Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?

·25·Дунё
Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?

АҚШнинг Манхэттен федерал суди Жэффри Эпштейн иши бўйича навбатдаги шов-шувли қарорни расман тасдиқлади. Судья Жед Ракофф «Bank of America» молиявий гиганти ва жинсий зўравонликларда айбланган марҳум молиячининг қурбонлари ўртасида тузилган 72,5 миллион долларлик келишувга розилик берди.

Судья Ракофф ўз баёнотида ушбу келишувни адолат сари муҳим қадам деб атади ва шундай қўшимча қилди: «Ҳеч қандай пул суммаси Эпштейн томонидан қурбонларга етказилган улкан зарар ва руҳий азобни тўлиқ қоплай олмайди».

60 нафар аёлга компенсация: Даъво нима ҳақида?

Жабрланувчиларнинг адвокатлари берган маълумотга кўра, мазкур маблағ 2008 йилнинг июнидан 2019 йилнинг июлига қадар бўлган даврда Эпштейн ва унинг шериклари томонидан одам савдоси ҳамда жинсий зўравонлик қурбонига айланган тахминан 60 нафар аёлга тақсимлаб берилади.

Шимолий Каролина штатининг Шарлотт шаҳрида жойлашган банкка нисбатан ўтган йилнинг октябрь ойида жамоавий даъво аризаси киритилган эди:

  • Шубҳали транзакцияларга кўз юмиш: Банк Эпштейнга нисбатан вояга етмаган қизларга нисбатан жиноятларда илк бор расмий айбловлар қўйилганидан кейин ҳам унинг шубҳали пул операцияларини тўхтатмаганликда ва унга нисбатан «мутлақ содиқлик» кўрсатганликда айбланди;

  • Сенат қўмитаси маълумотлари: АҚШ Сенати молия қўмитаси маълумотларига кўра, «Bank of America» миллиардер Леон Блэк ва Эпштейн ўртасидаги 170 миллион доллардан ортиқ шубҳали пул ўтказмалари юзасидан ҳисоботларни қайд этган бўлса-да, ҳамкорликни давом эттирган.

Глобал банклар жазоланмоқда: Ким қанча тўлаган?

«Bank of America» Эпштейн можаросида катта жарима ва товон пули тўлашга мажбур бўлган ягона молия муассасаси эмас. Аввалроқ бошқа халқаро гигантлар ҳам шунга ўхшаш келишувларга имзо чеккан эди:

  • «JPMorgan Chase» — қурбонларга 290 миллион доллар;

  • «Deutsche Bank» — қурбонларга 75 миллион доллар тўлаб берган.

Эътиборлиси, ушбу келишувлар доирасида юзлаб миллион доллар тўлаган банкларнинг ҳеч бири ўз айбини расман тан олмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Бугун, 17:11Жонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиЖонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиБугун, 16:43Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиЎлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 14:5851 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 13:20Нью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиНью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиБугун, 12:58Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Бугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди