Исроилда фожианинг олди олинди: Хавфсизлик хизматларини ларзага солган режа фош бўлди

·1·Дунё
Исроилда фожианинг олди олинди: Хавфсизлик хизматларини ларзага солган режа фош бўлди

Исроил оммавий ахборот воситалари Яқин Шарқ минтақаси ва халқаро авиация хавфсизлиги доираларида катта шов-шув ва хавотир уйғотган даҳшатли тафсилотни эълон қилди. Машҳур Ynet ахборот порталининг таниқли таҳлилчи-журналисти Смадар Пери берган шошилинч маълумотларга кўра, БААнинг етакчи авиакомпанияларидан бири бўлган «Flydubai» учувчиси Тел-Авив шаҳрида кенг кўламли террорчилик ҳаракатини амалга оширишни мақсад қилган.

Хабарда айтилишича, учувчи бошқарувидаги йўловчи самолётини шаҳарнинг рамзи саналадиган улкан осмонўпар мажмуа — «Azrieli» савдо ва бизнес маркази миноралари томон тўғрилаб, 2001 йил 11 сентябрда АҚШда содир этилган терактга ўхшаш даҳшатли ҳалокатни такрорлашни режалаштирган.

Нишон — «Azrieli» миноралари ва минглаб тинч аҳоли

Тел-Авивнинг марказий транспорт артериясида қад ростлаган учта машҳур осмонўпар бино — думалоқ, учбурчак ва тўртбурчак шаклдаги «Azrieli» миноралари ҳар куни ўн минглаб одамлар ташриф буюрадиган, мамлакатнинг энг гавжум молиявий ва савдо нуқтаси ҳисобланади.

Журналист Смадар Пери ошкор қилган суриштирув маълумотларига кўра:

  • Учувчи самолёт Тел-Авивдаги Бен-Гурион халқаро аэропортига қўниш арафасида ёки Исроил ҳаво ҳудудидан ўтаётган пайтда режани ҳаракатга келтиришни кўзлаган;

  • Нишон сифатида айнан «Azrieli» мажмуасининг танланиши минтақа тарихидаги энг йирик қурбонлар ва вайронагарчиликларни келтириб чиқаришга қаратилганини кўрсатади;

  • Ушбу потенциал ҳалокат муваффақиятли хавфсизлик чоралари ва махсус хизматларнинг тезкор ҳушёрлиги натижасида бартараф этилган.

Халқаро авиация хавфсизлигида янги сигнал

Мазкур воқеа Исроил ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасидаги мунтазам авиақатновлар, шунингдек, глобал авиакомпанияларда ходимларни текшириш ва психологик назоратдан ўтказиш тизимига оид масалаларни кескин кун тартибига чиқарди:

  • Махсус хизматлар реакцияси: Исроил хавфсизлик тузилмалари мамлакат ҳаво ҳудудига кирувчи барча чет эл самолётлари устидан назорат алгоритмларини қайта кўриб чиқиши кутилмоқда;

  • Авиация стандартлари: Халқаро парвозларни амалга оширувчи учувчиларнинг руҳий ҳолати, эътиқоди ва алоқаларини текшириш бўйича назорат чораларини глобал даражада янада кучайтириш талаби пайдо бўлмоқда.

Ҳозирча «Flydubai» авиакомпанияси ва расмий идоралар журналистик суриштирув юзасидан батафсил изоҳ бермаган бўлса-да, Ynet саҳифаларида эълон қилинган мазкур хабар халқаро дипломатия ва авиация оламида энг кўп муҳокама қилинаётган воқеалардан бирига айланиб улгурди.

FlydubaiAzrieliTel-AvivYnet
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай–Тел-Авив рейсида учувчига ҳужум қилиндиДубай–Тел-Авив рейсида учувчига ҳужум қилинди3 октябр 17:10Осмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олдиОсмондаги даҳшат: Flydubai учувчиси самолётни Исроилга қулатмоқчи бўлганини бўйнига олди3 октябр 14:51Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолдиҲиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолди1 октябр 21:17Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникҚонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехник1 октябр 15:07Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариДубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлари1 октябр 14:30FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота