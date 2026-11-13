6 ёшли бола тасодифан велосипеди билан босиб кетган жўжасини қутқариш учун бор пулини сарфлади
Олти ёшли боланинг кичик, аммо катта меҳр-муҳаббатни намоён этган ҳаракати кўпчиликнинг қалбини ларзага солди. У тасодифан велосипеди билан жўжани босиб юборганидан сўнг, уни қутқариш учун қўлидан келган барча ишни қилишга қарор қилди.
Воқеадан кейин болакай бефарқ қолмади. У йиғиб юрган бор пулини олиб, жароҳатланган жўжани ветеринарга олиб борди. Унинг ягона истаги қушчанинг ҳаётини сақлаб қолиш ва унга ёрдам бериш эди.
Боланинг бу ҳаракати ижтимоий тармоқларда илиқ муносабатларга сабаб бўлди. Кўпчилик унинг ёшига қарамай, қилган ишига масъулият билан ёндашгани ва кичик жониворга нисбатан меҳр кўрсатганини эътироф этди.
Бу воқеа чинакам меҳр-оқибат ва раҳм-шафқат ёш танламаслигини яна бир бор эслатди. Баъзан инсонийликнинг энг гўзал намунаси айнан шундай оддий, самимий ҳаракатларда намоён бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…