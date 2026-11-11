Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед»ни бошқаради: Келишув тафсилотлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед» клуби раҳбарияти жамоани инқироздан олиб чиқиш учун аргентиналик мутахассис Маурисио Почеттинони бош мураббий этиб тайинлаш бўйича келишувга эришди.
- Айни пайтда АҚШ миллий жамоасини бошқараётган мураббийни жалб қилиш учун инглиз клуби АҚШ футбол федерациясига 10 миллион доллар миқдорида товон пули тўлаши керак бўлади.
- Келишув доирасида Почеттинонинг мураббийлар штабидаги ёрдамчилари ҳам у билан бирга Англияга кўчиб ўтади.
Премьер-лигада мураккаб даврни бошдан кечираётган «Манчестер Юнайтед» клуби янги бош мураббий масаласида жиддий қадам ташлади. Майкл Кэррик истеъфога чиқарилган тақдирда жамоага ким устозлик қилиши кутилганидек ҳал бўлмоқда — аргентиналик таниқли мутахассис Маурисио Почеттино манкунианликларнинг асосий номзодига айланди.
Шартнома шартлари ва миллионлик товон пули
The Athletic нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, сешанба куни «Манчестер Юнайтед» вакиллари Маурисио Почеттино томони билан ҳамкорликнинг барча асосий шартларини тўлиқ келишиб олишди. Айни пайтда АҚШ миллий жамоасини бошқараётган мураббийни олиб келиш учун инглиз клуби маълум молиявий тўловларни амалга ошириши лозим.
Ҳозирча клуб АҚШ футбол федерацияси билан расман боғлангани йўқ. Бироқ Почеттино билан шартнома имзолаш бўйича қатъий қарор қабул қилинса, «МЮ» АҚШ федерациясига 10 миллион доллар миқдорида товон пули тўлашига тўғри келади. Бундан ташқари, мураббий билан бирга унинг мураббийлар штабидаги ёрдамчилари ҳам АҚШ миллий жамоасидан Англияга кўчиб ўтади, бунинг учун ҳам алоҳида товон пули тўланиши кўзда тутилган.
Музокара ва жамоа параметрлари
Тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Асосий номзод
Маурисио Почеттино (ҳозирда АҚШ терма жамоаси бош мураббийи)
Келишув босқичи
Клуб вакиллари томонлар билан ҳамкорлик шартларини келишиб олди
АҚШ федерациясига тўлов
Шартномани бузиш учун 10 миллион доллар товон пули
Мураббийлар штаби
Почеттинонинг ёрдамчилари ҳам биргаликда «МЮ»га ўтади
«МЮ»нинг турнирдаги ҳолати
АПЛда 10 турдан сўнг 8 очко билан 18-ўрин
«Клуб раҳбарияти жамоани инқироздан олиб чиқиш учун тезкор ва кескин қарорлар қабул қилишга мажбур бўлмоқда».
«МЮ»ни олдинда қандай синовлар кутмоқда?
«Манчестер Юнайтед» жорий мавсумда мухлисларини ташвишга солаётган натижаларни қайд этмоқда. Жамоа Англия Премьер-лигасининг 10 та туридан кейин атиги 8 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 18-ўринига тушиб кетди. Бундай қониқарсиз кўрсаткичлар раҳбариятни тезкор ўзгаришларга қўл уришга мажбур қилди.
Маурисио Почеттинонинг тажрибаси ва клубнинг янги лойиҳаси манкунианликларни инқироздан қутқара оладими ёки йўқ — буни яқин кунларда расмий эълонлардан сўнг билиб оламиз.
Сизнингча, Маурисио Почеттинонинг «Манчестер Юнайтед»га келиши жамоанинг ўйинини тубдан ўзгартириб, уни юқори ўринларга қайтара оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…