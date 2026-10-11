Зеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирди

·9·Дунё
Зеленский кутилмаганда алоқага чиқиб, Трамп эълон қилган келишувга розилик билдирди

АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинада ҳокимиятни алмаштириш ҳақидаги чақириқларидан сўнг бир кун давомида ОАВ майдонида кўриниш бермаган Владимир Зеленский кутилмаганда расмий видеомурожаат билан чиқди. Киевдаги Банковая кўчасида жойлашган ўз иш кабинетидан чиқиш қилган Украина етакчиси Трамп томонидан эълон қилинган Россия билан «энергетик сулҳ» ташаббусига Киев тўлиқ қўшилишга тайёрлигини билдирди.

Зеленскийнинг сўзларига кўра, Украина Қуролли кучлари (УҚК) Россия энергетика объектларига зарба бермаслик бўйича барча тегишли кўрсатма ва буйруқларни аллақачон олган.

«Ҳамма учун яхши янгилик»: Зеленскийнинг шартлари ва позицияси

Ўзининг расмий Telegram-каналида эълон қилинган мурожаатда Зеленский Вашингтоннинг ташаббусига қуйидагича баҳо берди:

  • Энергетик сулҳга тайёрлик: «Бугун Қўшма Штатлар президенти энергетик сулҳга эришилганини маълум қилди. Бу барча учун яхши янгилик ва унинг ҳақиқатга айланиши ниҳоятда муҳим. Украина Россия энергетика секторига зарбалар бермасликка тайёр», — дея таъкидлади у;

  • Ўзаролик тамойили: Украина томони ушбу сулҳ бир томонлама бўлмаслиги, балки Россия ҳам ўз навбатида Украина энергетика тизимига ҳужум қилмаслиги ҳамда АҚШ президенти бу жараённи тўлиқ қўллаб-қувватлаши кераклигига умид билдирмоқда;

  • Армияга аниқ буйруқлар: «Украина Қуролли кучлари барча тегишли буйруқларни олди. Биз Американинг Россия билан мулоқоти тафсилотларини ҳамда Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп айтган нарсаларни айнан бажаришини кутмоқдамиз», — дея қўшимча қилди Зеленский.

Сирли сукунатга нуқта: Мурожаат қаердан йўлланди?

Ушбу чиқиш Киев атрофидаги кўплаб миш-мишларни вақтинча тўхтатди:

  • Иш кабинетидан чиқиш: Видеолавҳа тасвирларидан маълум бўлишича, Зеленский аввал хабар қилинганидек бункерда ёки хорижда эмас, балки Киев марказидаги Банковая кўчасида жойлашган ўз қароргоҳида туриб нутқ сўзлаган;

  • Трамп баёнотидан кейинги илк қадам: Аввалроқ Дональд Трамп «Киевга келиша оладиган янги етакчи керак» деган кескин баёнот билан чиққан ва шундан сўнг Зеленскийнинг анъанавий кундалик мурожаати чиқмай қолгани сабаб унинг ғойиб бўлгани ҳақида тахминлар тарқалган эди.

Киевнинг Россия нефть-газ ва энергетика тузилмаларига ҳужумларни тўхтатиш бўйича кўрсатма бергани Дональд Трамп воситачилигидаги Вашингтон ва Москва келишувлари амалий босқичга кўчаётганини англатади.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампЭнергетик сулҳУкраина Қуролли кучлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?Бугун 21:26«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилдиБугун 19:11Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиЗеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиБугун 18:41«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?3 октябр 17:28Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди23 сентябр 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди