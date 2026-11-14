Хитойлик рассом қуриган шохлардан 7 метрлик Маймунлар подшоҳи ҳайкалини ясаб барчани ҳайрон қолдирди

1 дақиқа ўқиш15
Хитойлик рассом қуриган шохлардан 7 метрлик Маймунлар подшоҳи ҳайкалини ясаб барчани ҳайрон қолдирди

Хитойлик рассом оддий қуриган дарахт шохларидан баландлиги 7 метрга етадиган улкан ҳайкал ясаб, интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. У афсонавий қаҳрамон — Маймунлар подшоҳи Сун Укунни ўзига хос услубда тасвирлаган.

Xinhua агентлигининг хабар беришича, Шандун провинциясида яшовчи Фан Литсзе ушбу ноодатий санъат асарини яратиш учун икки ойдан ортиқ вақт сарфлаган. Рассом минглаб қуриган шохларни бирма-бир танлаб, уларни ўзаро бирлаштириш орқали улкан ҳайкални қўлда ясаган.

Ишнинг яна бир эътиборли жиҳати шундаки, у ҳеч қандай тайёр чизма ёки андозадан фойдаланмаган. Ҳайкалнинг ҳар бир қисми рассомнинг тасаввури ва маҳорати асосида шаклланган.

Одатда жанговар ва шиддатли қаҳрамон сифатида тасвирланадиган Сун Укун бу сафар бутунлай бошқача қиёфада намоён бўлган. Ҳайкалда у хотиржам, вазмин ва чуқур мулоҳазага чўмган ҳолда акс эттирилган.

Муаллифнинг таъкидлашича, ушбу образ инсоннинг ҳаётдаги турли синовлардан ўтиб, охир-оқибат ички хотиржамликка эришишини англатади.

Ноодатий ҳайкал ижтимоий тармоқларда тезда оммалашди. Уни ўз кўзи билан кўришни истаганлар орасида бошқа шаҳарлардан келаётган меҳмонлар ҳам бор.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари