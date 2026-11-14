Япония — Бразилия 3:2: «Самурайлар» афсонавий рақибини мағлуб этиб, сенсация қайд этди

1 дақиқа ўқиш60
Япония — Бразилия 3:2: «Самурайлар» афсонавий рақибини мағлуб этиб, сенсация қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро ўртоқлик ўйини доирасида Япония терма жамоаси Бразилия устидан 3:2 ҳисобида кутилмаган ғалабани қўлга киритди.
  • Японлар сафида Кубо, Накамура ва Сакамото гол урган бўлса, бразилияликлар таркибида Винисиус Жуниор дубл қайд этди.
  • Учрашув давомида ҳар икки мураббий таркибни синовдан ўтказиш мақсадида кўплаб ўзгаришларни амалга оширди.
  • Мазкур натижа Осиё футболи вакилларининг глобал саҳнадаги салоҳияти ва ўсишини яна бир бор намойиш этди.

Халқаро ўртоқлик ўйини доирасида жаҳон футболининг грандларидан бири бўлган Бразилия миллий жамоаси Япония терма жамоасига қарши майдонга тушди. Мухлислар голларга бой ва ўта муросасиз кечган шиддатли тўқнашувга гувоҳ бўлишди. Учрашув кутилмаганда японияликларнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Голларга бой кечган шиддатли баҳс

Ўйиннинг бошидан бошлаб ҳар икки жамоа фаол ҳужумкор футбол намойиш этди. Япония терма жамоаси аъзолари ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Учрашув давомида «самурайлар» сафида Кубо (15-дақиқа), Накамура (19-дақиқа) ва баҳс сўнггида гол урган Сакамото (90+1-дақиқа) ўз номларини таблога ёздириб қўйишди.

Бразилия терма жамоаси сафида эса ҳужумчи Винисиус Жуниор юқори маҳорат кўрсатиб, дубл қайд этди (33- ва 75-дақиқалар). Бироқ беш голли драмада японияликларнинг ҳимоядаги интизоми ва ҳужумдаги аниқлиги уларга ғалаба олиб келди.

Учрашув тафсилотлари

Маълумотлар

Матч мақоми

Халқаро ўртоқлик ўйини

Ҳисоб

Япония — Бразилия 3:2

Япония голлари

Кубо (15'), Накамура (19'), Сакамото (90+1')

Бразилия голлари

Винисиус Жуниор (33', 75')

Майдондаги таркиблар ва ўзгаришлар

Ўйин давомида ҳар икки мураббий ҳам таркибни синовдан ўтказиш мақсадида кўплаб ўзгаришларни амалга оширди:

  • Япония сафида майдонга тушганлар: Сузуки З., Накано С. (Сугавара Й. 62), Секо А., Мачида К. (Итакура К. 86), Ито Ҳ. (Сузуки Ж. 86), Танака А. (Сано К. 86), Камада Д. (Минамино Т. 72), Доан Р. (с) (Сакамото Т. 72), Накамура К. (Ито Ж. 72), Маэда Д. (Огава К. 72), Кубо Т. (Сано К. 62).

  • Бразилия сафида майдонга тушганлар: Педро Мориско, Уэсли Франка (Вандерсон 78), Куня (Жонатан Жезус 58), Габриэл, Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс, Андрей Сантос (Жоао Гомес 79), Андре (Марлон Гомес 58), Эстеван (Алиссон 58), Рафинья (с) (Эндрик 71), Винисиус Жуниор.

Мазкур ғалаба Осиё футболи вакилларининг сўнгги йиллардаги глобал саҳнадаги улкан ўсиши ва юқори салоҳиятга эга эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Япония терма жамоасининг Бразилия устидан қозонган бундай ғалабаси асослими ёки бразиликлар ўз ўйинини кўрсата олмадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари