Олмаотада эркак қизи билан кетаётиб, дарёга тушган кучукчани қутқариб қолди (видео)

1 дақиқа ўқиш56
Олмаотада эркак қизи билан кетаётиб, дарёга тушган кучукчани қутқариб қолди (видео)

Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида кичик қизи билан сайр қилиб кетаётган эркак дарёга тушиб қолган кучукчани қутқариш учун югурди. Унинг жониворга ёрдам бериш учун ҳеч иккиланмай кучукчага эгилиб, уни сувдан қутқариш учун ҳаракат қилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Маҳаллий нашрларнинг ёзишича, воқеа 9 ноябрь куни эрталаб соат 08:15 атрофида Сайран кўли яқинидаги River City турар жой мажмуаси ёнида содир бўлган. Эркак қизи билан кетаётиб, сувдаги кучукчани кўриб қолган ва уни қутқаришга шошилган.

Воқеа тасодифий гувоҳ томонидан видеога олинган. Видео муаллифининг айтишича, у эркакнинг кичик қизи билан кетаётганини кўрган. Эркак кучукчани қутқариш учун югурганида, қизалоқни видеони олган аёлнинг дугонаси кузатиб турган.

Видеони ижтимоий тармоққа жойлаган аёл қаҳрамонни топиб, унга жониворнинг ҳаётини сақлаб қолгани учун миннатдорлик билдиришни истаган. Ҳозирча эркакнинг шахси аниқлангани ҳақида маълумот йўқ.

Ушбу лавҳалар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг илиқ муносабатига сабаб бўлди. Кўпчилик эркакнинг беғараз ёрдамини олқишлаб, унинг инсонийлиги ва ҳайвонларга меҳрини эътироф этди.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари