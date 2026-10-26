Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиялик Румайса Гелги 2 метр 15 сантиметр бўйи билан дунёдаги энг баланд бўйли аёл сифатида тан олиниб, сўнгги 12 йил ичида Гиннес рекордлар китобига саккиз марта киритилди.
- Уивер синдроми билан оғриган 1997 йилда туғилган бу аёл, рекордларидан кам учрайдиган касалликлар ҳақида жамоатчилик хабардорлигини ошириш учун фойдаланмоқда.
Туркиянинг Карабук вилояти Сафранболу туманида яшовчи Румайса Гелги дунёдаги энг баланд бўйли аёл сифатида танилган. Унинг бўйи 2 метр 15 сантиметрни ташкил этади. У сўнгги 12 йил давомида Гиннеснинг рекордлар китобига саккиз марта киритилган. Гелги ўз ютуқларидан кам учрайдиган касалликлар ҳақида жамоатчилик хабардорлигини ошириш учун ҳам фойдаланмоқда.
1997 йилда туғилган Румайса Гелгига ҳаётининг илк давридаёқ кам учрайдиган генетик касаллик — Уивер синдроми ташхиси қўйилган. Ушбу синдром суякларнинг тезроқ ўсишига сабаб бўлиши мумкин. Гелги болалигидан турли соғлиқ муаммоларига дуч келган ва узоқ йиллар давомида тиббий муолажалар ҳамда физиотерапия олган.
2014 йилда, 17 ёшида, унинг бўйи 213,6 сантиметр экани қайд этилиб, у дунёдаги энг баланд бўйли ўсмир қиз деб топилган. 2021 йилда эса ўлчовлар Гелгининг бўйи 215,16 сантиметрга етганини тасдиқлаган ва у дунёдаги энг баланд бўйли аёл сифатида рекорд ўрнатган.
Шундан сўнг Гелги бошқа йўналишларда ҳам Гиннес рекордларига эришди. У дунёдаги энг катта кафтлар, энг кенг қўл қулочи ва энг узун орқа умуртқа поғонасига эга аёл сифатида қайд этилди. 2024 йилда эса унинг рекордлари қаторига туғилгандаги энг узун чақалоқ бўлгани ва энг узун қулоқларга эгалиги билан боғлиқ яна иккита натижа қўшилди.
Дастурий таъминот ишлаб чиқувчиси бўлиб ишлайдиган Гелги халқаро тадбирларда қатнашиб, ўз ҳаёти ва соғлиғи билан боғлиқ тажрибалари ҳақида сўзлаб беради. Унинг ҳаёти ҳақида Гиннеснинг рекордлар китоби томонидан “Румайса: Баланд қад билан” номли ҳужжатли фильм ҳам тайёрланган.
Гелги учун рекордлар шунчаки жисмоний кўрсаткичлар эмас. У ўз тажрибаси орқали инсонлар ўртасидаги фарқларни қабул қилиш, кам учрайдиган касалликлар ҳақида хабардорликни ошириш ва бундай ҳолатлар билан яшаётган инсонларни қўллаб-қувватлашга интилади.
Изоҳлар 0
…