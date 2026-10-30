Туркияда Эджевит 25 йилдан ортиқ вақтдан бери севган аёлини кутиб яшамоқда (видео)
Баъзи муҳаббат ҳикоялари бахтли учрашувлар билан эмас, йиллар давомида сўнмаган умид ва интизорлик билан ёдда қолади. Туркиянинг Синоп вилоятида яшовчи Эджевит Окюджюнинг ҳаёти ҳам шундай ҳикоялардан бирига айланган. Бу ҳақда Tengri Life хабар берди.
Маҳаллий аҳоли орасида «Ошиқ Эджевит» номи билан танилган эркак 25 йилдан ортиқ вақтдан бери ёшликда севиб қолган Айше исмли аёлни йўл бўйидаги бекатда кутиб келади. Унинг бу ҳикояси йиллар давомида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортган.
Маълумотларга кўра, Эджевит Айше билан тахминан 2000 йилларда танишган. Бироқ уларнинг муносабатлари давом этмаган ва аёл кетиб қолган. Шундан сўнг Эджевит уни яна бир кун қайтиб келишига умид қилиб, бир хил жойда кутишни давом эттирган.
Унинг ҳикоясидан таъсирланган маҳаллий аҳоли ва йўловчилар ҳам Эджевитга бефарқ қарамаган. Айрим ҳайдовчилар унга озиқ-овқат олиб келиб, совуқ кунларда ёрдам беришган. Ҳатто бир хайрияпеша инсон унга яшаши учун контейнер уй ҳам совға қилган.
Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда Эджевит вафот этгани ҳақида ҳам хабарлар тарқалди. Бироқ бу маълумот тасдиқланмаган. 2026 йил август ойидаги хабарларда унинг яқинлари эркакнинг вафот этгани ҳақидаги иддаоларни рад этган. 28 октябрь куни эълон қилинган хабарда эса у ҳануз севган аёлини кутаётгани айтилган.
Эджевитнинг ҳаёт йўли кўпчиликни муҳаббат, садоқат ва йиллар давомида сўнмаган умид ҳақида ўйлашга ундамоқда.
Изоҳлар 0
…