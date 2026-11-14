Тошкент аҳолиси: Қашқадарёликлар пойтахтда иккинчи ўринда, аммо...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида яшаётган бошқа ҳудудларда туғилганлар орасида Тошкент вилояти аҳолиси 118,9 минг нафар билан биринчи, Қашқадарё вилояти вакиллари эса 81,2 минг нафар билан иккинчи ўринда турибди.
- Агар Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ягона ҳудуд сифатида қаралса, қашқадарёликлар пойтахт минтақасига кўчиб келганлар сони бўйича етакчилик қилади.
Ўзбекистон пойтахтида истиқомат қилувчи аҳоли таркибидаги миграция оқимлари доимий ўрганиш мавзуси бўлиб келган. Статистик маълумотларга кўра, Тошкент шаҳрида бошқа ҳудудларда туғилганлар орасида қашқадарёликлар муносиб ўрин эгаллаб турибди.
Тошкентга кўчиш кўрсаткичлари: Тошкент вилояти ва Қашқадарё етакчи
Ҳозирги кунда Тошкент шаҳрида яшаётганлар орасида бошқа ҳудудларда туғилганлар энг кўпи Тошкент вилоятидан ҳисобланади — 118,9 минг нафар. Ушбу рақамлар табиий, чунки Тошкент вилояти пойтахт билан бевосита чегарадош ва иқтисодий алоқалар жуда зич.
Иккинчи ўринда эса Қашқадарё вилояти жойлашган — 81,2 минг нафар. Бу кўрсаткич қашқадарёликларнинг пойтахтга фаол кўчиб келаётганидан, улар учун Тошкент янги имкониятлар маконига айланаётганидан далолат беради.
Тошкент шаҳри ва вилоятини битта макон деб олсак, Қашқадарё 1-ўринга чиқади
Статистик таҳлилнинг қизиқарли жиҳати шундаки, агар биз Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятини битта ягона ҳудуд сифатида қарасак, унда Қашқадарёдан кўчиб келганлар сони бўйича биринчи ўринга чиқади. Бу қашқадарёликларнинг пойтахт минтақасига қанчалик кучли таъсир кўрсатаётганини кўрсатади.
Ҳудудлар (туғилган жойи)
Тошкент шаҳрида яшовчилар сони (минг нафар)
Тошкент вилояти
118,9
Қашқадарё вилояти
81,2
Кейинги ўринлардаги вилоятлар
Тошкентга бошқа вилоятлардан кўчиш бўйича кейинги ўринларни Самарқанд, Бухоро, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари эгаллаб турибди:
Самарқанд — 59 минг
Бухоро — 43,6 минг
Сурхондарё — 38,1 минг
Фарғона — 35,2 минг
Андижон — 29,2 минг
Хоразм — 27,2 минг
Жиззах — 26,3 минг.
Бу маълумотлар Тошкент шаҳрининг демографик таркиби қандай шаклланаётганини ва унда миграция оқимларининг ўрни қанчалик катталигини яққол кўрсатиб беради.
Сизнингча, Тошкентга энг кўп кўчиб келаётган ҳудудлардан бири бўлган Қашқадарё вилояти аҳолиси учун пойтахт қандай асосий имкониятларни тақдим этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…