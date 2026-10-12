Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилиялик кичкинтойнинг ўйинчоқ тракторидан ясаган «ҳайвонлар поезди» билан уй ҳайвонларини сайрга олиб чиқаётгани акс этган видеолар миллионлаб одамларнинг қалбидан жой олмоқда.
- Унинг бу ўзига хос саёҳатида қуёнлар, хўрозлар, товуқлар, ғозлар, қўйлар ва эчкилар иштирок этади.
Ижтимоий тармоқларда табиат ва ҳайвонот оламига беғубор меҳр қўйган жажжи фермернинг саргузаштлари акс этган видеолар ҳақиқий вирусга айланиб, дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчиларнинг қалбидан чуқур жой олмоқда. Фермада улғаяётган кичкинтой ўзининг ўйинчоқ қизил тракторига уланган ранг-баранг аравачалардан ҳақиқий «ҳайвонлар поезди»ни ясаб, кундалик саёҳатларни йўлга қўйган.
Катта ковбой шляпаси ва резина этиклари билан ҳақиқий фермер қиёфасига кирган болакай нафақат тенгдошларига, балки катталарга ҳам ҳайвонларга нисбатан чексиз муҳаббат ва ғамхўрлик намунасини кўрсатмоқда.
Ҳар бир йўловчига алоҳида жой: «Ҳайвонлар поезди» қандай ҳаракатланади?
Кичкинтой ўз ихтиёридаги уй ҳайвонларини ўзига хос тартиб ва меҳр билан сайрга олиб чиқади:
Қуёнлар учун махсус вагонлар: Кичик аравачаларнинг ҳар бирида қулай тўшамалар тўшалган бўлиб, у ерда бир нечта оппоқ ва кулранг уй қуёнлари бемалол жойлашиб саёҳатдан завқ олишади;
Хўроз ва товуқлар қатнови: Болакай баъзан хўрозни бағрига босиб бошқарув рулига ўтиради, баъзи вагонларда эса товуқлар ҳам ўз ўрнини эгаллаган бўлади;
Ғозлар ва қўзичоқлар ҳамроҳлиги: Трактор ҳаракатлана бошлаганда, поезд ортидан вагонлардаги дўстларига қўшилиб бир нечта оппоқ ғозлар, қўйлар ва эчкилар қувноқлик билан эргашиб боради.
«Bebe Campeiro»: Интернетни забт этган самимият
Ушбу видеолавҳаларнинг муаллифи ҳисобланган «Bebe Campeiro» саҳифаси қисқа муддат ичида минглаб кузатувчиларни жамлаб, юз минглаб томошалар сонига эришди:
Табиий ғамхўрлик ва меҳр: Видеоларда болакай ҳар бир қуён ва хўрозларни эҳтиёткорлик билан ўпиб, улар билан гаплашиб, саёҳатга чиқишдан олдин барчаси жой-жойида эканини шахсан текшириб чиқиши акс этган;
Гаджетларсиз болалик: Замонавий технологиялар ва экранларга боғланиб қолган дунёда кичкинтойнинг очиқ табиат қўйнида, тоза ҳавода ва жониворлар билан самимий улғаяётгани интернет аҳлида катта ҳавас уйғотмоқда.
Инсон ва табиат ўртасидаги бундай соф уйғунлик нафақат бола тарбиясидаги энг муҳим қадриятларни намоён этади, балки кун давомида ҳар қандай томошабинга самимий табассум ва илиқлик улашади.
Изоҳлар 0
…