Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Пизалик талабалар жамоаси узунлиги 7 метр ва қанотлари кенглиги 20,04 метр бўлган қоғоз самолётни ҳавога учириб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.
- «Икар» лойиҳаси доирасида яратилган 28,49 килограммлик ушбу самолёт 25 июн куни 59 метр масофани босиб ўтиб, 2013 йилда ўрнатилган аввалги рекордни янгилади.
Италиянинг Пиза шаҳридаги талабалар жамоаси дунёдаги энг катта қоғоз самолётни ясаб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Оддий қоғоздан самолёт ясаш кўпчилик учун оддий машғулот бўлса-да, бу галги лойиҳа ўзининг улкан ўлчамлари ва мураккаб конструкцияси билан ажралиб турди.
Фақат қоғоз варақлари ва бир неча литр елимдан тайёрланган самолётнинг узунлиги 7 метр, қанотларининг кенглиги эса 20,04 метрни ташкил этади. Унинг оғирлиги 28,49 килограмм, яъни қарийб 63 фунтга тенг.
Самолётни учириш учун ойлаб тайёргарлик кўрилган
Гиннес рекорди расман тан олиниши учун самолёт нафақат улкан бўлиши, балки муайян талабларга ҳам жавоб бериши керак эди. Уни битта одам учириши ва самолёт ҳавода камида 15 метр масофани босиб ўтиши шарт бўлган.
Бу вазифа кутилганидан анча мураккаб чиқди. «Икар» лойиҳаси устида ишлаган жамоа самолётнинг барқарорлиги, мустаҳкамлиги, оғирлиги ва аэродинамик хусусиятларини ҳисобга олиб, бир неча ой давомида синовлар ўтказди.
Мос конструкцияни ишлаб чиқиш жараёнида жами тахминан 300 килограмм қоғоз ва 60 килограмм елим ишлатилди. Талабалар самолётни ортиқча оғирлаштирмасдан мустаҳкамлигини ошириш учун асалари уяси шаклидаги конструкцияни танлашди. Бундай тузилиш самолётнинг мустаҳкамлигини таъминлашга ёрдам берди.
25 июнь куни Болоньядаги BolognaFiere кўргазма мажмуасида жамоа аъзоларидан бири улкан қоғоз самолётни ҳавога учирди. Самолёт 59 метр, яъни қарийб 193,6 фут масофани босиб ўтиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.
Аввалги рекорд 2013 йилда ўрнатилган эди
Қоғоз самолётлар бўйича аввалги рекорд 2013 йилдан бери сақланиб келаётганди. Ўшанда Германиядаги Брауншвейг техника университети жамоаси узунлиги 5 метр, оғирлиги 24 килограмм ва қанотлари кенглиги 18 метр бўлган қоғоз самолётни муваффақиятли учирган. У ҳавода тахминан 18 метр масофани босиб ўтган эди.
Италиялик талабаларнинг янги натижаси эса аввалги рекорддан анча юқори бўлди. Улар самолётнинг ўлчамларини катталаштириш билан бирга, унинг ҳавода барқарор учишини ҳам таъминлашга муваффақ бўлишди.
Қизиғи, бу воқеадан атиги бир ой олдин хитойлик талабалар жамоаси масофадан бошқариладиган энг катта қоғоз самолёт бўйича янги рекорд ўрнатган эди. Бу эса оддий қоғоздан ясалган самолётлар ҳам муҳандислик маҳорати ва пухта ҳисоб-китоблар орқали йирик лойиҳага айланиши мумкинлигини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…