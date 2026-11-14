Нина Драма Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали юзасидан кескин баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC инфлюенсери Нина DRAMа Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасида юз берган можарони кескин қоралаб, буни олдиндан режалаштирилган ҳужум деб атади.
- У UFC раҳбариятидан Усман Нурмагомедов ва унинг дўстларига ташкилот турнирларида қатнашишни умрбод тақиқлашни талаб қилди.
- DRAMа Диллон Денисга нисбатан қўлланилган аввалги чекловларни эслатиб, UFC бу борада иккиюзламачилик қилмаслиги кераклигини таъкидлади.
UFC машҳур инфлюенсери Нина Драма собиқ чемпион Мераб Двалишвили ҳамда Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасида юз берган можаро юзасидан ўз муносабатини билдирди. У содир этилган воқеани кескин қоралаб, айбдорларга нисбатан энг қатъий чоралар кўрилиши кераклигини таъкидлади.
«Бу олдиндан режалаштирилган ҳужум эди»
Нина Драманинг сўзларига кўра, Мераб Двалишвили унга акадек яқин инсон ҳисобланади. Шу боис, у содир бўлган воқеа видеосини кўрганда ўзини ёмон ҳис қилганини яширмади.
«Мераб Двалишвили менга худди акамдек. Унга қилинган ҳужум видеосини кўрганимда, ҳақиқатан ҳам кўнглим айниди. Бу қўрқоқлар қилмишлари учун жавоб беришлари керак. Бу олдиндан режалаштирилган ҳужум эди, улар тасвирга олиш учун телефонларини ҳам аввалдан тайёрлаб қўйишган», — деди у.
Муносабат ва баёнот жиҳатлари
Тафсилотлар
Баёнот муаллифи
UFC инфлюенсери Нина Драма
Асосий фикр
Мераб Двалишвилига қилинган ҳужумни кескин қоралаш
Асосий талаб
Усман Нурмагомедов ва унинг дўстларига UFC турнирларини умрбод тақиқлаш
Келтирилган мисол
Диллон Дэнисга нисбатан қўлланилган аввалги чекловлар
UFC раҳбариятига чақириқ ва умрбод тақиқ талаби
Шунингдек, инфлюенсер бундай нохуш ҳолатларга нисбатан ташкилот иккиюзламачилик қилмаслиги кераклигини айтди. У Диллон Дэнис билан боғлиқ эски воқеани эслатиб ўтди:
«UFC Диллон Дэнисга турнирларга келишни тақиқлаган эди. Ахир унинг ўзига ҳам 20 киши ҳужум қилган, ўшанда у ёнида фақат акаси билан бўлган. У ҳолда бу одамларга нима учун ҳеч қандай чора кўрилмади? UFC Усман Нурмагомедов ва унинг дўстларига ўз турнирларига келишни умрбод тақиқлашидан жуда умидворман. У қафасдан ошиб ўтганидан кейин Сун Ядунга тирсаги билан зарба беришга уринди. Фамилия инсонни бошқалардан устун қилмайди».
Мазкур баёнот MMA жамоатчилигида катта резонанс келтириб чиқариб, муҳокамалар марказига айланди. Ҳозирча UFC раҳбарияти томонидан мазкур ҳолат юзасидан қатъий расмий қарорлар эълон қилингани йўқ.
Сизнингча, машҳур жамоалар ва спортчилар ўртасидаги бундай можароларга қарши UFC қандай қатъий жазо чораларини қўллаши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…