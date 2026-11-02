Индонезияда қарийб 90 йилдан бери илмий манбаларда қайд этилмаган заҳарли примат топилди

·54·Дунё
Индонезияда қарийб 90 йилдан бери илмий манбаларда қайд этилмаган заҳарли примат топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Индонезиянинг Банка оролида 1930 йиллардан буён илмий манбаларда қайд этилмаган Банка секин лориси турининг ҳали ҳам мавжудлиги тасдиқланди.
  • Алоби Вилдлифе Рескуе Сентер мутахассислари 2015–2025 йиллар давомида 90 дан ортиқ приматни қайд этиб, уларнинг 86 тасини табиатга қайтарган.
  • Заҳарли тишлаш хусусиятига эга бу ҳайвонларнинг яшаш муҳити ноқонуний қалай қазиб олиш ва ўрмонларнинг кесилиши оқибатида жиддий қисқариб бормоқда.

Индонезиянинг Банка оролида яшайдиган, қарийб 90 йилдан бери илмий манбаларда қайд этилмаган Банка секин лорисининг ҳали ҳам мавжудлиги тасдиқланди. Маҳаллий ҳайвонларни қутқариш маркази 2015–2025 йиллар давомида ушбу приматнинг 90 дан ортиқ вакилини қайд этган. Бу ҳақда янги илмий тадқиқотда маълум қилинди.

Тадқиқот маълумотлари Индонезиядаги Alobi Wildlife Rescue Center мутахассислари томонидан тўпланган. Унга кўра, Банка секин лориси илмий адабиётларда охирги марта 1930 йилларда қайд этилган ва кейинчалик йўқолиб кетган бўлиши мумкин бўлган турлар қаторига киритилган. Бироқ маҳаллий аҳоли бу ҳайвонларни учратиб, қутқариш марказига хабар бериб келган.

Қутқарилган 90 дан ортиқ ҳайвоннинг 86 нафари тиклангач, оролдаги еттита ҳудудга қўйиб юборилган. Уларнинг айримлари аҳоли яшаш жойлар, боғлар, йўллар ва плантациялардан топилган. Бу эса приматларнинг табиий яшаш муҳити қисқариб, инсонлар билан тўқнашув ҳолатлари кўпайганини кўрсатади.

Банка секин лориси катта кўзли, дарахтларда яшайдиган ва асосан тунда фаол бўладиган кичик приматдир. Унинг энг ғайриоддий хусусияти — заҳарли тишлаш қобилияти. Ҳайвоннинг тирсак қисми яқинида махсус безлар бўлиб, улар ажратадиган суюқликни лорис ялаб, сўлаги билан аралаштиради. Натижада унинг тишлаши заҳарли хусусият касб этади. Бу одамда кучли оғриқ, шиш ва оғир аллергик реакцияларга, айрим ҳолларда эса ҳаёт учун хавфли анафилактик шокка сабаб бўлиши мумкин.

Олимларнинг таъкидлашича, турнинг келажаги жиддий хавф остида. Банка оролида ноқонуний қалай қазиб олиш, пальма ёғи плантациялари учун ерларни ўзлаштириш ва ўрмонларнинг кесилиши ҳайвонларнинг табиий яшаш муҳитини қисқартирмоқда. Электр симлар, йўллар ва ноқонуний ҳайвон савдоси ҳам улар учун хавф туғдиради.

Мутахассислар приматлар сони ва тарқалиш ҳудудини аниқлаш учун қўшимча тадқиқотлар ўтказиш, қолган ўрмонларни муҳофаза қилиш зарурлигини таъкидламоқда. Ҳозирча оролда қанча Банка секин лориси қолгани аниқ эмас.

Банка секин лорисиAlobi Wildlife Rescue CenterИндонезияприматлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарийб 1 аср давомида йўқолиб кетган дунёдаги ягона заҳарли примат Индонезияда қайта топилдиҚарийб 1 аср давомида йўқолиб кетган дунёдаги ягона заҳарли примат Индонезияда қайта топилди22 октябр 14:43Индонезияда даҳшатли авария: автобус ва танкер тўқнашдиИндонезияда даҳшатли авария: автобус ва танкер тўқнашди6 май 21:39Нидерландияда эркак ажрашгандан кейин мушуги билан кўришиш учун судга мурожаат қилдиНидерландияда эркак ажрашгандан кейин мушуги билан кўришиш учун судга мурожаат қилдиКеча 23:17Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?Кеча 22:57Канадада нотаниш аёл кўчада кетаётган аёлнинг юзига мушт туширди (видео)Канадада нотаниш аёл кўчада кетаётган аёлнинг юзига мушт туширди (видео)Кеча 22:48Қозоғистонда мушугини қидирган аёлни безовта қилган ўсмирларнинг ота-оналари жаримага тортилдиҚозоғистонда мушугини қидирган аёлни безовта қилган ўсмирларнинг ота-оналари жаримага тортилдиКеча 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда