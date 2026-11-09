Онасига кўзойнак билан илк бор қараган 3 ойлик чақалоқ (видео)

·6·Дунё
Онасига кўзойнак билан илк бор қараган 3 ойлик чақалоқ (видео)

Туғма кўриш муаммоси билан дунёга келгани айтилаётган уч ойлик Метеҳан ҳақидаги видео ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди. Чақалоқ илк бор 23 рақамли кўзойнак таққанида онасига меҳр билан тикилди. Унинг бу самимий нигоҳлари кўплаб фойдаланувчиларнинг қалбини эритди.

Видеода кичкинтойнинг кўзойнак тақилганидан кейинги ҳолати ва онасига қараб турган лаҳзалари акс этган. Ушбу видео 7 ноябрь куни ижтимоий тармоқларда тарқалди ва қисқа вақт ичида 2 миллиондан ортиқ марта томоша қилинди.

Чақалоқнинг кўришидаги муаммо, кўзойнакнинг аниқ диоптрияси ва видео айнан қаерда олингани ҳақида ҳозирча мустақил расмий маълумот йўқ. Бироқ видеода онасининг боласига турк тилида мурожаат қилиши воқеа Туркияда содир бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилишга асос беради.

МетеҳанТуркияижтимоий тармоқларкўриш нуқсони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солдиБир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди10 октябр 21:018 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди13 август 17:32Она қорнидаги чақалоққа мураккаб операция қилиндиОна қорнидаги чақалоққа мураккаб операция қилинди7 октябр 20:19Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлди26 август 13:50ДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашган14 август 22:27Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади 16 июл 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди