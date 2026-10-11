Зеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирди
АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинада ҳокимиятни алмаштириш ҳақидаги чақириқларидан сўнг бир кун давомида ОАВ майдонида кўриниш бермаган Владимир Зеленский кутилмаганда расмий видеомурожаат билан чиқди. Киевдаги Банковая кўчасида жойлашган ўз иш кабинетидан чиқиш қилган Украина етакчиси Трамп томонидан эълон қилинган Россия билан «энергетик сулҳ» ташаббусига Киев тўлиқ қўшилишга тайёрлигини билдирди.
Зеленскийнинг сўзларига кўра, Украина Қуролли кучлари (УҚК) Россия энергетика объектларига зарба бермаслик бўйича барча тегишли кўрсатма ва буйруқларни аллақачон олган.
«Ҳамма учун яхши янгилик»: Зеленскийнинг шартлари ва позицияси
Ўзининг расмий Telegram-каналида эълон қилинган мурожаатда Зеленский Вашингтоннинг ташаббусига қуйидагича баҳо берди:
Энергетик сулҳга тайёрлик: «Бугун Қўшма Штатлар президенти энергетик сулҳга эришилганини маълум қилди. Бу барча учун яхши янгилик ва унинг ҳақиқатга айланиши ниҳоятда муҳим. Украина Россия энергетика секторига зарбалар бермасликка тайёр», — дея таъкидлади у;
Ўзаролик тамойили: Украина томони ушбу сулҳ бир томонлама бўлмаслиги, балки Россия ҳам ўз навбатида Украина энергетика тизимига ҳужум қилмаслиги ҳамда АҚШ президенти бу жараённи тўлиқ қўллаб-қувватлаши кераклигига умид билдирмоқда;
Армияга аниқ буйруқлар: «Украина Қуролли кучлари барча тегишли буйруқларни олди. Биз Американинг Россия билан мулоқоти тафсилотларини ҳамда Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп айтган нарсаларни айнан бажаришини кутмоқдамиз», — дея қўшимча қилди Зеленский.
Сирли сукунатга нуқта: Мурожаат қаердан йўлланди?
Ушбу чиқиш Киев атрофидаги кўплаб миш-мишларни вақтинча тўхтатди:
Иш кабинетидан чиқиш: Видеолавҳа тасвирларидан маълум бўлишича, Зеленский аввал хабар қилинганидек бункерда ёки хорижда эмас, балки Киев марказидаги Банковая кўчасида жойлашган ўз қароргоҳида туриб нутқ сўзлаган;
Трамп баёнотидан кейинги илк қадам: Аввалроқ Дональд Трамп «Киевга келиша оладиган янги етакчи керак» деган кескин баёнот билан чиққан ва шундан сўнг Зеленскийнинг анъанавий кундалик мурожаати чиқмай қолгани сабаб унинг ғойиб бўлгани ҳақида тахминлар тарқалган эди.
Киевнинг Россия нефть-газ ва энергетика тузилмаларига ҳужумларни тўхтатиш бўйича кўрсатма бергани Дональд Трамп воситачилигидаги Вашингтон ва Москва келишувлари амалий босқичга кўчаётганини англатади.
Изоҳлар 0
…