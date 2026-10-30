Осмондаги даҳшатли тўқнашув: АҚШда икки вертолёт қулаб тушди, қурбонлар бор

·46·Дунё
Осмондаги даҳшатли тўқнашув: АҚШда икки вертолёт қулаб тушди, қурбонлар бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Орегон штатидаги Макминнвилл муниципал аеропорти яқинида икки вертолётнинг ҳавода тўқнашуви оқибатида уч киши ҳалок бўлди.
  • 29 октябр куни содир бўлган фожиа натижасида 22 ёшли парвоз инструктори Медди Аасбо, Буюк Британия фуқароси бўлган талаба-учувчи ҳамда 38 ёшли тажрибали пилот Тайлер Стердевант вафот этди.

АҚШнинг Орегон штатида иккита вертолёт ҳавода тўқнашиб кетиши оқибатида мудҳиш авиаҳалокат юз берди. Макминнвилл муниципал аэропорти яқинидаги очиқ осмон остида содир бўлган тўқнашув натижасида уч киши — ёш парвоз инструктори, маҳаллий тажрибали учувчи ҳамда Буюк Британиядан келган талаба-учувчи ҳалок бўлди.

Ҳодиса 29 октябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 14:15 атрофида Ямхилл округи ҳудудида содир бўлган. Фожиа тафсилотлари ва қурбонлар ҳақида округ шерифи Сэм Эллиотт ҳамда Федерал авиация маъмурияти (FAA) расмий ахборот берди.

Ҳалокат тафсилотлари ва қурбон бўлганлар

Шериф бошқармаси ва CNN тарқатган маълумотларга кўра, авария вақтида вертолётлар ичида жами уч киши бўлган:

  • Инструктор ва Британиядан келган талаба: Ҳалокатда 22 ёшли парвоз инструктори, техаслик Мэдди Аасбо ҳамда унга шогирдлик қилаётган Буюк Британия фуқароси бўлган талаба-учувчи ҳалок бўлди;

  • Иккинчи вертолёт пилоти: Иккинчи ҳаво кемаси бортида ёлғиз ўзи бўлган 38 ёшли орегонлик тажрибали пилот Тайлер Стердевант ҳам воқеа жойида вафот этди;

  • Қулаш жойи: Тўқнашувдан сўнг ҳар икки борт аэропорт яқинидаги хусусий қишлоқ хўжалиги даласига қулаб тушган. Зарба кучидан қизил рангли вертолёт парча-парча бўлиб кетган, яшил ранглиси эса тескари ағдарилиб тушган.

«Металлнинг кучли ғижирлашини эшитдим»: Воқеа гувоҳлари нима дейди?

Ҳодисага яқин атрофдаги оилавий узумзорда ишлаётган Лео Родригес исмли маҳаллий аҳоли вакили бевосита гувоҳ бўлиб, дарҳол 911 фавқулодда хизматига қўнғироқ қилган:

«Тўсатдан кучли гумбурлаш ва металл ғижирлаган овозни эшитдим. Юқорига қарасам, иккита вертолёт айнан ҳавода бир-бирига урилган экан. Кўзларим кўраётган манзарани миям бир неча сония давомида қабул қилолмади. Бунақасини ҳар куни кўрмайсиз. Улар ҳавода айланиб, бир зумда ерга қулади», — дейди гувоҳ.

Тергов ва вертолётлар модели

АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) берган дастлабки баёнотга кўра, ҳалокатга учраган ҳаво кемалари қуйидагилардир:

  • Иштирок этган бортлар: Учувчиларни тайёрлаш бўйича ўқув парвозини амалга ошираётган Robinson R-22 ҳамда техник хизмат кўрсатиш синовидан ўтаётган Airbus AS350 (H125) вертолётлари тўқнашган;

  • Jerry Trimble Helicopters компанияси: Учувчиларни тайёрлаш ва вертолётларни хусусий парвозларга ижарага бериш билан шуғулланувчи «Jerry Trimble Helicopters» компанияси ўз борти инцидентга учраганини тасдиқлаб, тергов органлари билан тўлиқ ҳамкорлик қилаётганини билдирди;

  • Хавфсизлик чоралари: Қутқарувчилар ва авиация экспертлари воқеа жойида текширув олиб бориши учун маҳаллий 233-сонли трассанинг тахминан бир ярим километрлик қисми полиция томонидан тўлиқ ёпилди.

Федерал авиация бошқармаси ва махсус комиссия айни дақиқаларда икки ҳаво кемасининг очиқ ва кўриниш яхши бўлган об-ҳаво шароитида қай тариқа бир йўналишда тўқнашиб кетгани сабабларини ўрганмоқда.

ОрегонАвиаҳалокатNTSBJerry Trimble Helicopters
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)16 сентябр 16:11Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиОшқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди1 август 11:53Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаОктагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқда26 июн 15:05Туркиядаги машҳур Каппадокия қояси сайёҳлар устига қулаб тушди, қурбонлар бор (видео)Туркиядаги машҳур Каппадокия қояси сайёҳлар устига қулаб тушди, қурбонлар бор (видео)Бугун 09:40Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35Кенияда қурилаётган кўп қаватли бино қулаб, вайроналар савдо жойларини босиб қолди Кенияда қурилаётган кўп қаватли бино қулаб, вайроналар савдо жойларини босиб қолди Кеча 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда