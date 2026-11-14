«Куч қонундан устун қўйилса...»: Эрон ташқи ишлар вазиридан шов-шувли баёнот

1 дақиқа ўқиш47
«Куч қонундан устун қўйилса...»: Эрон ташқи ишлар вазиридан шов-шувли баёнот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон ташқи ишлар вазири Саййид Аббос Ароқчи Кёдо Невс агентлигига берган мақоласида АҚШ ва ISROилнинг ҳарбий ҳаракатларини халқаро ҳуқуқ ҳамда БМТ Низомига зид деб баҳолади.
  • Вазирнинг таъкидлашича, давлатлар томонидан эҳтимолий таҳдидлар баҳонасида превентив зарбалар берилиши халқаро ҳуқуқий тизимни издан чиқаради ва глобал хавфсизликка таҳдид солади.

Эрон ташқи ишлар вазири Саййид Аббос Ароқчи Япониянинг нуфузли Kyodo News ахборот агентлиги учун махсус мақола эълон қилди. У ўз чиқишида АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳарбий ҳаракатларини халқаро ҳуқуқ ҳамда БМТ Низоми нуқтаи назаридан чуқур таҳлил қилиб, глобал миқёсдаги хавфсизлик муаммоларига эътибор қаратди.

Халқаро ҳуқуқ ва превентив зарбалар хавфи

Вазирнинг таъкидлашича, Иккинчи жаҳон урушидан кейин шаклланган халқаро тартибнинг энг муҳим тамойили — кучни қонун билан қатъий чеклашдан иборат. Ҳеч бир давлат ўз манфаатларини халқаро ҳуқуқнинг мажбурий қоидаларидан устун қўйишга ҳақли эмас.

Ароқчи хусусан қуйидаги жиҳатларга алоҳида тўхталиб ўтди:

  • Превентив зарбалар хавфи: Агар давлатларга эҳтимолий келажакдаги таҳдидлар баҳонасида бир-бирига ҳужум қилишга йўл қўйилса, бутун халқаро ҳуқуқий тизим бутунлай издан чиқади. Бундай шароитда ҳеч бир мамлакатнинг хавфсизлиги кафолатланмай қолади.

  • БМТ Низомининг бузилиши: АҚШ ва Исроил томонидан амалга оширилган зарбалар БМТ Хавфсизлик Кенгашининг рухсатисиз бажарилган бўлиб, бу давлат суверенитетига тажовузни тақиқловчи БМТ Низомининг 2(4)-моддасига мутлақо зиддир.

  • Ўзини мудофаа қилиш ҳуқуқи: Теҳрон БМТ Низомининг 51-моддасига мувофиқ ҳар қандай қуролли ҳужумга жавобан қонуний равишда ўзини мудофаа қилиш ҳуқуқини сақлаб қолиши қайд этилди.

Баёнотнинг асосий йўналишлари

Асосий қоидалар ва мақсадлар

Куч ишлатишни чеклаш

Халқаро тартибни сақлаш учун кучни қонун билан чеклаш шарт

Ҳуқуқий жавобгарлик

Ноқонуний ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва зарар учун товон тўлаш мажбуриятдир

Глобал хавфсизлик

Мазкур масала фақат Эронга эмас, балки бутун дунё барқарорлигига тааллуқли

Жавобгарлик ва товон тўлаш мажбурияти

Эрон ташқи ишлар вазири ноқонуний ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш ҳамда етказилган зарар учун товон тўлаш сиёсий илтифот эмаслигини, балки қатъий ҳуқуқий мажбурият эканини қатъий таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу муаммо фақатгина Эроннинг манфаатларига эмас, балки бутун дунёда халқаро ҳуқуқ устуворлигини сақлаб қолиш масаласига боғлиқ.

Мазкур мақола халқаро ҳамжамиятда ва дипломатик доираларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Сизнингча, ҳозирги геосиёсий вазиятда халқаро ташкилотлар ва БМТ давлатлар ўртасидаги ҳарбий можароларнинг олдини олишда етарлича таъсир кўрсата оляптими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари