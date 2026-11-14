Япониядан сенсацион мағлубият: Бразилия терма жамоасида нималар бўлмоқда?
Халқаро ўртоқлик ўйини доирасида Япония миллий жамоасига қарши баҳс олиб борган Бразилия терма жамоаси кутилмаганда 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради. Ўта муросасиз ва кескин курашларга бой кечган учрашувдан сўнг бразилияликлар вингери Рафиня Диас ҳакамлик борасида ўз эътирозларини очиқ баён қилди.
Рафинянинг ҳакамлик ва ўйин ҳақидаги фикрлари
The Touchline нашрига интервью берган футболчи жамоанинг умумий ҳаракатларига ижобий баҳо бериб, бироқ учрашувдаги айрим адолатсизликлар барчасини мураккаблаштирганини таъкидлади.
«Жаҳон чемпионатидан кейин ўсишга эришяпмиз, аста-секин ўз ўйинимизни топяпмиз. Менимча, яхши ўйнадик! Айниқса, иккинчи бўлимда анча кучли ҳаракат қилдик. Лекин ҳакамга қарши ҳам курашишга тўғри келса, футбол ўйнаш қийинлашади. Бу ҳаммасини мураккаблаштиради», — деди Рафиня.
Шу билан бирга, у жамоа ўз хатолари устида ишлаши лозимлигини тан олиб, бугунги ҳакамликни шунчаки четда қолдириб бўлмаслигини қўшимча қилди.
Учрашув ва воқеа параметрлари
Маълумотлар
Мач ҳисоби
Япония — Бразилия 3:2
Баёнот муаллифи
Рафиня Диас (Бразилия миллий жамоаси вингери)
Майдондаги ҳаракат
Асосий таркибда майдонга тушиб, 71-дақиқада алмаштирилган
Интизомий жазо
Учрашув якунида — 90+2-дақиқада қизил карточка олган
Ўйин якунидаги кескинлик ва қизил карточка
Эслатиб ўтамиз, японияликлар учрашувнинг сўнгги дақиқаларида гол уриб, ғалабани илиб кетишган эди. Асосий таркибда ҳаракат қилган ва 71-дақиқада захирага олинган Рафиня баҳс охирида асабларини жиловлай олмади. Ўйиннинг 90+2-дақиқасида унга ҳакам томонидан қизил карточка кўрсатилди. Мазкур ҳолат ва ҳакамлик борасидаги баҳсли эътирозлар футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Сизнингча, Рафинянинг ҳакамлик борасидаги эътирозлари ўринлими ёки бразиликларнинг мағлубиятига фақатгина ўзларининг хатолари сабаб бўлдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…