Тошкентдаги ноқонуний букмекерлик тармоғи: ушбу кибержиноятчилар қандай қўлга тушди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида ноқонуний букмекерлик ва пул ювиш билан шуғулланган йирик кибержиноий гуруҳлар фош этилди.
- Миробод туманидаги хонадонлардан бирида қўлга олинган 52 нафар шахс 576 минг АҚШ доллари миқдоридаги крипто-активлар айланмасини амалга оширгани аниқланди.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан 110 минг АҚШ доллари, 71 та ноутбук, 278 та телефон ва 3 та Starlink қурилмаси ашёвий далил сифатида олинди.
Тошкент шаҳрида кибержиноятларга қарши курашиш органлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирлар натижасида йирик ноқонуний тармоқ фош этилди. Пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, шаҳарда фаолият юритган иккита йирик кибержиноий гуруҳнинг иши тўхтатилди.
Яширин хонадон ва миллионлик айланмалар
Тезкор қидирув тадбирлари давомида Миробод туманидаги Фарғона 1-тор кўчасида жойлашган хонадон кўздан кечирилди. Маълум бўлишича, гуруҳ аъзолари ушбу бинони ойига 9 минг АҚШ доллари эвазига ижарага олиб, яширин фаолият юритиб келган. Хонадонда умумий ҳисобда 52 нафар фуқаро қўлга олинган.
Мазкур гуруҳлар Осиё давлатларида оммалашган яширин онлайн қимор ва ноқонуний букмекерлик ўйинлари учун пул маблағларини қабул қилиб, транзакцияларни банк карталарига ўтказиб бериш, яъни пул ювиш билан шуғулланган. Текширувлар давомида улар томонидан 576 минг АҚШ доллари миқдоридаги крипто-активлар айланмаси амалга оширилгани аниқланди.
Ашёвий далиллар ва кўрсаткичлар
Миқдори ва тафсилотлар
Қўлга олинганлар сони
52 нафар фуқаро
Мусодара қилинган нақд пул
110 минг АҚШ доллари
Ноутбуклар сони
71 та
Телефонлар сони
278 та
Starlink қурилмалари
3 та космик интернет мосламаси
Жиноий гуруҳ тузилмаси ва қонуний чоралар
Тергов маълумотларига кўра, ҳар иккала гуруҳда вазифалар жуда аниқ тақсимланган бўлиб, уларнинг тузилмасида раҳбар, иш бошқарувчи, операторлар ва қўриқчилар фаолият юритган.
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-8-моддаси (крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) 2-қисми билан жиноят иши қўзғатилган бўлиб, ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тергов ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда.
Сизнингча, рақамли технологиялар ва крипто-активлар соҳасидаги бу каби яширин жиноятларнинг олдини олиш учун яна қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…