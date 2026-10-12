Италия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортилади

·89·Дунё
Италия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италиянинг Кастелфранко-Венето шаҳридаги Фева ресторани бош ошпази Никола Динато «қовурилган ҳаво» деб номланган ноодатий таомни яратди.
  • Бу таом аслида тапиока пўстлоғидан тайёрланиб, печда пиширилгач, ёғда қовурилади ва озон билан бойитилади, бу жараён 10 дақиқа давом этади.
  • Дастлаб бу таомнинг бир порсияси 30 доллар туради деган хабарлар тарқалган бўлса-да, аслида у барча меҳмонларга бепул кутиб олиш таоми сифатида тақдим этилади.

Италиянинг Кастельфранко-Венето шаҳридаги ресторан рақобатчиларидан ўзгача усулда ажралиб туришга қарор қилди. У меҳмонларга «қовурилган ҳаво» деб номланган ноодатий таомни таклиф этмоқда. Бу ғаройиб таом нафақат ўзининг номи, балки тайёрланиш усули ва тақдим этилиши билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Feva ресторани бош ошпази Никола Динато очиқ ҳавода бўлиш ва тоза ҳаводан нафас олиш ҳиссини таом орқали ифодалашни истади. Шу мақсадда у итальян тилида «aria fritta», яъни «қовурилган ҳаво» деб аталадиган таомни яратди.

Бироқ таомнинг номи бироз чалғитиши мумкин. Чунки бу қирсилдоқ егулик аслида тапиока пўстлоғидан тайёрланади. Дастлаб у печда пиширилади, сўнгра эса қиздирилган ёғда қовурилади. Шундай қилиб, таомнинг асосини ҳавонинг ўзи эмас, балки махсус усулда пиширилган тапиока ташкил этади.

Шунга қарамай, тайёрлаш жараёнида ҳаво билан боғлиқ бир модда — озондан ҳам фойдаланилади. Тапиока пўстлоғи печда пиширилиб, ёғда қовурилгандан кейин озон билан бойитилади. Бу жараён 10 дақиқа давом этади ва натижада таом ўзига хос хушбўй ҳидга эга бўлади.

Qora fondagi g'adir-budur yuzali shaffof oq tosh.

Махсус ишлов берилган қирсилдоқ «қовурилган ҳаво» кейинчалик пахта қанд устига жойлаштирилади. Ошпаз Никола Динатонинг умид қилишича, пахта қанд меҳмонларга осмондаги булутларни эслатади. Шу тариқа, таомнинг нафақат таъми ва ҳиди, балки ташқи кўриниши ҳам очиқ ҳаво ва табиат билан боғлиқ тасаввурларни уйғотишга хизмат қилади.

«Қовурилган ҳаво»нинг нархи қанча?

Ушбу ғайриоддий таом бир ойдан ортиқ вақт давомида интернетдаги муҳокамалар ва мақолалар мавзусига айланди. Бунга асосий сабаблардан бири — Feva ресторанида унинг бир порцияси учун 30 доллар сўралиши ҳақидаги хабарлар бўлди.

Бироқ ресторан ходимларидан бири таом ҳақидаги мақолага изоҳ қолдириб, бу маълумотга аниқлик киритди. Унинг таъкидлашича, «қовурилган ҳаво» аслида рестораннинг барча меҳмонларига кутиб олиш таоми сифатида бепул тақдим этилади.

Ходим ушбу ғояни «енгилтакликка ундаш» деб ҳам таърифлаган. Бу ибора ортида таомнинг ўзига хос ғояси, яъни одамларни одатий таомланиш тушунчаларидан бироз четга чиқариш ва кутилмаган тажриба билан ҳайратлантириш мақсади мужассам.

Oq dasturxonda muz ustida turgan noodatiy taomga qoʻl tegizilmoqda.

«Мен бу таомни ҳар доим дастурхонга биринчи бўлиб, иштаҳа очувчи егулик сифатида тортиқ қиламан. Бу орқали мижозларимга ҳаётларини ҳақиқий тажрибалар билан тўлдиришга доимо ҳаракат қилишлари кераклигини эслатмоқчиман», — деди ошпаз Никола Динато Tribuna di Treviso нашрига берган интервьюсида.

Шундай қилиб, Италиядаги ушбу рестораннинг «қовурилган ҳаво»си оддий таомдан кўра кўпроқ маъно касб этади. Ошпаз учун у меҳмонларни ҳайратлантириш, уларга янги ҳис-туйғуларни тақдим этиш ва ҳаётдаги ҳақиқий таассуротларни қадрлашга ундаш воситасидир.

Feva рестораниНикола Динатоқовурилган ҳавоКастельфранко-Венето
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?2 август 12:31Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...11 сентябр 18:31Шимолий Кореяда иссиққа қарши ит шўрваси тавсия этилдиШимолий Кореяда иссиққа қарши ит шўрваси тавсия этилди7 август 14:11Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?13 сентябр 01:59Пиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушдиПиццани ўғирламоқчи бўлган йигит кутилмаган ҳолатга тушди14 сентябр 10:39Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиХитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айланди31 июл 04:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди