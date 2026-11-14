Яйловда мол боқиш пуллик бўладими? Депутатлар тарқалган хабарларга ойдинлик киритди

1 дақиқа ўқиш40
Яйловда мол боқиш пуллик бўладими? Депутатлар тарқалган хабарларга ойдинлик киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари аҳоли учун яйловда мол боқиш ва ўт ўриш пуллик бўлиши ҳақидаги хабарларни рад этиб, ҳеч қандай қўшимча тўловлар жорий этилмаслигини маълум қилди.
  • Маҳаллий аҳоли ўз чорва молларини боқиши учун маҳалла фуқаролар йиғинларига яйлов ерлари 49 йил муддатга бепул ижарага берилади ва уларга нисбатан нол даражали солиқ ставкаси қўлланилади.

Ижтимоий тармоқларда «энди яйловда мол боқиш ва ўт ўриш пуллик бўлади» мазмунида тарқалган хабарлар кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари мазкур масалага расман ойдинлик киритиб, аҳоли учун ҳеч қандай қўшимча тўловлар жорий этилмаслигини қатъий таъкидлади.

Бепул жамоат яйловлари ва 49 йиллик ижара

Яқинда қабул қилинган «Яйловлар тўғрисида»ги қонун лойиҳаси ҳамда Президентнинг тегишли қарорларига мувофиқ, қишлоқ аҳолиси ва чорвадорлар учун қулай шароитлар яратиш кўзда тутилган. Хусусан:

  • Жамоат яйловлари бепул: Маҳаллий аҳолининг чорва молларини эркин ўтлатиши учун маҳалла фуқаролар йиғинларига яйлов ерлари 49 йил муддатга бепул ижарага берилади.

  • Ноль ставкали солиқ: Ушбу ерларга нисбатан ноль даражали солиқ ставкаси қўлланилади ва фуқаролар ўз хонадонлари молини боқиш ҳамда пичан ўриш учун ҳеч қандай ҳақ тўламайдилар.

Қонун лойиҳасининг асосий йўналишлари

Белгиланган тартиблар ва шароитлар

Жамоат яйловлари

Маҳаллаларга 49 йилга бепул берилади, солиқ ноль ставкада

«Яйлов чиптаси»

Фақат қўшимча ва бошқа ҳудуддаги яйловлардан вақтинча фойдаланиш учун

Яйловларни тоифалаш

Ерларни сақлаб қолиш учун «яшил», «сариқ» ва «қизил» зоналар

«Яйлов чиптаси» ўзи нима?

Кўпчиликни қизиқтирган «яйлов чиптаси» (билет) механизми барча аҳоли учун мажбурий тўлов эмас. Депутат Равшан Мамутовнинг берган изоҳига кўра, бу тизим фақатгина ўз қишлоғи ёки ҳудудида озуқа етишмаган тақдирда, бошқа ҳудуддаги бўш яйлов ёки пичанзордан бир-икки ой ёки мавсумий қўшимча фойдаланишни истаганлар учун соддалаштирилган рухсатнома сифатида ишлайди.

Яйловларни деградациядан ҳимоя қилиш

Шу билан бирга, мамлакатда яйловларнинг ҳолатини яхшилаш ва деградациянинг олдини олиш мақсадида илмий геоботаник тадқиқотлар асосида уларни уч тоифага бўлиш режалаштирилган:

  • «Яшил» ҳудудлар: Белгиланган меъёрлар асосида мунтазам ўтлатишга рухсат этилади.

  • «Сариқ» ҳудудлар: Ерларнинг тикланишини таъминлаш учун алмашлаб ўтлатиш жорий этилади.

  • «Қизил» ҳудудлар: Оғир ҳолатдаги ерларга эса тикланиш учун камида 3 йиллик мораторий қўйилади.

Мазкур қонун лойиҳаси чорвачиликни қўллаб-қувватлаш билан бирга, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга хизмат қилади.

Сизнингча, яйловларни тоифаларга ажратиш ва жамоат яйловларини маҳаллаларга бепул бериш чорвачилик ривожига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари