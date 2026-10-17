Рим папаси ўпкасидаги ўсма операциясидан сўнг бугун шифохонадан чиқиши кутилмоқда

·0·Дунё
Рим папаси ўпкасидаги ўсма операциясидан сўнг бугун шифохонадан чиқиши кутилмоқда

Рим папаси Лев XIV ўнг ўпкасининг бир қисмини олиб ташлаш бўйича операциядан кейин шифохонадан чиқишга рухсат олди. У бугун, 17 октябрь куни Римдаги Жемелли шифохонасидан Ватиканга қайтиши маълум қилинди. Бу ҳақда Ватикан матбуот хизматига таяниб, Euronews хабар берди.

71 ёшли понтифик 13 октябрь куни ўнг ўпкасидаги саратон ўсмасини олиб ташлаш учун операция қилинганидан буён шифохонада даволанаётган эди.

Шифокорлар 17 октябрь куни ўтказилган қон таҳлиллари ва кўкрак қафаси рентген текшируви натижаларини баҳолаб, унинг клиник ҳолати шифохонадан чиқиш учун етарли даражада яхшиланганини тасдиқлаган.

Ватикан матбуот хизмати маълумотига кўра, Лев XIV шанба куни тушдан кейин шифохонани тарк этиб, Ватиканга қайтади. Якшанба куни эса у папа қароргоҳи деразасидан туриб, анъанавий «Анжелус» ибодатини ўқиши режалаштирилган.

Аввалроқ, операция давомида папанинг ўнг ўпкасининг пастки бўлаги олиб ташлангани маълум қилинган эди. Текширувлар натижасида унда ўпка аденокарциномаси — ўпка саратонининг бир тури аниқланган.

Операция тахминан 90 дақиқа давом этган ва асоратларсиз якунланган. 15 октябрь куни ўтказилган рентген текшируви операция қилинган ўпканинг тикланиши яхши кечаётганини кўрсатган. Шифокорлар папанинг операциядан кейинги тикланиш жараёни режа бўйича давом этаётганини билдирган.

Лев XIVВатиканупка операциясиупка аденокарциномаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинадиРим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинади12 октябр 23:10Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилди17 сентябр 21:55Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилди8 август 10:29Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиРим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айланди12 июн 22:25Anthropic сунъий интеллектни тартибга солишда Ватикандан ёрдам сўрадиAnthropic сунъий интеллектни тартибга солишда Ватикандан ёрдам сўради26 май 03:24Рим папаси сунъий интеллектнинг ҳарбий мақсадларда ишлатилишига қарши чиқдиРим папаси сунъий интеллектнинг ҳарбий мақсадларда ишлатилишига қарши чиқди20 май 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди