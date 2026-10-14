Уч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилди

·73·Дунё
Уч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Индонезияда руҳий саломатлик муаммолари бўлган 49 ёшли Айи Солехудин қарийб уч йиллик бедарак йўқолишдан сўнг Салак тоғи ўрмонидан тирик топилди.
  • Уни тасодифан кўрган маҳаллий аҳоли қутқарувчиларга хабар берган, сўнгра бармоқ излари ва кўз тўр пардаси сканерлаш орқали унинг шахси тасдиқланган.
  • Ота-онаси вафотидан кейин руҳий ҳолати ёмонлашган Айи ўрмонда қанча вақт бўлгани, нима билан озиқлангани ва қандай тирик қолгани ҳозирча номаълум.

Индонезияда руҳий саломатлиги билан боғлиқ муаммолари бўлган 49 ёшли эркак қарийб уч йиллик бедаракликдан сўнг тоғ ўрмонидан тирик топилди. У бир неча йил аввал уйидан чиқиб кетиб, Салак тоғи ўрмонларида ғойиб бўлган. Яқинда маҳаллий аҳоли уни тасодифан топиб, қутқарувчиларга хабар берди.

Индонезия оммавий ахборот воситалари ўтган ҳафта Сукабуми ҳудудидаги Салак тоғи ўрмонларида эркакнинг қутқарилгани ҳақида хабар тарқатди. Маълум бўлишича, кучли ёмғирдан кейин бир гуруҳ маҳаллий аҳоли яқин атрофдаги дарё оқимини текшириш учун йўлга чиққан. Шу пайт улар мох босган қоя устида ўтирган, атрофда нима бўлаётганини англашга қийналаётган эркакни кўриб қолишган.

Уни кўрган одамлар эркакнинг аҳволи оғир эканини дарҳол пайқашган. У гапиришга қийналар, жисмонан жуда ҳолсизланган ва мустақил юришга деярли қодир эмасди. Шунингдек, бошқа одамларни кўрганида қаттиқ чўчиб кетган.

Қутқарувчилар уни замбилда ўрмондан олиб чиқишган. Шундан сўнг эркакнинг шахсини аниқлаш учун туман маъмурияти идорасига олиб борилган. Унинг кимлигини текширишда бармоқ излари ва кўз тўр пардасини сканерлаш усулларидан фойдаланилган.

Оиласи уни уч йилдан бери қидираётган эди

Қутқарилган эркак 49 ёшли Айи Солехудин экани аниқланди. У Индонезиянинг Цианжур ҳудудида яшаган ва қарийб уч йил аввал оиласи томонидан бедарак йўқолган деб эълон қилинган эди.

Кейинчалик унинг шахси оила аъзолари томонидан ҳам тасдиқланди. Яқинларининг айтишича, Айи руҳий саломатлиги билан боғлиқ муаммолардан азият чеккан. У бир куни уйидан чиқиб, Салак тоғи ўрмонлари томон кетган ва шундан кейин қайтиб келмаган.

Оила аъзолари уни топиш мақсадида қишлоқ атрофидаги ўрмонларни қайта-қайта қидиришган. Аммо барча уринишларга қарамай, эркакдан дарак топишолмаган.

Katak-katak ko'ylak kiygan yoshi katta kishi toshlar oldida ovqat yemoqda.

Маълумотларга кўра, Айининг қаердалиги ҳақида турли ҳудудлардан бир неча марта хабар келган. Бироқ оиласи унинг олдига етиб боргунига қадар у яна ўрмонга кириб, ғойиб бўлган. Шу сабабли уни топиш ишлари узоқ вақт давомида натижасиз қолган.

Ўрмонда қандай қилиб тирик қолгани номаълум

Айи Солехудин Салак тоғида қанча вақт яшаганини аниқ айтиш қийин. Бироқ уни қутқариш пайтидаги жисмоний аҳволи у узоқ вақт давомида оғир шароитда бўлганини кўрсатган.

Эркак жуда озиб кетган, кучсизланган ва организмида сув етишмовчилиги кузатилган. Унинг ҳолатига қараб, узоқ вақт давомида етарли озиқ-овқат ва сувсиз қолган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Айининг ака-ука ва опа-сингиллари журналистларга унинг руҳий ҳолати ота-онаси вафот этганидан кейин ёмонлаша бошлаганини айтишган. Шунингдек, у кўпинча ёлғиз ҳолда ўрмонга кириб кетиш одатига эга бўлган.

Бироқ бу сафар у уйига қайтмаган. Қарийб уч йил давомида қаерда бўлгани, нима билан озиқлангани ва оғир шароитда қандай тирик қолгани ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

Эркакнинг тирик топилиши унинг оиласи учун катта воқеа бўлди. Энди унинг соғлиғини тиклаш ва узоқ давом этган бедараклик даврида нималарни бошдан кечирганини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.

Айи СолехудинСалак тоғибедаракликруҳий саломатлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўй таклифидан сўнг келган ажал: Олтойда айиқ келинни чодирдан тортиб олиб, тилка-пора қилди!Тўй таклифидан сўнг келган ажал: Олтойда айиқ келинни чодирдан тортиб олиб, тилка-пора қилди!24 август 09:52112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди19 сентябр 07:00Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?16 август 17:53Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқдаОна жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда10 сентябр 20:00Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилди1 сентябр 09:12Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)11 август 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда