Япониядан сенсацион мағлубият: Бразилия терма жамоасида нималар бўлмоқда?

1 дақиқа ўқиш0
Япониядан сенсацион мағлубият: Бразилия терма жамоасида нималар бўлмоқда?

Халқаро ўртоқлик ўйини доирасида Япония миллий жамоасига қарши баҳс олиб борган Бразилия терма жамоаси кутилмаганда 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради. Ўта муросасиз ва кескин курашларга бой кечган учрашувдан сўнг бразилияликлар вингери Рафиня Диас ҳакамлик борасида ўз эътирозларини очиқ баён қилди.

Рафинянинг ҳакамлик ва ўйин ҳақидаги фикрлари

The Touchline нашрига интервью берган футболчи жамоанинг умумий ҳаракатларига ижобий баҳо бериб, бироқ учрашувдаги айрим адолатсизликлар барчасини мураккаблаштирганини таъкидлади.

«Жаҳон чемпионатидан кейин ўсишга эришяпмиз, аста-секин ўз ўйинимизни топяпмиз. Менимча, яхши ўйнадик! Айниқса, иккинчи бўлимда анча кучли ҳаракат қилдик. Лекин ҳакамга қарши ҳам курашишга тўғри келса, футбол ўйнаш қийинлашади. Бу ҳаммасини мураккаблаштиради», — деди Рафиня.

Шу билан бирга, у жамоа ўз хатолари устида ишлаши лозимлигини тан олиб, бугунги ҳакамликни шунчаки четда қолдириб бўлмаслигини қўшимча қилди.

Учрашув ва воқеа параметрлари

Маълумотлар

Мач ҳисоби

Япония — Бразилия 3:2

Баёнот муаллифи

Рафиня Диас (Бразилия миллий жамоаси вингери)

Майдондаги ҳаракат

Асосий таркибда майдонга тушиб, 71-дақиқада алмаштирилган

Интизомий жазо

Учрашув якунида — 90+2-дақиқада қизил карточка олган

Ўйин якунидаги кескинлик ва қизил карточка

Эслатиб ўтамиз, японияликлар учрашувнинг сўнгги дақиқаларида гол уриб, ғалабани илиб кетишган эди. Асосий таркибда ҳаракат қилган ва 71-дақиқада захирага олинган Рафиня баҳс охирида асабларини жиловлай олмади. Ўйиннинг 90+2-дақиқасида унга ҳакам томонидан қизил карточка кўрсатилди. Мазкур ҳолат ва ҳакамлик борасидаги баҳсли эътирозлар футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Сизнингча, Рафинянинг ҳакамлик борасидаги эътирозлари ўринлими ёки бразиликларнинг мағлубиятига фақатгина ўзларининг хатолари сабаб бўлдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари