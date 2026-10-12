Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда

·66·Дунё
Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилиялик кичкинтойнинг ўйинчоқ тракторидан ясаган «ҳайвонлар поезди» билан уй ҳайвонларини сайрга олиб чиқаётгани акс этган видеолар миллионлаб одамларнинг қалбидан жой олмоқда.
  • Унинг бу ўзига хос саёҳатида қуёнлар, хўрозлар, товуқлар, ғозлар, қўйлар ва эчкилар иштирок этади.

Ижтимоий тармоқларда табиат ва ҳайвонот оламига беғубор меҳр қўйган жажжи фермернинг саргузаштлари акс этган видеолар ҳақиқий вирусга айланиб, дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчиларнинг қалбидан чуқур жой олмоқда. Фермада улғаяётган кичкинтой ўзининг ўйинчоқ қизил тракторига уланган ранг-баранг аравачалардан ҳақиқий «ҳайвонлар поезди»ни ясаб, кундалик саёҳатларни йўлга қўйган.

Катта ковбой шляпаси ва резина этиклари билан ҳақиқий фермер қиёфасига кирган болакай нафақат тенгдошларига, балки катталарга ҳам ҳайвонларга нисбатан чексиз муҳаббат ва ғамхўрлик намунасини кўрсатмоқда.

Ҳар бир йўловчига алоҳида жой: «Ҳайвонлар поезди» қандай ҳаракатланади?

Кичкинтой ўз ихтиёридаги уй ҳайвонларини ўзига хос тартиб ва меҳр билан сайрга олиб чиқади:

  • Қуёнлар учун махсус вагонлар: Кичик аравачаларнинг ҳар бирида қулай тўшамалар тўшалган бўлиб, у ерда бир нечта оппоқ ва кулранг уй қуёнлари бемалол жойлашиб саёҳатдан завқ олишади;

  • Хўроз ва товуқлар қатнови: Болакай баъзан хўрозни бағрига босиб бошқарув рулига ўтиради, баъзи вагонларда эса товуқлар ҳам ўз ўрнини эгаллаган бўлади;

  • Ғозлар ва қўзичоқлар ҳамроҳлиги: Трактор ҳаракатлана бошлаганда, поезд ортидан вагонлардаги дўстларига қўшилиб бир нечта оппоқ ғозлар, қўйлар ва эчкилар қувноқлик билан эргашиб боради.

«Bebe Campeiro»: Интернетни забт этган самимият

Ушбу видеолавҳаларнинг муаллифи ҳисобланган «Bebe Campeiro» саҳифаси қисқа муддат ичида минглаб кузатувчиларни жамлаб, юз минглаб томошалар сонига эришди:

  • Табиий ғамхўрлик ва меҳр: Видеоларда болакай ҳар бир қуён ва хўрозларни эҳтиёткорлик билан ўпиб, улар билан гаплашиб, саёҳатга чиқишдан олдин барчаси жой-жойида эканини шахсан текшириб чиқиши акс этган;

  • Гаджетларсиз болалик: Замонавий технологиялар ва экранларга боғланиб қолган дунёда кичкинтойнинг очиқ табиат қўйнида, тоза ҳавода ва жониворлар билан самимий улғаяётгани интернет аҳлида катта ҳавас уйғотмоқда.

Инсон ва табиат ўртасидаги бундай соф уйғунлик нафақат бола тарбиясидаги энг муҳим қадриятларни намоён этади, балки кун давомида ҳар қандай томошабинга самимий табассум ва илиқлик улашади.

Бебе КампейроҲайвонлар поездиБола фермаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Турк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушдиТурк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушди9 октябр 14:10Бу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этдиБу йўлбарсча нега кунига 20 соат ухлайди? Оқ йўлбарс боласининг уйқуси интернетни забт этди17 сентябр 12:29Жанжаллашаётган ота-онасини ажратмоқчи бўлаётган суғур боласи тармоқларда илиқ фикрларга сабачи бўлди!Жанжаллашаётган ота-онасини ажратмоқчи бўлаётган суғур боласи тармоқларда илиқ фикрларга сабачи бўлди!24 июл 12:38Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиДубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар берди13 август 18:1930 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган26 сентябр 14:52Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирди11 август 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди