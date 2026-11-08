Лаҳорда печенье сотаётган йигит интернет юлдузига айланди

·50·Дунё
Лаҳорда печенье сотаётган йигит интернет юлдузига айланди

Покистоннинг Лаҳор шаҳрида кўчада печенье ва турли ширинликлар сотиб кун кечираётган йигит ижтимоий тармоқларда машҳур бўлиб кетди. Гап ўзининг келишган қиёфаси ва ўзига хос кўриниши билан эътибор тортган Иршод Хон ҳақида.

Urdu News нашрининг ёзишича, Хайбар-Пахтунхва вилоятидан бўлган Иршод сўнгги 16 йилдан буён Лаҳорда меҳнат қилиб келади. У яқинда кўчада печенье сотаётган пайтидаги тасвирлари сабаб интернетда оммалашган. Унинг видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб инсонларнинг эътиборини тортган. Ҳозир айрим мухлислари у билан суратга тушиш учун навбат кутмоқда.

Қизиғи, бу Покистонда оддий сотувчининг ташқи кўриниши сабаб интернет юлдузига айланиши билан боғлиқ илк воқеа эмас. 2016 йилда Исломободдаги бозорда чой сотиб юрган Аршад Хон ҳам кўк-кўкимтир кўзлари ва келишган қиёфаси билан машҳур бўлиб кетганди. Фотограф Жия Али унинг суратини Instagram саҳифасига жойлаштирганидан сўнг тасвир тезда тарқалиб, йигит «Chaiwala» номи билан танилган.

Moviy ko'zli yigit ko'k ko'ylakda qo'lida cho'mich bilan turibdi.

Аршадга машҳурлик ортидан моделлик таклифлари келиб тушган. Кейинчалик у ўз бизнесини йўлга қўйиб, 2020 йилда Исломободда «Cafe Chaiwala Rooftop» номли илк кафесини очган. Вақт ўтиши билан унинг қаҳвахоналар тармоғи Покистон чегарасидан ташқарига ҳам кенгайган.

Эндиликда эса Иршод Хоннинг воқеаси ижтимоий тармоқларда яна бир бор муҳокама қилинмоқда. Унинг машҳурлиги ҳам оддий меҳнаткаш инсоннинг ҳаётини бир неча видео ва сурат қандай ўзгартириб юбориши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Иршод ХонАршад ХонПокистонChaiwala
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаПокистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқда14 сентябр 02:2617 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа22 октябр 11:12TikTok юлдузига айланган 96 ёшли момо: 15 миллион обуначи ва қариялар уйидаги можароTikTok юлдузига айланган 96 ёшли момо: 15 миллион обуначи ва қариялар уйидаги можаро23 октябр 23:24Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?10 июл 12:39АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)21 октябр 19:29АҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетдиАҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетди21 октябр 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди