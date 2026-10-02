«Ҳар бир фуқарога 5 000 доллар бераман»: Трамп сайлов олдидан ақлбовар қилмас ваъда берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Агар республикачилар Конгресснинг ҳар иккала палатасида ғалаба қозонса, Доналд Трамп ҳар бир вояга етган АҚШ фуқаросига 5 000 доллардан беришни ваъда қилди.
- У демократларни коммунизм ва социализмга интилишда айблаб, улар ғалаба қозонса, ўзига нисбатан импичмент жараёнини бошлашларини айтди.
- Ушбу баёнот АҚШдаги оралиқ сайловлар олдидан сиёсий курашнинг кескинлашганини кўрсатмоқда.
АҚШ сиёсий саҳнасида кутилаётган муҳим оралиқ сайловлар арафасида Дональд Трамп бутун дунёни ҳайратда қолдирган мислсиз баёнот билан чиқди! Оқ уй раҳбари агар республикачилар Конгресснинг ҳар иккала палатасида устунликка эришса, мамлакатдаги ҳар бир вояга етган фуқаронинг ҳисобига 5 000 доллардан пул тарқатишга ваъда берди.
Шу билан бирга, у сиёсий рақиблари — демократларни кескин танқид остига олиб, улар ҳокимиятни қўлга киритган тақдирда ўзига нисбатан импичмент эълон қилишга тайёрланаётганини очиқлади. Хўш, Трампнинг бу шов-шувли таклифи ортида нима ётибди ва америкаликларни қандай тарихий танлов кутмоқда?
5 000 долларлик мукофот ва «социализм» айблови
Дональд Трамп ўз чиқишида сиёсий кураш чегараларини кескин кенгайтирди:
Ҳар бир катта ёшли фуқарога тўлов: Президент республикачилар Вакиллар палатаси ва Сенат сайловларида ғалаба қозонса, ҳар бир вояга етган АҚШ фуқаросига 5 000 доллардан беришини маълум қилди;
«Коммунизмга йўл»: Трамп демократларни коммунизм ва социализм сари интилишда очиқ айблаб, уларни «мен кўрган энг ёмон одамлар» деб атади;
Импичмент таҳдиди: У агар демократлар ушбу сайловда устун келса, улар зудлик билан ўзини президентлик курсисидан четлатиш, яъни импичмент қилиш ҳаракатини бошлашини огоҳлантирди;
Сайловчилар олдидаги кескин йўл: АҚШ аҳолиси олдида амалда иккита яққол танлов турибди: 5 минг доллар олиш ёки Трамп бошқарувига чек қўйиш.
Трампнинг шов-шувли сўзлари
«Агар республикачилар Вакиллар палатаси ва Сенат сайловларида ғалаба қозонсалар, мен ҳар бир вояга етган АҚШ фуқаросига 5 000 доллар бераман. Улар (демократлар) коммунизмга йўл олишмоқда. Улар социализмни соғинишган. Мен кўрган энг ёмон одамлар ҳокимият тепасида. Демократлар оралиқ сайловларда ғалаба қозонсалар, мени импичмент қилишга ҳаракат қилишади».
Ушбу кескин чиқиш сайлов кампанияси нақадар драматик ва муросасиз руҳда ўтишини кўрсатмоқда.
АҚШдаги оралиқ сайловлар ва Трампнинг таклифи (Жадвал)
Мезон / Ҳодиса
Асосий тафсилотлар
Сайлов санаси
2026 йил 3 ноябрь, сешанба
Сайлов тури
АҚШ Конгрессига оралиқ сайловлар (midterm elections)
Трампнинг бош ваъдаси
Ҳар бир вояга етган фуқарога 5 000 доллар бериш
Бош шарт
Республикачиларнинг Вакиллар палатаси ва Сенатда ғалабаси
Эҳтимолий хавф
Демократлар ютса, Трампга нисбатан импичмент жараёни бошланиши
3 ноябрдаги ушбу сиёсий жанг нафақат АҚШ Конгресси тақдирини, балки Трамп маъмуриятининг келажагини ҳам бутунлай ҳал қилиб бериши кутилмоқда.
Сизнингча, Трампнинг ҳар бир фуқарога 5 000 доллар тарқатиш ваъдаси сайловчиларни ўз томонига оғдириш учун етарли бўладими ёки америкаликлар уни сиёсий саҳнадан кетказишни маъқул кўришадими?
Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва АҚШдаги ушбу шов-шувли сиёсий баёнотни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…