кай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилдиКай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилди3 август 10:10АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучдиАПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди25 октябр 21:28Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози