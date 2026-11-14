Япония — Бразилия 3:2: «Самурайлар» афсонавий рақибини мағлуб этиб, сенсация қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро ўртоқлик ўйини доирасида Япония терма жамоаси Бразилия устидан 3:2 ҳисобида кутилмаган ғалабани қўлга киритди.
- Японлар сафида Кубо, Накамура ва Сакамото гол урган бўлса, бразилияликлар таркибида Винисиус Жуниор дубл қайд этди.
- Учрашув давомида ҳар икки мураббий таркибни синовдан ўтказиш мақсадида кўплаб ўзгаришларни амалга оширди.
- Мазкур натижа Осиё футболи вакилларининг глобал саҳнадаги салоҳияти ва ўсишини яна бир бор намойиш этди.
Халқаро ўртоқлик ўйини доирасида жаҳон футболининг грандларидан бири бўлган Бразилия миллий жамоаси Япония терма жамоасига қарши майдонга тушди. Мухлислар голларга бой ва ўта муросасиз кечган шиддатли тўқнашувга гувоҳ бўлишди. Учрашув кутилмаганда японияликларнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Голларга бой кечган шиддатли баҳс
Ўйиннинг бошидан бошлаб ҳар икки жамоа фаол ҳужумкор футбол намойиш этди. Япония терма жамоаси аъзолари ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Учрашув давомида «самурайлар» сафида Кубо (15-дақиқа), Накамура (19-дақиқа) ва баҳс сўнггида гол урган Сакамото (90+1-дақиқа) ўз номларини таблога ёздириб қўйишди.
Бразилия терма жамоаси сафида эса ҳужумчи Винисиус Жуниор юқори маҳорат кўрсатиб, дубл қайд этди (33- ва 75-дақиқалар). Бироқ беш голли драмада японияликларнинг ҳимоядаги интизоми ва ҳужумдаги аниқлиги уларга ғалаба олиб келди.
Учрашув тафсилотлари
Маълумотлар
Матч мақоми
Халқаро ўртоқлик ўйини
Ҳисоб
Япония — Бразилия 3:2
Япония голлари
Кубо (15'), Накамура (19'), Сакамото (90+1')
Бразилия голлари
Винисиус Жуниор (33', 75')
Майдондаги таркиблар ва ўзгаришлар
Ўйин давомида ҳар икки мураббий ҳам таркибни синовдан ўтказиш мақсадида кўплаб ўзгаришларни амалга оширди:
Япония сафида майдонга тушганлар: Сузуки З., Накано С. (Сугавара Й. 62), Секо А., Мачида К. (Итакура К. 86), Ито Ҳ. (Сузуки Ж. 86), Танака А. (Сано К. 86), Камада Д. (Минамино Т. 72), Доан Р. (с) (Сакамото Т. 72), Накамура К. (Ито Ж. 72), Маэда Д. (Огава К. 72), Кубо Т. (Сано К. 62).
Бразилия сафида майдонга тушганлар: Педро Мориско, Уэсли Франка (Вандерсон 78), Куня (Жонатан Жезус 58), Габриэл, Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс, Андрей Сантос (Жоао Гомес 79), Андре (Марлон Гомес 58), Эстеван (Алиссон 58), Рафинья (с) (Эндрик 71), Винисиус Жуниор.
Мазкур ғалаба Осиё футболи вакилларининг сўнгги йиллардаги глобал саҳнадаги улкан ўсиши ва юқори салоҳиятга эга эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Япония терма жамоасининг Бразилия устидан қозонган бундай ғалабаси асослими ёки бразиликлар ўз ўйинини кўрсата олмадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…