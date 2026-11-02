Хеллоуин парадида “тирик мурдалар” Майкл Жексон қўшиғига рақс тушди (видео)
Тунги шаҳар кўчалари Хеллоуин байрами муносабати билан ўзгача манзарага айланди. Юзлаб одамлар турли қўрқинчли образлар, ноодатий либослар ва даҳшатли гримларда кўчаларга чиқиб, байрамона парад ва оммавий флешмобда иштирок этди.
Тадбирнинг энг диққатга сазовор қисми эса машҳур хонанда Майкл Жексоннинг “Thriller” қўшиғи остида ташкил этилган оммавий рақс бўлди. Зомби, арвоҳ ва машҳур фильмлар қаҳрамонлари қиёфасидаги иштирокчилар бир хил ҳаракатларни бажариб, томошабинларга унутилмас манзара тақдим этди.
Иштирокчиларнинг йиртиқ кийимлари, қонга ўхшаш бўёқлар билан безатилган либослари ва юзларига чизилган жароҳат излари тадбирга янада ваҳимали руҳ бағишлади. Баланд бинолар ва тунги шаҳар чироқлари фонида намойиш этилган рақс эса гўё фантастик фильм саҳнасини эслатди.
Хеллоуин парадидаги ноодатий чиқишлар томошабинлар эътиборини тортиб, байрам кайфиятини янада кўтарди.
Изоҳлар 0
…