Царукяннинг шов-шувли баёноти: Илия Топурия Усман билан жанг қилишдан қочадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арман Сарукян Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасидаги можаро иштирокчилари Абу-Даби қонунларига кўра депортация қилиниши мумкинлигини таъкидлади.
- Шунга қарамай, Сарукян UFC раҳбарияти истеъдодли жангчи сифатида Усман Нурмагомедовни қадрлашини ва у барибир лигада фаолиятини давом эттиришини қайд этди.
Машҳур ММА жангчиси Арман Царукян яқинда Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасида юз берган можаро ҳамда унинг оқибатлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, юзага келган ҳибсга олишлар ва қонуний муаммоларга қарамай, Усман барибир UFC лигасида ўз фаолиятини давом эттиради.
Абу-Дабидаги қонунлар ва депортация хавфи
Царукяннинг фикрича, Абу-Дабининг қатъий қонун-қоидаларига кўра, муҳокама қилинаётган воқеа иштирокчиларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳатто Мераб Двалишвили ҳам бу вазиятда четда қолмаслиги мумкинлиги таъкидланди.
«Гўёки жанжал иштирокчиларига нисбатан қонун бўйича оқибатлар бўлар экан. Менимча, энг камида ҳаммани депортация қилишади. Мерабни ҳам. Чунки Абу-Даби қоидаларига кўра, агар сенга зарба беришса, жанжални бошлашга ҳаққинг йўқ. Умид қиламанки, ҳаммани қўйиб юборишади», — деди Царукян.
Башорат ва фикрлар
Тафсилотлар
Баёнот муаллифи
Арман Царукян (ММА жангчиси)
Асосий мавзу
Усман Нурмагомедовнинг UFC’га ўтиши ва Абу-Дабидаги можаро
Ҳуқуқий вазият
Қонун қоидаларига кўра депортация қилиниш хавфи мавжуд
Эҳтимолий жанг
Усман Нурмагомедов ва Илия Топурия қарама-қаршилиги
Усман Нурмагомедовнинг UFC’даги истиқболи ва Илия Топурия
Арман Царукян UFC раҳбарияти бундай таниқли ва истеъдодли жангчиларни қадрлашини, шунинг учун Усман келажакда барибир энг йирик промоушенга ўтишини таъкидлади. Шу билан бирга, у Илия Топурия билан эҳтимолий жанг масаласига ҳам тўхталиб ўтди.
«Албатта, Усман UFC'га керак. Аксинча, UFC бундай йигитларни яхши кўради. Масалан, ҳозир Усман ва Илия ўртасида жанг ташкил қилинса, нақадар зўр бўларди. Аммо менимча, Илия ҳеч қачон Усман билан жанг қилмайди. У эҳтиёткор бўлади, айниқса, сўнгги жангидан кейин у билан тўқнаш келмайди. Менимча, Илия ўзи учун нисбатан қулайроқ рақибни танлайди, жанг қилади, қандай формада эканини текширади ва шундан кейингина Усман билан октагонга чиқади», — дея қўшимча қилди спортчи.
Мазкур фикрлар мухлислар ва экспертлар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Сизнингча, Илия Топурия ҳақиқатан ҳам Усман Нурмагомедов билан жанг қилишдан қочадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…