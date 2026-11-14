Нина Драма Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали юзасидан кескин баёнот берди

1 дақиқа ўқиш26
Нина Драма Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали юзасидан кескин баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC инфлюенсери Нина DRAMа Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасида юз берган можарони кескин қоралаб, буни олдиндан режалаштирилган ҳужум деб атади.
  • У UFC раҳбариятидан Усман Нурмагомедов ва унинг дўстларига ташкилот турнирларида қатнашишни умрбод тақиқлашни талаб қилди.
  • DRAMа Диллон Денисга нисбатан қўлланилган аввалги чекловларни эслатиб, UFC бу борада иккиюзламачилик қилмаслиги кераклигини таъкидлади.

UFC машҳур инфлюенсери Нина Драма собиқ чемпион Мераб Двалишвили ҳамда Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасида юз берган можаро юзасидан ўз муносабатини билдирди. У содир этилган воқеани кескин қоралаб, айбдорларга нисбатан энг қатъий чоралар кўрилиши кераклигини таъкидлади.

«Бу олдиндан режалаштирилган ҳужум эди»

Нина Драманинг сўзларига кўра, Мераб Двалишвили унга акадек яқин инсон ҳисобланади. Шу боис, у содир бўлган воқеа видеосини кўрганда ўзини ёмон ҳис қилганини яширмади.

«Мераб Двалишвили менга худди акамдек. Унга қилинган ҳужум видеосини кўрганимда, ҳақиқатан ҳам кўнглим айниди. Бу қўрқоқлар қилмишлари учун жавоб беришлари керак. Бу олдиндан режалаштирилган ҳужум эди, улар тасвирга олиш учун телефонларини ҳам аввалдан тайёрлаб қўйишган», — деди у.

Муносабат ва баёнот жиҳатлари

Тафсилотлар

Баёнот муаллифи

UFC инфлюенсери Нина Драма

Асосий фикр

Мераб Двалишвилига қилинган ҳужумни кескин қоралаш

Асосий талаб

Усман Нурмагомедов ва унинг дўстларига UFC турнирларини умрбод тақиқлаш

Келтирилган мисол

Диллон Дэнисга нисбатан қўлланилган аввалги чекловлар

UFC раҳбариятига чақириқ ва умрбод тақиқ талаби

Шунингдек, инфлюенсер бундай нохуш ҳолатларга нисбатан ташкилот иккиюзламачилик қилмаслиги кераклигини айтди. У Диллон Дэнис билан боғлиқ эски воқеани эслатиб ўтди:

«UFC Диллон Дэнисга турнирларга келишни тақиқлаган эди. Ахир унинг ўзига ҳам 20 киши ҳужум қилган, ўшанда у ёнида фақат акаси билан бўлган. У ҳолда бу одамларга нима учун ҳеч қандай чора кўрилмади? UFC Усман Нурмагомедов ва унинг дўстларига ўз турнирларига келишни умрбод тақиқлашидан жуда умидворман. У қафасдан ошиб ўтганидан кейин Сун Ядунга тирсаги билан зарба беришга уринди. Фамилия инсонни бошқалардан устун қилмайди».

Мазкур баёнот MMA жамоатчилигида катта резонанс келтириб чиқариб, муҳокамалар марказига айланди. Ҳозирча UFC раҳбарияти томонидан мазкур ҳолат юзасидан қатъий расмий қарорлар эълон қилингани йўқ.

Сизнингча, машҳур жамоалар ва спортчилар ўртасидаги бундай можароларга қарши UFC қандай қатъий жазо чораларини қўллаши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари