«Нефтчи» «Бунёдкор»ни йирик ҳисобда мағлуб этиб, пешқадамлигини мустаҳкамлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғонада ўтган Ўзбекистон Суперлигаси 26-тур қолдирилган ўйинида «Нефтчи» жамоаси «Бунёдкор» устидан 4:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
- Учрашувда Владимир Ёвович, Жамшид Искандеров ҳамда дубл қайд этган Хуршид Ғиёсов ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг 64 очкога эга бўлган «Нефтчи» турнир жадвалидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- «Бунёдкор» эса 26 очко билан 14-ўринда қолмоқда.
Ўзбекистон Суперлигаси 26-туридан ўрин олган қолдирилган марказий ўйинлардан бири Фарғона шаҳрида бўлиб ўтди. Майдон эгалари — «Нефтчи» жамоаси Тошкентнинг «Бунёдкор» клубини қабул қилиб, мухлислар кўз ўнгида ишончли ва йирик — 4:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.
Голларга бой кечган учрашув тафсилотлари
Ўйиннинг биринчи дақиқаларидан бошлаб ҳужумкор футбол намойиш этган фарғоналиклар рақиб ҳимоясига кучли босим ўтказишди. Натижада учрашув ҳисоби тезда очилди:
7-дақиқа: Владимир Йовович ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди.
11-дақиқа: Хуршид Ғиёсов орадаги фарқни ошириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
55-дақиқа: Иккинчи тайм бошида яна ўз сўзини айтган Хуршид Ғиёсов ўзининг дублини расмийлаштирди.
74-дақиқа: Тажрибали ярим ҳимоячи Жамшид Искандеров учрашувдаги тўртинчи голни киритиб, ўйин тақдирини узил-кесил ҳал қилди.
Учрашув кўрсаткичлари
Маълумотлар
Жмоалар
Нефтчи — Бунёдкор
Ҳисоб
4:0 (йирик ғалаба)
Гол муаллифлари
Йовович (7'), Ғиёсов (11', 55'), Искандеров (74')
Турнирдаги ҳолати
«Нефтчи» 64 очко билан пешқадам, «Бунёдкор» 26 очко (14-ўрин)
Майдондаги таркиблар
Ҳар икки жамоа бош мураббийлари мазкур муҳим баҳсда қуйидаги асосий таркибларни майдонга бошлаб тушишди:
«Нефтчи» асосий таркиби: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибоев, Владимир Йовович (Иброҳимхалил Йўлдошев, 61), Хуршид Ғиёсов, Жамшид Искандеров, Асилбек Жумаев (Билолхон Тошмирзаев, 56), Анваржон Ғофуров, Зоран Марушич (Нурбек Сарсенбаев, 61), Фарруҳ Сайфиев (Мухсинжон Убайдуллаев, 61), Коффи Куао (Иззатилло Пўлатов, 74).
«Бунёдкор» асосий таркиби: Абдумавлон Абдулжалилов, Матия Кривокапич (Ислом Анваров, 70), Амир Тўракулов, Шаҳзоджон Нематжонов (Элдор Наимов, 60), Наримонжон Ахмаджонов (Абдураҳмон Сулаймонов, 79), Носиржон Абдусаломов, Абдулҳамид Икромов (Сардор Абдунабиев, 70), Алижон Бекмуротов, Шамсиддин Турсунмахамадов, Иван Букрин, Миркамол Аннаматов (Музаффар Олимжонов, 60).
Шунингдек, баҳс давомида «Бунёдкор» сафидан Миркамол Аннаматов (41) ҳамда Иван Букрин (68) ҳакам томонидан огоҳлантирилди.
Ушбу ғалабадан кейин «Нефтчи» ўз очколари сонини 64 тага етказиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини янада мустаҳкамлаб олди. Мағлубиятга учраган «қалдирғочлар» эса 26 очко билан 14-поғонада қолмоқда.
Сизнингча, жорий мавсумда «Нефтчи» чемпионликни сақлаб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…