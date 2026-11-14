Маст енот ҳайвонлар бошпанасига 290 минг доллар йиғиб берди
АҚШда спиртли ичимликлар дўконига кириб, бир нечта шишани синдирган енот кутилмаган тарзда интернет юлдузига айланди. Қизиғи, унинг машҳурлиги туфайли ҳайвонлар бошпанаси учун 290 минг доллардан ортиқ маблағ тўпланди.
Маълум қилинишича, енот дўконга кириб, жами 14 та шишани синдирган. Кейин эса ҳожатхонага ўтиб, маст ҳолда ухлаб қолган. Ушбу ғайриоддий воқеа ҳақидаги хабар ва ҳайвоннинг сурати ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортган.
Енотнинг машҳурлиги ортидан унинг сурати туширилган «Trashed Panda» номли футболка, худи ва турли эсдалик буюмлари савдога чиқарилган. Кутилмаган воқеа билан танилган ҳайвоннинг тасвири туширилган маҳсулотларга интернет фойдаланувчилари катта қизиқиш билдирган.
Натижада қарийб бир йил давомида 290 минг доллардан ортиқ маблағ жамғарилган. Тўпланган пуллар ҳайвонлар бошпанасини қўллаб-қувватлаш ва уларни ҳимоя қилиш ишларига йўналтирилмоқда.
Шу тариқа, дўкондаги кутилмаган «саргузашт»и билан машҳур бўлган енот нафақат интернет юлдузига, балки бошқа ҳайвонларга ёрдам беришга ҳисса қўшган рамзга ҳам айланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…