Мераб Двалишвили ҳибсга олинганидан кейин озодликка чиқди ва илк баёнотини берди

1 дақиқа ўқиш0
Мераб Двалишвили ҳибсга олинганидан кейин озодликка чиқди ва илк баёнотини берди

UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили Усман Нурмагомедов ва унинг жамоадошлари билан содир бўлган жанжал сабабли ҳибсга олинганидан кейин расман озодликка чиқди. Спортчи воқеадан сўнг ўз саҳифаси орқали жамоатчиликка мурожаат қилиб, ҳолат юзасидан фикр билдирди.

Ҳибсга олиш ва озодликка чиқиш тафсилотлари

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Абу-Даби шаҳрида спортчилар ўртасида кутилмаган жанжал келиб чиққани ва бунинг натижасида Мераб Двалишвили ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ҳибсга олингани хабар қилинган эди. Бироқ кўп ўтмай собиқ чемпион озодликка чиққанини ва ўзини яхши ҳис қилаётганини маълум қилди.

Двалишвили ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:

«Барчага шуни маълум қилмоқчиманки, мен озодликка чиқдим. Ҳолатим яхши, соғломман ва фаолиятимни давом эттиришга тайёрман. Ушбу масалани ҳал қилишда ёрдам берган Абу-Дабидаги барчага миннатдорчилик билдирмоқчиман. Мен Абу-Дабига келишни яхши кўраман ва бу ерда мени илиқ кутиб олишларидан хурсандман».

Воқеа параметрлари

Тафсилотлар

Иштирокчилар

Мераб Двалишвили, Усман Нурмагомедов ва жамоадошлари

Содир бўлган жой

Абу-Даби шаҳри

Ҳозирги ҳолат

Двалишвили озодликда, соғлиги яхши ва фаолиятини давом эттирмоқда

Ҳуқуқий вазият

Спортчи ҳеч кимга нисбатан айблов қўймаган

Бошқа иштирокчиларнинг тақдири ва Двалишвилининг позицияси

Шунингдек, собиқ чемпион можарода қатнашган бошқа шахсларнинг ҳам тезроқ озод қилинишига умид билдирди. У ўзининг ҳеч кимга нисбатан даъвоси йўқлигини алоҳида таъкидлаб ўтди:

«Уларнинг барчасини озод қилишларига жуда умид қиламан — мен ҳеч кимга нисбатан айблов қўймадим. Барчага тинчлик ва энг яхши тилакларимни билдираман. Меҳрингиз ва қўллаб-қувватлаганингиз учун барчангизга раҳмат».

Ҳозирча мазкур можаронинг келиб чиқиш сабаблари ва бошқа тафсилотлари юзасидан расмий идоралар қўшимча маълумот беришгани йўқ. Бироқ Двалишвилининг баёноти вазиятнинг тинч йўл билан ҳал этилаётганидан далолат беради.

Сизнингча, машҳур спортчилар ўртасида бундай келишмовчиликлар ва можаролар келиб чиқишига асосан нима сабаб бўлади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари