Тошкентда ОИВ инфекцияси бўйича янги ҳисобот эълон қилинди: Қайси туманларда ҳолатлар кўп?

1 дақиқа ўқиш36
Тошкентда ОИВ инфекцияси бўйича янги ҳисобот эълон қилинди: Қайси туманларда ҳолатлар кўп?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида жорий йилнинг тўққиз ойида ОИВ инфексиясини юқтириш билан боғлиқ 307 та янги ҳолат қайд этилди.
  • Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 17 тага камайган бўлиб, ҳозирда пойтахтда жами 10 382 нафар фуқаро ушбу ташхис билан расмий ҳисобда турибди.
  • Касалликнинг асосий юқиш йўли жинсий алоқа ҳисобланиб, янги ҳолатлар энг кўп Бектемир, Миробод, Учтепа, Янгиҳаёт, Сергели, Яшнобод ва Юнусобод туманларида аниқланган.

Тошкент шаҳрида жорий йилнинг янги даврида ОИВ инфекциясини юқтириш билан боғлиқ 307 та янги ҳолат қайд этилди. Мазкур маълумотлар Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 13 ноябрдаги йиғилишида Соғлиқни сақлаш бош бошқармаси ҳисоботи асосида ошкор қилинди.

Асосий кўрсаткичлар ва пасайиш тенденцияси

Расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг тўққиз ойида аниқланган янги ҳолатлар сони ўтган йилнинг шу даврига (324 та ҳолат) нисбатан 17 тага камайгани кузатилган. Айни пайтда пойтахтда ОИВ инфекцияси билан яшаётган жами 10 382 нафар фуқаро расмий ҳисобда турибди. Улардан:

  • 5 916 нафари — эркаклар;

  • 4 465 нафари — аёллар (10 245 нафари катталар, 137 нафари 18 ёшгача бўлган болалар).

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳисоботда касалликнинг сўнгги босқичи бўлган ОИТС (СПИД) эмас, балки айнан ОИВ (ВИЧ) инфекциясининг янги ҳолатлари ҳақида сўз бормоқда.

Юқиш йўллари ва кўрсаткичлар

Ҳолатлар сони

Фоиз кўрсаткичи

Жинсий йўл орқали

233 та

75,9 %

Тиббий парентерал йўл

13 та

4,2 %

Гиёҳванд моддалар орқали

6 та

2 %

Нотиббий парентерал йўл

4 та

1,3 %

Қайси туманларда хавф юқори?

Маълумотларга кўра, янги қайд этилган ҳолатларнинг энг кўпи пойтахтнинг қатор ҳудудларига тўғри келади. Хусусан, Бектемир, Миробод, Учтепа, Янгиҳаёт, Сергели, Яшнобод ва Юнусобод туманларида ОИВ инфекциясини юқтириш ҳолатлари кўпроқ аниқланган.

Тиббиёт ходимлари фуқароларни ўз саломатлигига бефарқ бўлмасликка, хавфсиз турмуш тарзига амал қилишга ва мунтазам равишда тиббий кўрикдан ўтиб туришга чақирмоқда.

Сизнингча, аҳоли ўртасида ОИВ инфекциясининг олдини олиш ва хабардорликни ошириш учун яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари