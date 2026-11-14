Қозоғистонлик ёш муҳандис картондан ҳақиқий автомобиль двигателининг моделини ясаб интернетни ҳайратга солди
Қозоғистонда яшовчи ёш ижодкор ўзининг ноодатий ихтироси билан интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. У оддий картондан автомобиль двигателининг батафсил моделини ясашга муваффақ бўлди.
Ёш муҳандис конструкцияни яратишда ҳар бир майда жиҳатга алоҳида эътибор қаратган. Моделга кўплаб кичик деталлар қўшилиб, ҳақиқий автомобиль двигателининг тузилиши ва ишлаш механизмини имкон қадар аниқ акс эттиришга ҳаракат қилинган.
Эътиборлиси, бу ижодий ишни бажариш учун қимматбаҳо материаллар ёки мураккаб ускуналар талаб этилмаган. Ёш ихтирочи оддий картон, тасаввур ва маҳорати ёрдамида ўзига хос конструкция яратган.
Унинг иши ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг олқишига сазовор бўлмоқда. Айримлар эса унда келажакда етук муҳандис ёки автомеханик бўлиб етишиши мумкин бўлган ёш истеъдодни кўрмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…