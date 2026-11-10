Олмаотада эркак қизи билан кетаётиб, дарёга тушган кучукчани қутқариб қолди (видео)
Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида кичик қизи билан сайр қилиб кетаётган эркак дарёга тушиб қолган кучукчани қутқариш учун югурди. Унинг жониворга ёрдам бериш учун ҳеч иккиланмай кучукчага эгилиб, уни сувдан қутқариш учун ҳаракат қилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Маҳаллий нашрларнинг ёзишича, воқеа 9 ноябрь куни эрталаб соат 08:15 атрофида Сайран кўли яқинидаги River City турар жой мажмуаси ёнида содир бўлган. Эркак қизи билан кетаётиб, сувдаги кучукчани кўриб қолган ва уни қутқаришга шошилган.
Воқеа тасодифий гувоҳ томонидан видеога олинган. Видео муаллифининг айтишича, у эркакнинг кичик қизи билан кетаётганини кўрган. Эркак кучукчани қутқариш учун югурганида, қизалоқни видеони олган аёлнинг дугонаси кузатиб турган.
Видеони ижтимоий тармоққа жойлаган аёл қаҳрамонни топиб, унга жониворнинг ҳаётини сақлаб қолгани учун миннатдорлик билдиришни истаган. Ҳозирча эркакнинг шахси аниқлангани ҳақида маълумот йўқ.
Ушбу лавҳалар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг илиқ муносабатига сабаб бўлди. Кўпчилик эркакнинг беғараз ёрдамини олқишлаб, унинг инсонийлиги ва ҳайвонларга меҳрини эътироф этди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…