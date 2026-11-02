Хеллоуин парадида “тирик мурдалар” Майкл Жексон қўшиғига рақс тушди (видео)

·5·Дунё
Хеллоуин парадида “тирик мурдалар” Майкл Жексон қўшиғига рақс тушди (видео)

Тунги шаҳар кўчалари Хеллоуин байрами муносабати билан ўзгача манзарага айланди. Юзлаб одамлар турли қўрқинчли образлар, ноодатий либослар ва даҳшатли гримларда кўчаларга чиқиб, байрамона парад ва оммавий флешмобда иштирок этди.

Тадбирнинг энг диққатга сазовор қисми эса машҳур хонанда Майкл Жексоннинг “Thriller” қўшиғи остида ташкил этилган оммавий рақс бўлди. Зомби, арвоҳ ва машҳур фильмлар қаҳрамонлари қиёфасидаги иштирокчилар бир хил ҳаракатларни бажариб, томошабинларга унутилмас манзара тақдим этди.

Иштирокчиларнинг йиртиқ кийимлари, қонга ўхшаш бўёқлар билан безатилган либослари ва юзларига чизилган жароҳат излари тадбирга янада ваҳимали руҳ бағишлади. Баланд бинолар ва тунги шаҳар чироқлари фонида намойиш этилган рақс эса гўё фантастик фильм саҳнасини эслатди.

Хеллоуин парадидаги ноодатий чиқишлар томошабинлар эътиборини тортиб, байрам кайфиятини янада кўтарди.

ХеллоуинThrillerМайкл Жексонфлешмоб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда сигир-балерина либосидаги қиз самокатда ҳаракатланаётганида тўхтатилдиТошкентда сигир-балерина либосидаги қиз самокатда ҳаракатланаётганида тўхтатилдиБугун 00:09Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)31 октябр 08:53Майкл Джексон: Кай Хаверц қизил карточкага лойиқ эдиМайкл Джексон: Кай Хаверц қизил карточкага лойиқ эди19 май 21:31Турк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушдиТурк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушди9 октябр 14:10АҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолдиАҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолди26 октябр 13:42Кўча созандаси ва унинг «мўйловли раққослари» интернетни забт этмоқда (видео)Кўча созандаси ва унинг «мўйловли раққослари» интернетни забт этмоқда (видео)19 октябр 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда