Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!

·81·Дунё
Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиялик Румайса Гелги 2 метр 15 сантиметр бўйи билан дунёдаги энг баланд бўйли аёл сифатида тан олиниб, сўнгги 12 йил ичида Гиннес рекордлар китобига саккиз марта киритилди.
  • Уивер синдроми билан оғриган 1997 йилда туғилган бу аёл, рекордларидан кам учрайдиган касалликлар ҳақида жамоатчилик хабардорлигини ошириш учун фойдаланмоқда.

Туркиянинг Карабук вилояти Сафранболу туманида яшовчи Румайса Гелги дунёдаги энг баланд бўйли аёл сифатида танилган. Унинг бўйи 2 метр 15 сантиметрни ташкил этади. У сўнгги 12 йил давомида Гиннеснинг рекордлар китобига саккиз марта киритилган. Гелги ўз ютуқларидан кам учрайдиган касалликлар ҳақида жамоатчилик хабардорлигини ошириш учун ҳам фойдаланмоқда.

1997 йилда туғилган Румайса Гелгига ҳаётининг илк давридаёқ кам учрайдиган генетик касаллик — Уивер синдроми ташхиси қўйилган. Ушбу синдром суякларнинг тезроқ ўсишига сабаб бўлиши мумкин. Гелги болалигидан турли соғлиқ муаммоларига дуч келган ва узоқ йиллар давомида тиббий муолажалар ҳамда физиотерапия олган.

2014 йилда, 17 ёшида, унинг бўйи 213,6 сантиметр экани қайд этилиб, у дунёдаги энг баланд бўйли ўсмир қиз деб топилган. 2021 йилда эса ўлчовлар Гелгининг бўйи 215,16 сантиметрга етганини тасдиқлаган ва у дунёдаги энг баланд бўйли аёл сифатида рекорд ўрнатган.

Шундан сўнг Гелги бошқа йўналишларда ҳам Гиннес рекордларига эришди. У дунёдаги энг катта кафтлар, энг кенг қўл қулочи ва энг узун орқа умуртқа поғонасига эга аёл сифатида қайд этилди. 2024 йилда эса унинг рекордлари қаторига туғилгандаги энг узун чақалоқ бўлгани ва энг узун қулоқларга эгалиги билан боғлиқ яна иккита натижа қўшилди.

Дастурий таъминот ишлаб чиқувчиси бўлиб ишлайдиган Гелги халқаро тадбирларда қатнашиб, ўз ҳаёти ва соғлиғи билан боғлиқ тажрибалари ҳақида сўзлаб беради. Унинг ҳаёти ҳақида Гиннеснинг рекордлар китоби томонидан “Румайса: Баланд қад билан” номли ҳужжатли фильм ҳам тайёрланган.

Гелги учун рекордлар шунчаки жисмоний кўрсаткичлар эмас. У ўз тажрибаси орқали инсонлар ўртасидаги фарқларни қабул қилиш, кам учрайдиган касалликлар ҳақида хабардорликни ошириш ва бундай ҳолатлар билан яшаётган инсонларни қўллаб-қувватлашга интилади.

Румайса ГелгиГиннес рекордлар китобиУивер синдроми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди11 сентябр 17:42Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?11 август 09:49Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБолаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирди8 август 05:3731 давлатдан йиғилган 858 та стакан: ноёб Гиннес рекорди31 давлатдан йиғилган 858 та стакан: ноёб Гиннес рекорди4 июн 16:02Ҳиндистонлик эркак қоғоз стаканлар коллекцияси билан Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик эркак қоғоз стаканлар коллекцияси билан Гиннес рекордини ўрнатди4 июн 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди