Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатди

·34·Дунё
Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пизалик талабалар жамоаси узунлиги 7 метр ва қанотлари кенглиги 20,04 метр бўлган қоғоз самолётни ҳавога учириб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.
  • «Икар» лойиҳаси доирасида яратилган 28,49 килограммлик ушбу самолёт 25 июн куни 59 метр масофани босиб ўтиб, 2013 йилда ўрнатилган аввалги рекордни янгилади.

Италиянинг Пиза шаҳридаги талабалар жамоаси дунёдаги энг катта қоғоз самолётни ясаб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Оддий қоғоздан самолёт ясаш кўпчилик учун оддий машғулот бўлса-да, бу галги лойиҳа ўзининг улкан ўлчамлари ва мураккаб конструкцияси билан ажралиб турди.

Фақат қоғоз варақлари ва бир неча литр елимдан тайёрланган самолётнинг узунлиги 7 метр, қанотларининг кенглиги эса 20,04 метрни ташкил этади. Унинг оғирлиги 28,49 килограмм, яъни қарийб 63 фунтга тенг.

Самолётни учириш учун ойлаб тайёргарлик кўрилган

Гиннес рекорди расман тан олиниши учун самолёт нафақат улкан бўлиши, балки муайян талабларга ҳам жавоб бериши керак эди. Уни битта одам учириши ва самолёт ҳавода камида 15 метр масофани босиб ўтиши шарт бўлган.

Бу вазифа кутилганидан анча мураккаб чиқди. «Икар» лойиҳаси устида ишлаган жамоа самолётнинг барқарорлиги, мустаҳкамлиги, оғирлиги ва аэродинамик хусусиятларини ҳисобга олиб, бир неча ой давомида синовлар ўтказди.

Мос конструкцияни ишлаб чиқиш жараёнида жами тахминан 300 килограмм қоғоз ва 60 килограмм елим ишлатилди. Талабалар самолётни ортиқча оғирлаштирмасдан мустаҳкамлигини ошириш учун асалари уяси шаклидаги конструкцияни танлашди. Бундай тузилиш самолётнинг мустаҳкамлигини таъминлашга ёрдам берди.

25 июнь куни Болоньядаги BolognaFiere кўргазма мажмуасида жамоа аъзоларидан бири улкан қоғоз самолётни ҳавога учирди. Самолёт 59 метр, яъни қарийб 193,6 фут масофани босиб ўтиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Katta angarda odamlar ko'z o'ngida oq rangli ulkan qog'oz samolyot uchmoqda.

Аввалги рекорд 2013 йилда ўрнатилган эди

Қоғоз самолётлар бўйича аввалги рекорд 2013 йилдан бери сақланиб келаётганди. Ўшанда Германиядаги Брауншвейг техника университети жамоаси узунлиги 5 метр, оғирлиги 24 килограмм ва қанотлари кенглиги 18 метр бўлган қоғоз самолётни муваффақиятли учирган. У ҳавода тахминан 18 метр масофани босиб ўтган эди.

Италиялик талабаларнинг янги натижаси эса аввалги рекорддан анча юқори бўлди. Улар самолётнинг ўлчамларини катталаштириш билан бирга, унинг ҳавода барқарор учишини ҳам таъминлашга муваффақ бўлишди.

Қизиғи, бу воқеадан атиги бир ой олдин хитойлик талабалар жамоаси масофадан бошқариладиган энг катта қоғоз самолёт бўйича янги рекорд ўрнатган эди. Бу эса оддий қоғоздан ясалган самолётлар ҳам муҳандислик маҳорати ва пухта ҳисоб-китоблар орқали йирик лойиҳага айланиши мумкинлигини кўрсатади.

Гиннес рекордлар китобиИкар лойиҳасиПиза университетиBolognaFiere
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!Кеча 13:06Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди11 сентябр 17:42Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?11 август 09:49Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБолаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирди8 август 05:3731 давлатдан йиғилган 858 та стакан: ноёб Гиннес рекорди31 давлатдан йиғилган 858 та стакан: ноёб Гиннес рекорди4 июн 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди