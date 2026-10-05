Исроилда фожианинг олди олинди: Хавфсизлик хизматларини ларзага солган режа фош бўлди
Исроил оммавий ахборот воситалари Яқин Шарқ минтақаси ва халқаро авиация хавфсизлиги доираларида катта шов-шув ва хавотир уйғотган даҳшатли тафсилотни эълон қилди. Машҳур Ynet ахборот порталининг таниқли таҳлилчи-журналисти Смадар Пери берган шошилинч маълумотларга кўра, БААнинг етакчи авиакомпанияларидан бири бўлган «Flydubai» учувчиси Тел-Авив шаҳрида кенг кўламли террорчилик ҳаракатини амалга оширишни мақсад қилган.
Хабарда айтилишича, учувчи бошқарувидаги йўловчи самолётини шаҳарнинг рамзи саналадиган улкан осмонўпар мажмуа — «Azrieli» савдо ва бизнес маркази миноралари томон тўғрилаб, 2001 йил 11 сентябрда АҚШда содир этилган терактга ўхшаш даҳшатли ҳалокатни такрорлашни режалаштирган.
Нишон — «Azrieli» миноралари ва минглаб тинч аҳоли
Тел-Авивнинг марказий транспорт артериясида қад ростлаган учта машҳур осмонўпар бино — думалоқ, учбурчак ва тўртбурчак шаклдаги «Azrieli» миноралари ҳар куни ўн минглаб одамлар ташриф буюрадиган, мамлакатнинг энг гавжум молиявий ва савдо нуқтаси ҳисобланади.
Журналист Смадар Пери ошкор қилган суриштирув маълумотларига кўра:
Учувчи самолёт Тел-Авивдаги Бен-Гурион халқаро аэропортига қўниш арафасида ёки Исроил ҳаво ҳудудидан ўтаётган пайтда режани ҳаракатга келтиришни кўзлаган;
Нишон сифатида айнан «Azrieli» мажмуасининг танланиши минтақа тарихидаги энг йирик қурбонлар ва вайронагарчиликларни келтириб чиқаришга қаратилганини кўрсатади;
Ушбу потенциал ҳалокат муваффақиятли хавфсизлик чоралари ва махсус хизматларнинг тезкор ҳушёрлиги натижасида бартараф этилган.
Халқаро авиация хавфсизлигида янги сигнал
Мазкур воқеа Исроил ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасидаги мунтазам авиақатновлар, шунингдек, глобал авиакомпанияларда ходимларни текшириш ва психологик назоратдан ўтказиш тизимига оид масалаларни кескин кун тартибига чиқарди:
Махсус хизматлар реакцияси: Исроил хавфсизлик тузилмалари мамлакат ҳаво ҳудудига кирувчи барча чет эл самолётлари устидан назорат алгоритмларини қайта кўриб чиқиши кутилмоқда;
Авиация стандартлари: Халқаро парвозларни амалга оширувчи учувчиларнинг руҳий ҳолати, эътиқоди ва алоқаларини текшириш бўйича назорат чораларини глобал даражада янада кучайтириш талаби пайдо бўлмоқда.
Ҳозирча «Flydubai» авиакомпанияси ва расмий идоралар журналистик суриштирув юзасидан батафсил изоҳ бермаган бўлса-да, Ynet саҳифаларида эълон қилинган мазкур хабар халқаро дипломатия ва авиация оламида энг кўп муҳокама қилинаётган воқеалардан бирига айланиб улгурди.
Изоҳлар 0
…