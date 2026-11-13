Германияда бепул уй бериладиган ишнинг ғайриоддий шарти маълум бўлди

2 дақиқа ўқиш60
Германияда бепул уй бериладиган ишнинг ғайриоддий шарти маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германиянинг Бад-Вимпфен шаҳридаги 900 йиллик Кўк минорага янги қаровчи изланмоқда, унга минорадаги 53 квадрат метрли хонадон бепул тақдим этилади.
  • Номзод сайёҳларни кутиб олиш, чипталар сотиш ҳамда бинода тартиб ва хавфсизликни назорат қилиш вазифаларини бажариши керак.
  • Ишга киришувчи шахс коммунал хизматлар учун тўловларни ўзи қоплаши ҳамда лифти бўлмаган миноранинг 134 та зинапоясидан фойдаланиш учун яхши жисмоний тайёргарликка эга бўлиши лозим.

Германияда ғайриоддий иш таклифи пайдо бўлди. Мамлакатнинг Бад-Вимпфен шаҳрида жойлашган қарийб 900 йиллик тарихий Кўк минорага янги қаровчи қидирилмоқда. Энг қизиғи, ушбу лавозимни эгаллаган номзодга миноранинг ўзида жойлашган 53 квадрат метрли хонадон бепул тақдим этилади. Бироқ бўлажак ходим коммунал хизматлар учун тўловларни мустақил равишда қоплаши керак бўлади.

Тахминан 1170 йилда барпо этилган ва баландлиги қарийб 58 метрни ташкил этадиган Кўк минора шаҳарнинг энг муҳим тарихий рамзларидан бири ҳисобланади. Илгари у Штауфенлар сулоласининг императорлик қароргоҳи таркибига кирган бўлиб, бугунги кунда ҳам тарихий аҳамиятини сақлаб келмоқда.

Янги қаровчининг вазифалари фақат минорада яшаш билан чекланмайди. У тарихий обидага келадиган сайёҳлар ва ташриф буюрувчиларни кутиб олиши, кириш чипталарини сотиши ҳамда бинода тартиб ва хавфсизликни назорат қилиши лозим. Шунингдек, чипталар савдосидан тушадиган даромаднинг маълум бир қисми қаровчининг ўзига берилади.

Минорадаги турар жой 53 квадрат метр бўлиб, унда битта хона, ошхона ва ҳаммом мавжуд. Бироқ бу хонадонда яшашнинг ўзига хос қийинчиликлари ҳам бор. Уйга етиб бориш учун ҳар сафар 134 та зинапоядан кўтарилишга тўғри келади. Сабаби тарихий бинода лифт ўрнатилмаган.

Шу боис иш берувчилар бўлажак номзоддан яхши жисмоний тайёргарлик, масъулият, одамлар билан хушмуомала муносабат ўрната олиш ва шаҳар тарихига қизиқишни талаб қилмоқда.

Ҳозирда Кўк минорада 75 ёшли Бланка Кнодел қаровчи сифатида фаолият юритади. У 1996 йилдан буён мазкур минорада истиқомат қилиб, унинг тарихий қиёфаси ва кундалик фаолиятини назорат қилиб келмоқда. Қолаверса, у уч нафар фарзандини ҳам айнан шу минорада тарбиялаб вояга етказган.

Бланка Кнодел 2027 йил 10 январь куни ўз вазифасини якунлайди. Шу сабабли янги қаровчини топиш ва уни ишга тайёрлаш режалаштирилган бўлиб, номзод 1 мартга қадар аниқланиши кутилмоқда.

Қайд этиш жоизки, Германияда тарихий бинолар билан боғлиқ ғайриоддий савдо ва иш таклифлари аввал ҳам кузатилган. Масалан, яқинда Саксония федерал еридаги Бад-Дюбен шаҳрида жойлашган 800 йиллик Шнадитс қасри атиги 1 еврога сотувга қўйилган эди. Бироқ бундай арзон нархнинг ўзига хос шарти бор: харидор тарихий иншоотни қайта таъмирлаши ва тиклаши керак. Мутахассислар қасрни тўлиқ таъмирлаш учун тахминан 20 миллион евро сарфланишини баҳолаган.

Бундан ташқари, Саксония-Анхалт ҳудудидаги Тангерҳютте шаҳрида XIX асрда қурилган собиқ завод ҳам 1 еврога аукционга чиқарилган. 1842 йилда ташкил этилган мазкур корхона ўз вақтида Япония, Миср ва Аргентина каби давлатларга маҳсулот экспорт қилган йирик ишлаб чиқариш масканларидан бири бўлган.

Бироқ Германия Демократик Республикаси тугатилганидан кейин завод ўз фаолиятини тўхтатиб, аста-секин ташландиқ ҳолга келган. Уни сотиб олишни истаган шахс эса тарихий бинога эътибор қаратиши, хусусан, фасадларини мустаҳкамлаши ва иншоотни келажак авлод учун сақлаб қолиши шарт.

Мақола сизга ёқдими?
Азиза Шухратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари