Игорь Коливанов Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари имкониятларини баҳолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Игор Коливанов 12 ноябр куни Тошкентда бўлиб ўтадиган Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувида россиялик футболчилар ғалаба қозониши шартлигини таъкидлади.
- Мутахассис Ўзбекистон терма жамоасининг жанговор руҳини ва таркибидаги яхши савиядаги футболчиларни эътироф этиб, жамоага Европа рақиблари билан курашиш учун тажриба етишмаганини қайд этди.
Россия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва маҳоратли мураббий Игорь Коливанов «Sport24» нашрига берган интервьюсида Россия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасида Тошкент шаҳрида ўтказиладиган ўртоқлик учрашуви олдидан ўз фикрлари ва кутилмалари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, россиялик футболчилар мазкур баҳсда фақат ғалаба учун майдонга тушишлари шарт.
Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки ва Коливанов баҳоси
Маълум қилинишича, россиялик мутахассис Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ўйинларини кузатиб борган. У миллий жамоанинг муҳим мусобақага йўл олганининг ўзи катта ютуқ эканини таъкидлаб, жамоанинг кучли ва заиф томонларига тўхталиб ўтди.
«Албатта, жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ўйинларини кузатдим. Ростини айтсам, улар унчалик ишончли ўйин намойиш этмади. Лекин жаҳон чемпионатига йўл олган жамоа учун бунинг ўзи катта ютуқ. Ўзбекистон терма жамоаси жанговор руҳи билан ажралиб туради, таркибида яхши савиядаги футболчилар бор. Жамоа охиригача курашди, ҳаракат қилди. Эҳтимол, Европадаги кучли рақиблар билан тенгма-тенг курашиш учун тажриба ва маҳорат етишмагандир», — деди Игорь Коливанов.
Россия терма жамоасининг йиғин параметрлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Биринчи ўртоқлик ўйини
12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида Ўзбекистонга қарши
Иккинчи ўртоқлик ўйини
17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэлага қарши
Эксперт баҳоси
Игорь Коливанов (собиқ ҳужумчи ва мураббий)
Асосий фикр
«Россия Ўзбекистонни ютишга мажбур, таркибимизда ёш ва истиқболли футболчилар етарли»
«Россия ғалаба қозонади» — Коливанов келажакдаги ўйин ҳақида
Коливанов Россия терма жамоасида истеъдодли ва ёш футболчилар етарли эканини, шу боис жамоа рақобатбардош эканини алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, Россия ҳар жиҳатдан устун келиб, Тошкентдаги учрашувда зафар қучиши керак.
«Россия Ўзбекистонни ютишга мажбур. Бизда жуда яхши жамоа бор, таркибда ёш, истиқболли, ўсиб бораётган футболчилар етарли. Биз рақобатбардошмиз ва яхши футбол кўрсатишимиз керак. Ўйлайманки, Россия ғалаба қозонади», — дея хулоса қилди мутахассис.
Эслатиб ўтамиз, Россия терма жамоаси жорий йиғин доирасида 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистонга қарши майдонга тушса, 17 ноябрда Краснодар шаҳрида Венесуэла миллий жамоасини қабул қилади.
Сизнингча, таниқли мураббийнинг бундай фикрлари қанчалик асосли ва Тошкентдаги ўртоқлик учрашувида қайси жамоа устунликка эришади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…