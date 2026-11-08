Лаҳорда печенье сотаётган йигит интернет юлдузига айланди
Покистоннинг Лаҳор шаҳрида кўчада печенье ва турли ширинликлар сотиб кун кечираётган йигит ижтимоий тармоқларда машҳур бўлиб кетди. Гап ўзининг келишган қиёфаси ва ўзига хос кўриниши билан эътибор тортган Иршод Хон ҳақида.
Urdu News нашрининг ёзишича, Хайбар-Пахтунхва вилоятидан бўлган Иршод сўнгги 16 йилдан буён Лаҳорда меҳнат қилиб келади. У яқинда кўчада печенье сотаётган пайтидаги тасвирлари сабаб интернетда оммалашган. Унинг видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб инсонларнинг эътиборини тортган. Ҳозир айрим мухлислари у билан суратга тушиш учун навбат кутмоқда.
Қизиғи, бу Покистонда оддий сотувчининг ташқи кўриниши сабаб интернет юлдузига айланиши билан боғлиқ илк воқеа эмас. 2016 йилда Исломободдаги бозорда чой сотиб юрган Аршад Хон ҳам кўк-кўкимтир кўзлари ва келишган қиёфаси билан машҳур бўлиб кетганди. Фотограф Жия Али унинг суратини Instagram саҳифасига жойлаштирганидан сўнг тасвир тезда тарқалиб, йигит «Chaiwala» номи билан танилган.
Аршадга машҳурлик ортидан моделлик таклифлари келиб тушган. Кейинчалик у ўз бизнесини йўлга қўйиб, 2020 йилда Исломободда «Cafe Chaiwala Rooftop» номли илк кафесини очган. Вақт ўтиши билан унинг қаҳвахоналар тармоғи Покистон чегарасидан ташқарига ҳам кенгайган.
Эндиликда эса Иршод Хоннинг воқеаси ижтимоий тармоқларда яна бир бор муҳокама қилинмоқда. Унинг машҳурлиги ҳам оддий меҳнаткаш инсоннинг ҳаётини бир неча видео ва сурат қандай ўзгартириб юбориши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…