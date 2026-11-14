Мераб Двалишвили ҳибсга олинганидан кейин озодликка чиқди ва илк баёнотини берди
UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили Усман Нурмагомедов ва унинг жамоадошлари билан содир бўлган жанжал сабабли ҳибсга олинганидан кейин расман озодликка чиқди. Спортчи воқеадан сўнг ўз саҳифаси орқали жамоатчиликка мурожаат қилиб, ҳолат юзасидан фикр билдирди.
Ҳибсга олиш ва озодликка чиқиш тафсилотлари
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Абу-Даби шаҳрида спортчилар ўртасида кутилмаган жанжал келиб чиққани ва бунинг натижасида Мераб Двалишвили ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ҳибсга олингани хабар қилинган эди. Бироқ кўп ўтмай собиқ чемпион озодликка чиққанини ва ўзини яхши ҳис қилаётганини маълум қилди.
Двалишвили ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:
«Барчага шуни маълум қилмоқчиманки, мен озодликка чиқдим. Ҳолатим яхши, соғломман ва фаолиятимни давом эттиришга тайёрман. Ушбу масалани ҳал қилишда ёрдам берган Абу-Дабидаги барчага миннатдорчилик билдирмоқчиман. Мен Абу-Дабига келишни яхши кўраман ва бу ерда мени илиқ кутиб олишларидан хурсандман».
Воқеа параметрлари
Тафсилотлар
Иштирокчилар
Мераб Двалишвили, Усман Нурмагомедов ва жамоадошлари
Содир бўлган жой
Абу-Даби шаҳри
Ҳозирги ҳолат
Двалишвили озодликда, соғлиги яхши ва фаолиятини давом эттирмоқда
Ҳуқуқий вазият
Спортчи ҳеч кимга нисбатан айблов қўймаган
Бошқа иштирокчиларнинг тақдири ва Двалишвилининг позицияси
Шунингдек, собиқ чемпион можарода қатнашган бошқа шахсларнинг ҳам тезроқ озод қилинишига умид билдирди. У ўзининг ҳеч кимга нисбатан даъвоси йўқлигини алоҳида таъкидлаб ўтди:
«Уларнинг барчасини озод қилишларига жуда умид қиламан — мен ҳеч кимга нисбатан айблов қўймадим. Барчага тинчлик ва энг яхши тилакларимни билдираман. Меҳрингиз ва қўллаб-қувватлаганингиз учун барчангизга раҳмат».
Ҳозирча мазкур можаронинг келиб чиқиш сабаблари ва бошқа тафсилотлари юзасидан расмий идоралар қўшимча маълумот беришгани йўқ. Бироқ Двалишвилининг баёноти вазиятнинг тинч йўл билан ҳал этилаётганидан далолат беради.
Сизнингча, машҳур спортчилар ўртасида бундай келишмовчиликлар ва можаролар келиб чиқишига асосан нима сабаб бўлади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…