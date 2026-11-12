Урушда оёқларидан айрилган 13 ёшли болага футбол юлдузидан сюрприз!
Судандаги қуролли можаро оқибатида дрон ҳужумига учраб, икки оёғидан айрилган 13 ёшли Зоҳирнинг тақдири кўпчиликнинг қалбига таъсир қилди. Унинг ҳаётини қайта тиклаш учун бошланган хайрия йиғими натижасида зарур маблағ тўпланиб, бола Қоҳирада даволаниш имкониятига эга бўлди.
Ҳозирда Зоҳир протез оёқлар ёрдамида яна юришни ўрганмоқда. У бошидан кечирган оғир синовларга қарамай, ҳаётга бўлган умидини йўқотмай, янги қадамлар ташлашга интилмоқда.
BBC мухбири Зоҳир билан яна учрашди. Бу галги учрашувда эса болани қувончли ва кутилмаган сюрприз кутиб турарди. Унинг севимли футболчиси, «Реал Мадрид» клуби юлдузи Винисиус Жуниор Зоҳирга махсус таклиф билан чиқди.
Футболчининг бу эътибори ёш боланинг кўнглига умид ва қувонч бағишлаши кутилмоқда. Зоҳирнинг ҳикояси эса оғир вазиятларда инсоний меҳр, бирдамлик ва қўллаб-қувватлаш қанчалик муҳимлигини яна бир бор намоён этмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…