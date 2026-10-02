«Ҳар бир фуқарога 5 000 доллар бераман»: Трамп сайлов олдидан ақлбовар қилмас ваъда берди

·14·Дунё
«Ҳар бир фуқарога 5 000 доллар бераман»: Трамп сайлов олдидан ақлбовар қилмас ваъда берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Агар республикачилар Конгресснинг ҳар иккала палатасида ғалаба қозонса, Доналд Трамп ҳар бир вояга етган АҚШ фуқаросига 5 000 доллардан беришни ваъда қилди.
  • У демократларни коммунизм ва социализмга интилишда айблаб, улар ғалаба қозонса, ўзига нисбатан импичмент жараёнини бошлашларини айтди.
  • Ушбу баёнот АҚШдаги оралиқ сайловлар олдидан сиёсий курашнинг кескинлашганини кўрсатмоқда.

АҚШ сиёсий саҳнасида кутилаётган муҳим оралиқ сайловлар арафасида Дональд Трамп бутун дунёни ҳайратда қолдирган мислсиз баёнот билан чиқди! Оқ уй раҳбари агар республикачилар Конгресснинг ҳар иккала палатасида устунликка эришса, мамлакатдаги ҳар бир вояга етган фуқаронинг ҳисобига 5 000 доллардан пул тарқатишга ваъда берди.

Шу билан бирга, у сиёсий рақиблари — демократларни кескин танқид остига олиб, улар ҳокимиятни қўлга киритган тақдирда ўзига нисбатан импичмент эълон қилишга тайёрланаётганини очиқлади. Хўш, Трампнинг бу шов-шувли таклифи ортида нима ётибди ва америкаликларни қандай тарихий танлов кутмоқда?

5 000 долларлик мукофот ва «социализм» айблови

Дональд Трамп ўз чиқишида сиёсий кураш чегараларини кескин кенгайтирди:

  • Ҳар бир катта ёшли фуқарога тўлов: Президент республикачилар Вакиллар палатаси ва Сенат сайловларида ғалаба қозонса, ҳар бир вояга етган АҚШ фуқаросига 5 000 доллардан беришини маълум қилди;

  • «Коммунизмга йўл»: Трамп демократларни коммунизм ва социализм сари интилишда очиқ айблаб, уларни «мен кўрган энг ёмон одамлар» деб атади;

  • Импичмент таҳдиди: У агар демократлар ушбу сайловда устун келса, улар зудлик билан ўзини президентлик курсисидан четлатиш, яъни импичмент қилиш ҳаракатини бошлашини огоҳлантирди;

  • Сайловчилар олдидаги кескин йўл: АҚШ аҳолиси олдида амалда иккита яққол танлов турибди: 5 минг доллар олиш ёки Трамп бошқарувига чек қўйиш.

Трампнинг шов-шувли сўзлари

«Агар республикачилар Вакиллар палатаси ва Сенат сайловларида ғалаба қозонсалар, мен ҳар бир вояга етган АҚШ фуқаросига 5 000 доллар бераман. Улар (демократлар) коммунизмга йўл олишмоқда. Улар социализмни соғинишган. Мен кўрган энг ёмон одамлар ҳокимият тепасида. Демократлар оралиқ сайловларда ғалаба қозонсалар, мени импичмент қилишга ҳаракат қилишади».

Ушбу кескин чиқиш сайлов кампанияси нақадар драматик ва муросасиз руҳда ўтишини кўрсатмоқда.

АҚШдаги оралиқ сайловлар ва Трампнинг таклифи (Жадвал)

Мезон / Ҳодиса

Асосий тафсилотлар

Сайлов санаси

2026 йил 3 ноябрь, сешанба

Сайлов тури

АҚШ Конгрессига оралиқ сайловлар (midterm elections)

Трампнинг бош ваъдаси

Ҳар бир вояга етган фуқарога 5 000 доллар бериш

Бош шарт

Республикачиларнинг Вакиллар палатаси ва Сенатда ғалабаси

Эҳтимолий хавф

Демократлар ютса, Трампга нисбатан импичмент жараёни бошланиши

3 ноябрдаги ушбу сиёсий жанг нафақат АҚШ Конгресси тақдирини, балки Трамп маъмуриятининг келажагини ҳам бутунлай ҳал қилиб бериши кутилмоқда.

Сизнингча, Трампнинг ҳар бир фуқарога 5 000 доллар тарқатиш ваъдаси сайловчиларни ўз томонига оғдириш учун етарли бўладими ёки америкаликлар уни сиёсий саҳнадан кетказишни маъқул кўришадими?

Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва АҚШдаги ушбу шов-шувли сиёсий баёнотни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Дональд Трамп2026 йил 3 ноябрь оралиқ сайловлар5 000 долларлик мукофотИмпичмент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!21 сентябр 16:12Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54Қозоғистондаги илк Қурултой сайловлари қизиқарли манзараларга бой бўлди (фото)Қозоғистондаги илк Қурултой сайловлари қизиқарли манзараларга бой бўлди (фото)23 август 19:44Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиҲар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда берди10 сентябр 16:35Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?11 август 09:02Пезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавобиПезешкиан АҚШга шошилинч таклиф билан чиқди — БМТ даги ядровий баҳс ва Оқ уй жавоби25 сентябр 08:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота