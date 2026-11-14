Ғазода 10 ойлик фаластинлик чақалоқ чодирда совуқ оқибатида вафот этди
Ғазо секторининг жанубида жойлашган Хон Юнис шаҳрида 10 ойлик фаластинлик чақалоқ Кенан ал-Рақиқ кучли совуқ оқибатида ҳаётдан кўз юмди. Фожиа оила яшаб келаётган чодирда юз берган.
Чақалоқнинг отаси Аҳмад ал-Рақиқнинг айтишича, у тонгда уйғонганида фарзандининг аҳволи оғирлашганини сезган. Боланинг териси кўкариб кетганини кўрган ота уни зудлик билан Носир шифохонасига олиб борган. Бироқ шифокорлар чақалоқ аллақачон вафот этганини маълум қилишган.
«Уйқудан уйғониб қарасам, унинг териси кўкариб кетган эди. Шундан сўнг уни шошилинч равишда Носир шифохонасига олиб бордим. Аммо у гипотермия, яъни тана ҳароратининг хавфли даражада пасайиши оқибатида аллақачон вафот этган эди», — дейди Аҳмад ал-Рақиқ.
Маълумки, гипотермия организм узоқ вақт совуқ таъсирида қолиши натижасида тана ҳароратининг меъёрдан кескин пасайиши билан боғлиқ. Айниқса, чақалоқлар ва ёш болалар бундай ҳолатга нисбатан жуда заиф бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…