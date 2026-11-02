Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес Хеллоуин учун танлаган қўрқинчли образи билан эътиборда!

·18·Дунё
Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес Хеллоуин учун танлаган қўрқинчли образи билан эътиборда!

Футбол юлдузи Криштиану Роналдунинг рафиқаси Жоржина Родригес ҳам Хеллоуин байрамини ўзгача тарзда кутиб олди. У Мадрид шаҳридаги уйида оила аъзолари ва яқин дўстлари даврасида байрамона оқшом ташкил этди.

Жоржина ушбу кечадан лавҳаларни ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари билан бўлишди. Суратларда у Хеллоуин руҳига мос, қўрқинчли образда намоён бўлган. Байрам учун танланган либос ва грим унинг кўринишига ўзгача тус берган.

Qonli oq ko'ylakdagi kelin skeletning yonida turibdi.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Родригеснинг байрамона қиёфасига бефарқ қолмади. Унинг суратлари остида кўплаб илиқ фикрлар ва мақтовлар қолдирилмоқда. Айрим мухлислар Жоржинанинг образини ўзига хос ва байрам руҳига жуда мос деб баҳолаган.

Шу тариқа, Роналдунинг рафиқаси нафақат оилавий байрам оқшоми, балки ижтимоий тармоқлардаги ноодатий кўриниши билан ҳам мухлислар эътиборини тортди.

Криштиану РоналдуЖоржина РодригесХеллоуин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хеллоуин парадида “тирик мурдалар” Майкл Жексон қўшиғига рақс тушди (видео)Хеллоуин парадида “тирик мурдалар” Майкл Жексон қўшиғига рақс тушди (видео)Бугун 11:27Тошкентда сигир-балерина либосидаги қиз самокатда ҳаракатланаётганида тўхтатилдиТошкентда сигир-балерина либосидаги қиз самокатда ҳаракатланаётганида тўхтатилдиБугун 00:09Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)31 октябр 08:53Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?17 август 06:22Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)17 август 06:00Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиРоналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишди15 август 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда