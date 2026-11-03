Испания Бош вазиридан тарихий мурожаат: “Бизни Москва, Тел-Авив ёки Оқ уй бошқармайди"

·84·Дунё
Испания Бош вазиридан тарихий мурожаат: “Бизни Москва, Тел-Авив ёки Оқ уй бошқармайди"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Бош вазири Педро Санчес мамлакат ички ва ташқи сиёсати Вашингтон, Москва, Тел-Авив ёки Буенос-Айрес каби хорижий марказлар томонидан эмас, фақат Мадриддан бошқарилишини маълум қилди.
  • Барселонадаги Ворлд ин Прогресс форумида сўзга чиққан Санчес Европа давлатлари ташқи кучлар босимига берилмай, ўз мустақил қарорларига таяниши зарурлигини таъкидлади.

Испания Бош вазири Педро Санчес мамлакат суверенитети ва Европа қитъасининг сиёсий мустақиллиги бўйича халқаро жамоатчилик диққатини тортган кескин ҳамда қатъий баёнот билан чиқди. Ҳукумат раҳбари Испаниянинг ички ва ташқи сиёсати бошқа йирик давлатлар ёки хорижий геосиёсий марказлар томонидан белгилаб берилмаслигини очиқ таъкидлади.

Барселонадаги World in Progress нуфузли форумида сўзга чиққан Санчес Европа давлатлари ташқи манфаатларга бўйсунмасдан, фақат ўз мустақил қарорларига таяниши зарурлигини уқтирди.

«Бошқарув фақат Мадриддан бўлади»: Санчеснинг асосий таъкидлари

Испания Бош вазири ўз нутқида бир нечта йирик сиёсий марказларни тўғридан-тўғри тилга олиб, расмий Мадриднинг принципиал позициясини эълон қилди:

  • Ташқи пойтахтларга аниқ ишора: «Испания Вашингтондан эмас, Испаниядан туриб бошқарилади. Шунингдек, Тель-Авив, Москва ёки Буэнос-Айресдан ҳам эмас. Фақат Мадриддан», — дея қатъий таъкидлади Бош вазир;

  • Европанинг стратегик йўли: Санчес ушбу тамойил нафақат Испания, балки бутун қитъа келажаги учун муҳим эканини билдирди: «Бу — бутун Европа танлаши ва қатъий амал қилиши керак бўлган ягона йўлдир»;

  • Ташқи аралашувга чек қўйиш: Сиёсатчи мустақил Европа давлатларининг ички қарорларига ташқи олигархлар, хорижий доиралар ва геосиёсий кучлар томонидан кўрсатилаётган босимларни қабул қилиб бўлмас деб баҳолади.

Мадриднинг геосиёсий қатъияти: Нега айнан ҳозир?

Педро Санчеснинг бу сўзлари тасодифий эмас ва бир қатор муҳим геосиёсий воқеалар фонида янграмоқда:

  • Истиқлол ва принципиал дипломатия: Испания сўнгги ойларда Яқин Шарқ сиёсати (Фаластин мустақиллигини тан олиш), АҚШ билан муносабатлардаги мувозанат ва Лотин Америкаси лидерлари (хусусан, Аргентина президенти Хавьер Милей) билан баҳсларда ўз мустақил курсини фаол илгари суриб келмоқда;

  • Европанинг бирдамлиги: Бош вазир Европанинг ички бўлинишига йўл қўймаслик, анъанавий демократик қадриятларни ҳимоя қилиш ва қитъанинг ташқи кучлар таъсирида парчаланишига қарши туриш зарурлигини яна бир бор эслатиб ўтди.

Мазкур баёнот Испаниянинг жаҳон сиёсати майдонида тўлиқ суверен ва ўз миллий манфаатларига асосланган мустақил куч сифатида ҳаракат қилиш нияти қатъий эканини кўрсатди.

Педро СанчесИспанияWorld in ProgressГеосиёсат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда даҳшатли темирйўл ҳалокати: Икки тезюрар поезд тўқнашиб кетди (видео)Испанияда даҳшатли темирйўл ҳалокати: Икки тезюрар поезд тўқнашиб кетди (видео)29 октябр 11:08Испанияда поезд ҳалокати сабаб уч кунлик мотам эълон қилиндиИспанияда поезд ҳалокати сабаб уч кунлик мотам эълон қилинди28 октябр 22:01Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтардиПедро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтарди28 июл 14:45Исроилда фожианинг олди олинди: Хавфсизлик хизматларини ларзага солган режа фош бўлдиИсроилда фожианинг олди олинди: Хавфсизлик хизматларини ларзага солган режа фош бўлди5 октябр 00:20Дубай–Тел-Авив рейсида учувчига ҳужум қилиндиДубай–Тел-Авив рейсида учувчига ҳужум қилинди3 октябр 17:10Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда