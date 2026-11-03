Испания Бош вазиридан тарихий мурожаат: “Бизни Москва, Тел-Авив ёки Оқ уй бошқармайди"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Бош вазири Педро Санчес мамлакат ички ва ташқи сиёсати Вашингтон, Москва, Тел-Авив ёки Буенос-Айрес каби хорижий марказлар томонидан эмас, фақат Мадриддан бошқарилишини маълум қилди.
- Барселонадаги Ворлд ин Прогресс форумида сўзга чиққан Санчес Европа давлатлари ташқи кучлар босимига берилмай, ўз мустақил қарорларига таяниши зарурлигини таъкидлади.
Испания Бош вазири Педро Санчес мамлакат суверенитети ва Европа қитъасининг сиёсий мустақиллиги бўйича халқаро жамоатчилик диққатини тортган кескин ҳамда қатъий баёнот билан чиқди. Ҳукумат раҳбари Испаниянинг ички ва ташқи сиёсати бошқа йирик давлатлар ёки хорижий геосиёсий марказлар томонидан белгилаб берилмаслигини очиқ таъкидлади.
Барселонадаги World in Progress нуфузли форумида сўзга чиққан Санчес Европа давлатлари ташқи манфаатларга бўйсунмасдан, фақат ўз мустақил қарорларига таяниши зарурлигини уқтирди.
«Бошқарув фақат Мадриддан бўлади»: Санчеснинг асосий таъкидлари
Испания Бош вазири ўз нутқида бир нечта йирик сиёсий марказларни тўғридан-тўғри тилга олиб, расмий Мадриднинг принципиал позициясини эълон қилди:
Ташқи пойтахтларга аниқ ишора: «Испания Вашингтондан эмас, Испаниядан туриб бошқарилади. Шунингдек, Тель-Авив, Москва ёки Буэнос-Айресдан ҳам эмас. Фақат Мадриддан», — дея қатъий таъкидлади Бош вазир;
Европанинг стратегик йўли: Санчес ушбу тамойил нафақат Испания, балки бутун қитъа келажаги учун муҳим эканини билдирди: «Бу — бутун Европа танлаши ва қатъий амал қилиши керак бўлган ягона йўлдир»;
Ташқи аралашувга чек қўйиш: Сиёсатчи мустақил Европа давлатларининг ички қарорларига ташқи олигархлар, хорижий доиралар ва геосиёсий кучлар томонидан кўрсатилаётган босимларни қабул қилиб бўлмас деб баҳолади.
Мадриднинг геосиёсий қатъияти: Нега айнан ҳозир?
Педро Санчеснинг бу сўзлари тасодифий эмас ва бир қатор муҳим геосиёсий воқеалар фонида янграмоқда:
Истиқлол ва принципиал дипломатия: Испания сўнгги ойларда Яқин Шарқ сиёсати (Фаластин мустақиллигини тан олиш), АҚШ билан муносабатлардаги мувозанат ва Лотин Америкаси лидерлари (хусусан, Аргентина президенти Хавьер Милей) билан баҳсларда ўз мустақил курсини фаол илгари суриб келмоқда;
Европанинг бирдамлиги: Бош вазир Европанинг ички бўлинишига йўл қўймаслик, анъанавий демократик қадриятларни ҳимоя қилиш ва қитъанинг ташқи кучлар таъсирида парчаланишига қарши туриш зарурлигини яна бир бор эслатиб ўтди.
Мазкур баёнот Испаниянинг жаҳон сиёсати майдонида тўлиқ суверен ва ўз миллий манфаатларига асосланган мустақил куч сифатида ҳаракат қилиш нияти қатъий эканини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…