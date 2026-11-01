Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпилди: Туркияда шов-шувли қонун кучга кирди

·3·Дунё
Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпилди: Туркияда шов-шувли қонун кучга кирди

Туркияда болалар хавфсизлиги ва таълимига қаратилган жиддий қадам ташланди — 15 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишга нисбатан расмий тақиқ кучга кирди. Туркия Оила ва ижтимоий хизматлар вазири Маҳинур Гўкташ маълум қилишича, 15 ёшгача бўлган шахслар эндиликда тармоқларда янги профил оча олмайди, мавжуд саҳифалар эса босқичма-босқич ёпилади.

Мавжуд фойдаланувчиларнинг ёшини текшириш ва мослашиш жараёни 2027 йил 31 мартга қадар давом этади. Ушбу ўтиш даврида ижтимоий тармоқлар маъмурияти 15 ёшдан кичик фойдаланувчиларнинг ҳисобларини тўлиқ музлатиб, фаолиятини тўхтатади.

e-devlet орқали назорат: Ёшга қараб қандай чекловлар ўрнатилади?

Ижтимоий тармоққа кириш учун фойдаланувчилар давлат хизматлари портали — e-devlet орқали шахсини тасдиқлаши талаб этилади. Портал орқали фуқаронинг ёши ҳақидаги маълумотга эга рақамли токен берилади:

  • 15 ёшгача бўлганлар: Ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш бутунлай тақиқланади;

  • 15 ёшдан 18 ёшгача бўлган ўсмирлар: Тармоққа киришга рухсат берилади, аммо қатъий чекловлар билан:

    • Фақат «дўстлар» рўйхатидаги саҳифалар билан ёзишиш мумкин;

    • Тўғридан-тўғри (жонли) эфирлар олиб бориш қатъиян ман этилади;

    • «Катталар учун» мўлжалланган реклама ва номақбул контентлар тўсиб қўйилади.

Қонун талабини бузиб, ўсмирлар учун сохта профил очган шахслар ҳамда ёш чекловларини назорат қилмаган ижтимоий тармоқ платформаларининг ўзлари ҳам жиддий жарима ва санкцияларга тортилади.

Сайёҳлар ва хорижликлар учун тартиб қандай?

Хавфсизлик бўйича туркиялик эксперт Мустафо Бегюрджюнинг таъкидлашича, Туркияга қисқа муддатга келувчи хорижий сайёҳлар ўз паспорт маълумотларини махсус порталда қайд этиш орқали ижтимоий тармоқларга чекловсиз кириш ҳуқуқини қўлга киритишлари мумкин.

«Болалар кўпроқ дарс қилиши керак»: Чекловлар ортидаги сабаб

Туркия Транспорт ва инфратузилма вазири Абдулқодир Уралоғлу чекловларнинг киритилишини изоҳлар экан, бу бутун интернетни тақиқлаш эмас, балки ёш авлод тарбияси билан боғлиқ эканини билдирди:

«Бу ерда гап бутун интернетни тақиқлаш ҳақида кетаётгани йўқ. Болалар виртуал оламда соатлаб вақт йўқотмасдан, кўпроқ дарс билан шуғулланиши, китоб ўқиши ва реал ҳаётга эътибор қаратиши зарур».

Бундан ташқари, Туркия Адлия вазири Ақин Гюрлекнинг маълум қилишича, мамлакатда ижтимоий тармоқлардаги аноним (сохта) профилларни бутунлай тақиқлаш бўйича қонунчиликка навбатдаги ўзгартиришлар киритиш режалаштирилмоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалдиГрузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалди17 сентябр 14:46Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпиладими? Қозоғистон бош вазири шов-шувли режани очиқладиБолалар учун ижтимоий тармоқлар ёпиладими? Қозоғистон бош вазири шов-шувли режани очиқлади7 октябр 21:32Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди17 сентябр 13:51Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олди18 сентябр 23:37Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)22 сентябр 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда