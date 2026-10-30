Осмондаги даҳшатли тўқнашув: АҚШда икки вертолёт қулаб тушди, қурбонлар бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Орегон штатидаги Макминнвилл муниципал аеропорти яқинида икки вертолётнинг ҳавода тўқнашуви оқибатида уч киши ҳалок бўлди.
- 29 октябр куни содир бўлган фожиа натижасида 22 ёшли парвоз инструктори Медди Аасбо, Буюк Британия фуқароси бўлган талаба-учувчи ҳамда 38 ёшли тажрибали пилот Тайлер Стердевант вафот этди.
АҚШнинг Орегон штатида иккита вертолёт ҳавода тўқнашиб кетиши оқибатида мудҳиш авиаҳалокат юз берди. Макминнвилл муниципал аэропорти яқинидаги очиқ осмон остида содир бўлган тўқнашув натижасида уч киши — ёш парвоз инструктори, маҳаллий тажрибали учувчи ҳамда Буюк Британиядан келган талаба-учувчи ҳалок бўлди.
Ҳодиса 29 октябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 14:15 атрофида Ямхилл округи ҳудудида содир бўлган. Фожиа тафсилотлари ва қурбонлар ҳақида округ шерифи Сэм Эллиотт ҳамда Федерал авиация маъмурияти (FAA) расмий ахборот берди.
Ҳалокат тафсилотлари ва қурбон бўлганлар
Шериф бошқармаси ва CNN тарқатган маълумотларга кўра, авария вақтида вертолётлар ичида жами уч киши бўлган:
Инструктор ва Британиядан келган талаба: Ҳалокатда 22 ёшли парвоз инструктори, техаслик Мэдди Аасбо ҳамда унга шогирдлик қилаётган Буюк Британия фуқароси бўлган талаба-учувчи ҳалок бўлди;
Иккинчи вертолёт пилоти: Иккинчи ҳаво кемаси бортида ёлғиз ўзи бўлган 38 ёшли орегонлик тажрибали пилот Тайлер Стердевант ҳам воқеа жойида вафот этди;
Қулаш жойи: Тўқнашувдан сўнг ҳар икки борт аэропорт яқинидаги хусусий қишлоқ хўжалиги даласига қулаб тушган. Зарба кучидан қизил рангли вертолёт парча-парча бўлиб кетган, яшил ранглиси эса тескари ағдарилиб тушган.
«Металлнинг кучли ғижирлашини эшитдим»: Воқеа гувоҳлари нима дейди?
Ҳодисага яқин атрофдаги оилавий узумзорда ишлаётган Лео Родригес исмли маҳаллий аҳоли вакили бевосита гувоҳ бўлиб, дарҳол 911 фавқулодда хизматига қўнғироқ қилган:
«Тўсатдан кучли гумбурлаш ва металл ғижирлаган овозни эшитдим. Юқорига қарасам, иккита вертолёт айнан ҳавода бир-бирига урилган экан. Кўзларим кўраётган манзарани миям бир неча сония давомида қабул қилолмади. Бунақасини ҳар куни кўрмайсиз. Улар ҳавода айланиб, бир зумда ерга қулади», — дейди гувоҳ.
Тергов ва вертолётлар модели
АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (NTSB) берган дастлабки баёнотга кўра, ҳалокатга учраган ҳаво кемалари қуйидагилардир:
Иштирок этган бортлар: Учувчиларни тайёрлаш бўйича ўқув парвозини амалга ошираётган Robinson R-22 ҳамда техник хизмат кўрсатиш синовидан ўтаётган Airbus AS350 (H125) вертолётлари тўқнашган;
Jerry Trimble Helicopters компанияси: Учувчиларни тайёрлаш ва вертолётларни хусусий парвозларга ижарага бериш билан шуғулланувчи «Jerry Trimble Helicopters» компанияси ўз борти инцидентга учраганини тасдиқлаб, тергов органлари билан тўлиқ ҳамкорлик қилаётганини билдирди;
Хавфсизлик чоралари: Қутқарувчилар ва авиация экспертлари воқеа жойида текширув олиб бориши учун маҳаллий 233-сонли трассанинг тахминан бир ярим километрлик қисми полиция томонидан тўлиқ ёпилди.
Федерал авиация бошқармаси ва махсус комиссия айни дақиқаларда икки ҳаво кемасининг очиқ ва кўриниш яхши бўлган об-ҳаво шароитида қай тариқа бир йўналишда тўқнашиб кетгани сабабларини ўрганмоқда.
Изоҳлар 0
…