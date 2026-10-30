Туркияда Эджевит 25 йилдан ортиқ вақтдан бери севган аёлини кутиб яшамоқда (видео)

·55·Дунё
Туркияда Эджевит 25 йилдан ортиқ вақтдан бери севган аёлини кутиб яшамоқда (видео)

Баъзи муҳаббат ҳикоялари бахтли учрашувлар билан эмас, йиллар давомида сўнмаган умид ва интизорлик билан ёдда қолади. Туркиянинг Синоп вилоятида яшовчи Эджевит Окюджюнинг ҳаёти ҳам шундай ҳикоялардан бирига айланган. Бу ҳақда Tengri Life хабар берди.

Маҳаллий аҳоли орасида «Ошиқ Эджевит» номи билан танилган эркак 25 йилдан ортиқ вақтдан бери ёшликда севиб қолган Айше исмли аёлни йўл бўйидаги бекатда кутиб келади. Унинг бу ҳикояси йиллар давомида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортган.

Маълумотларга кўра, Эджевит Айше билан тахминан 2000 йилларда танишган. Бироқ уларнинг муносабатлари давом этмаган ва аёл кетиб қолган. Шундан сўнг Эджевит уни яна бир кун қайтиб келишига умид қилиб, бир хил жойда кутишни давом эттирган.

Унинг ҳикоясидан таъсирланган маҳаллий аҳоли ва йўловчилар ҳам Эджевитга бефарқ қарамаган. Айрим ҳайдовчилар унга озиқ-овқат олиб келиб, совуқ кунларда ёрдам беришган. Ҳатто бир хайрияпеша инсон унга яшаши учун контейнер уй ҳам совға қилган.

Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда Эджевит вафот этгани ҳақида ҳам хабарлар тарқалди. Бироқ бу маълумот тасдиқланмаган. 2026 йил август ойидаги хабарларда унинг яқинлари эркакнинг вафот этгани ҳақидаги иддаоларни рад этган. 28 октябрь куни эълон қилинган хабарда эса у ҳануз севган аёлини кутаётгани айтилган.

Эджевитнинг ҳаёт йўли кўпчиликни муҳаббат, садоқат ва йиллар давомида сўнмаган умид ҳақида ўйлашга ундамоқда.

Эджевит ОкюджюСинопТуркия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғалати жиноят: Эркак хотинини 45 дақиқа скотч билан боғлаб қўйиб, футбол томоша қилдиҒалати жиноят: Эркак хотинини 45 дақиқа скотч билан боғлаб қўйиб, футбол томоша қилди23 октябр 19:03Туркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб бордиТуркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб борди22 октябр 16:16Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?6 сентябр 17:51Терактдан сўнг Германияда саросима: Ҳар учинчи немис қўрқувда яшамоқдаТерактдан сўнг Германияда саросима: Ҳар учинчи немис қўрқувда яшамоқда7 август 12:39Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)22 сентябр 20:561832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)19 июн 20:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда