Онасига кўзойнак билан илк бор қараган 3 ойлик чақалоқ (видео)
Туғма кўриш муаммоси билан дунёга келгани айтилаётган уч ойлик Метеҳан ҳақидаги видео ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди. Чақалоқ илк бор 23 рақамли кўзойнак таққанида онасига меҳр билан тикилди. Унинг бу самимий нигоҳлари кўплаб фойдаланувчиларнинг қалбини эритди.
Видеода кичкинтойнинг кўзойнак тақилганидан кейинги ҳолати ва онасига қараб турган лаҳзалари акс этган. Ушбу видео 7 ноябрь куни ижтимоий тармоқларда тарқалди ва қисқа вақт ичида 2 миллиондан ортиқ марта томоша қилинди.
Чақалоқнинг кўришидаги муаммо, кўзойнакнинг аниқ диоптрияси ва видео айнан қаерда олингани ҳақида ҳозирча мустақил расмий маълумот йўқ. Бироқ видеода онасининг боласига турк тилида мурожаат қилиши воқеа Туркияда содир бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилишга асос беради.
Изоҳлар 0
…