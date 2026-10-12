Италия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италиянинг Кастелфранко-Венето шаҳридаги Фева ресторани бош ошпази Никола Динато «қовурилган ҳаво» деб номланган ноодатий таомни яратди.
- Бу таом аслида тапиока пўстлоғидан тайёрланиб, печда пиширилгач, ёғда қовурилади ва озон билан бойитилади, бу жараён 10 дақиқа давом этади.
- Дастлаб бу таомнинг бир порсияси 30 доллар туради деган хабарлар тарқалган бўлса-да, аслида у барча меҳмонларга бепул кутиб олиш таоми сифатида тақдим этилади.
Италиянинг Кастельфранко-Венето шаҳридаги ресторан рақобатчиларидан ўзгача усулда ажралиб туришга қарор қилди. У меҳмонларга «қовурилган ҳаво» деб номланган ноодатий таомни таклиф этмоқда. Бу ғаройиб таом нафақат ўзининг номи, балки тайёрланиш усули ва тақдим этилиши билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Feva ресторани бош ошпази Никола Динато очиқ ҳавода бўлиш ва тоза ҳаводан нафас олиш ҳиссини таом орқали ифодалашни истади. Шу мақсадда у итальян тилида «aria fritta», яъни «қовурилган ҳаво» деб аталадиган таомни яратди.
Бироқ таомнинг номи бироз чалғитиши мумкин. Чунки бу қирсилдоқ егулик аслида тапиока пўстлоғидан тайёрланади. Дастлаб у печда пиширилади, сўнгра эса қиздирилган ёғда қовурилади. Шундай қилиб, таомнинг асосини ҳавонинг ўзи эмас, балки махсус усулда пиширилган тапиока ташкил этади.
Шунга қарамай, тайёрлаш жараёнида ҳаво билан боғлиқ бир модда — озондан ҳам фойдаланилади. Тапиока пўстлоғи печда пиширилиб, ёғда қовурилгандан кейин озон билан бойитилади. Бу жараён 10 дақиқа давом этади ва натижада таом ўзига хос хушбўй ҳидга эга бўлади.
Махсус ишлов берилган қирсилдоқ «қовурилган ҳаво» кейинчалик пахта қанд устига жойлаштирилади. Ошпаз Никола Динатонинг умид қилишича, пахта қанд меҳмонларга осмондаги булутларни эслатади. Шу тариқа, таомнинг нафақат таъми ва ҳиди, балки ташқи кўриниши ҳам очиқ ҳаво ва табиат билан боғлиқ тасаввурларни уйғотишга хизмат қилади.
«Қовурилган ҳаво»нинг нархи қанча?
Ушбу ғайриоддий таом бир ойдан ортиқ вақт давомида интернетдаги муҳокамалар ва мақолалар мавзусига айланди. Бунга асосий сабаблардан бири — Feva ресторанида унинг бир порцияси учун 30 доллар сўралиши ҳақидаги хабарлар бўлди.
Бироқ ресторан ходимларидан бири таом ҳақидаги мақолага изоҳ қолдириб, бу маълумотга аниқлик киритди. Унинг таъкидлашича, «қовурилган ҳаво» аслида рестораннинг барча меҳмонларига кутиб олиш таоми сифатида бепул тақдим этилади.
Ходим ушбу ғояни «енгилтакликка ундаш» деб ҳам таърифлаган. Бу ибора ортида таомнинг ўзига хос ғояси, яъни одамларни одатий таомланиш тушунчаларидан бироз четга чиқариш ва кутилмаган тажриба билан ҳайратлантириш мақсади мужассам.
«Мен бу таомни ҳар доим дастурхонга биринчи бўлиб, иштаҳа очувчи егулик сифатида тортиқ қиламан. Бу орқали мижозларимга ҳаётларини ҳақиқий тажрибалар билан тўлдиришга доимо ҳаракат қилишлари кераклигини эслатмоқчиман», — деди ошпаз Никола Динато Tribuna di Treviso нашрига берган интервьюсида.
Шундай қилиб, Италиядаги ушбу рестораннинг «қовурилган ҳаво»си оддий таомдан кўра кўпроқ маъно касб этади. Ошпаз учун у меҳмонларни ҳайратлантириш, уларга янги ҳис-туйғуларни тақдим этиш ва ҳаётдаги ҳақиқий таассуротларни қадрлашга ундаш воситасидир.
Изоҳлар 0
…