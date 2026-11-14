Тошкентда ОИВ инфекцияси бўйича янги ҳисобот эълон қилинди: Қайси туманларда ҳолатлар кўп?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида жорий йилнинг тўққиз ойида ОИВ инфексиясини юқтириш билан боғлиқ 307 та янги ҳолат қайд этилди.
- Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 17 тага камайган бўлиб, ҳозирда пойтахтда жами 10 382 нафар фуқаро ушбу ташхис билан расмий ҳисобда турибди.
- Касалликнинг асосий юқиш йўли жинсий алоқа ҳисобланиб, янги ҳолатлар энг кўп Бектемир, Миробод, Учтепа, Янгиҳаёт, Сергели, Яшнобод ва Юнусобод туманларида аниқланган.
Тошкент шаҳрида жорий йилнинг янги даврида ОИВ инфекциясини юқтириш билан боғлиқ 307 та янги ҳолат қайд этилди. Мазкур маълумотлар Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 13 ноябрдаги йиғилишида Соғлиқни сақлаш бош бошқармаси ҳисоботи асосида ошкор қилинди.
Асосий кўрсаткичлар ва пасайиш тенденцияси
Расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг тўққиз ойида аниқланган янги ҳолатлар сони ўтган йилнинг шу даврига (324 та ҳолат) нисбатан 17 тага камайгани кузатилган. Айни пайтда пойтахтда ОИВ инфекцияси билан яшаётган жами 10 382 нафар фуқаро расмий ҳисобда турибди. Улардан:
5 916 нафари — эркаклар;
4 465 нафари — аёллар (10 245 нафари катталар, 137 нафари 18 ёшгача бўлган болалар).
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳисоботда касалликнинг сўнгги босқичи бўлган ОИТС (СПИД) эмас, балки айнан ОИВ (ВИЧ) инфекциясининг янги ҳолатлари ҳақида сўз бормоқда.
Юқиш йўллари ва кўрсаткичлар
Ҳолатлар сони
Фоиз кўрсаткичи
Жинсий йўл орқали
233 та
75,9 %
Тиббий парентерал йўл
13 та
4,2 %
Гиёҳванд моддалар орқали
6 та
2 %
Нотиббий парентерал йўл
4 та
1,3 %
Қайси туманларда хавф юқори?
Маълумотларга кўра, янги қайд этилган ҳолатларнинг энг кўпи пойтахтнинг қатор ҳудудларига тўғри келади. Хусусан, Бектемир, Миробод, Учтепа, Янгиҳаёт, Сергели, Яшнобод ва Юнусобод туманларида ОИВ инфекциясини юқтириш ҳолатлари кўпроқ аниқланган.
Тиббиёт ходимлари фуқароларни ўз саломатлигига бефарқ бўлмасликка, хавфсиз турмуш тарзига амал қилишга ва мунтазам равишда тиббий кўрикдан ўтиб туришга чақирмоқда.
Сизнингча, аҳоли ўртасида ОИВ инфекциясининг олдини олиш ва хабардорликни ошириш учун яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…