Тошкентдаги ноқонуний букмекерлик тармоғи: ушбу кибержиноятчилар қандай қўлга тушди?

1 дақиқа ўқиш12
Тошкентдаги ноқонуний букмекерлик тармоғи: ушбу кибержиноятчилар қандай қўлга тушди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида ноқонуний букмекерлик ва пул ювиш билан шуғулланган йирик кибержиноий гуруҳлар фош этилди.
  • Миробод туманидаги хонадонлардан бирида қўлга олинган 52 нафар шахс 576 минг АҚШ доллари миқдоридаги крипто-активлар айланмасини амалга оширгани аниқланди.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан 110 минг АҚШ доллари, 71 та ноутбук, 278 та телефон ва 3 та Starlink қурилмаси ашёвий далил сифатида олинди.

Тошкент шаҳрида кибержиноятларга қарши курашиш органлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида йирик ноқонуний тармоқ фош этилди. Пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, шаҳарда фаолият юритган иккита йирик кибержиноий гуруҳнинг иши тўхтатилди.

Яширин хонадон ва миллионлик айланмалар

Тезкор қидирув тадбирлари давомида Миробод туманидаги Фарғона 1-тор кўчасида жойлашган хонадон кўздан кечирилди. Маълум бўлишича, гуруҳ аъзолари ушбу бинони ойига 9 минг АҚШ доллари эвазига ижарага олиб, яширин фаолият юритиб келган. Хонадонда умумий ҳисобда 52 нафар фуқаро қўлга олинган.

Мазкур гуруҳлар Осиё давлатларида оммалашган яширин онлайн қимор ва ноқонуний букмекерлик ўйинлари учун пул маблағларини қабул қилиб, транзакцияларни банк карталарига ўтказиб бериш, яъни пул ювиш билан шуғулланган. Текширувлар давомида улар томонидан 576 минг АҚШ доллари миқдоридаги крипто-активлар айланмаси амалга оширилгани аниқланди.

Ашёвий далиллар ва кўрсаткичлар

Миқдори ва тафсилотлар

Қўлга олинганлар сони

52 нафар фуқаро

Мусодара қилинган нақд пул

110 минг АҚШ доллари

Ноутбуклар сони

71 та

Телефонлар сони

278 та

Starlink қурилмалари

3 та космик интернет мосламаси

Жиноий гуруҳ тузилмаси ва қонуний чоралар

Тергов маълумотларига кўра, ҳар иккала гуруҳда вазифалар жуда аниқ тақсимланган бўлиб, уларнинг тузилмасида раҳбар, иш бошқарувчи, операторлар ва қўриқчилар фаолият юритган.

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-8-моддаси (крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) 2-қисми билан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.

Сизнингча, рақамли технологиялар ва крипто-активлар соҳасидаги бу каби яширин жиноятларнинг олдини олиш учун яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари