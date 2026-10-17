Рим папаси ўпкасидаги ўсма операциясидан сўнг бугун шифохонадан чиқиши кутилмоқда
Рим папаси Лев XIV ўнг ўпкасининг бир қисмини олиб ташлаш бўйича операциядан кейин шифохонадан чиқишга рухсат олди. У бугун, 17 октябрь куни Римдаги Жемелли шифохонасидан Ватиканга қайтиши маълум қилинди. Бу ҳақда Ватикан матбуот хизматига таяниб, Euronews хабар берди.
71 ёшли понтифик 13 октябрь куни ўнг ўпкасидаги саратон ўсмасини олиб ташлаш учун операция қилинганидан буён шифохонада даволанаётган эди.
Шифокорлар 17 октябрь куни ўтказилган қон таҳлиллари ва кўкрак қафаси рентген текшируви натижаларини баҳолаб, унинг клиник ҳолати шифохонадан чиқиш учун етарли даражада яхшиланганини тасдиқлаган.
Ватикан матбуот хизмати маълумотига кўра, Лев XIV шанба куни тушдан кейин шифохонани тарк этиб, Ватиканга қайтади. Якшанба куни эса у папа қароргоҳи деразасидан туриб, анъанавий «Анжелус» ибодатини ўқиши режалаштирилган.
Аввалроқ, операция давомида папанинг ўнг ўпкасининг пастки бўлаги олиб ташлангани маълум қилинган эди. Текширувлар натижасида унда ўпка аденокарциномаси — ўпка саратонининг бир тури аниқланган.
Операция тахминан 90 дақиқа давом этган ва асоратларсиз якунланган. 15 октябрь куни ўтказилган рентген текшируви операция қилинган ўпканинг тикланиши яхши кечаётганини кўрсатган. Шифокорлар папанинг операциядан кейинги тикланиш жараёни режа бўйича давом этаётганини билдирган.
Изоҳлар 0
…