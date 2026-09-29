Мақтов ёрлиқ камлик қилади: Хитой мактабларида аъло ўқиган ўқувчиларга гўшт берилмоқда

·29·Дунё
Мақтов ёрлиқ камлик қилади: Хитой мактабларида аъло ўқиган ўқувчиларга гўшт берилмоқда

Хитойнинг айрим мактабларида ўқувчиларни яхши ўқишга рағбатлантиришнинг одатдагидан фарқли усули қўлланилмоқда. Фанларни ўзлаштиришда юқори натижа кўрсатган ва аъло баҳоларга эришган ўқувчилар нафақат мақтов ёрлиғи ҳамда диплом билан тақдирланади, балки уларга бир неча килограмм гўшт ҳам берилади.

Маълумотларга кўра, мукофот сифатида ҳар бир ўқувчига 3–5 килограмм миқдорида гўшт тақдим этилади. Бу ташаббус болаларнинг меҳнатини рағбатлантириш ва уларни ўқишда янада юқори натижаларга эришишга ундаш мақсадида йўлга қўйилган.

Одатда, ўқувчиларни рағбатлантиришда диплом, фахрий ёрлиқ ёки совғалардан фойдаланилади. Хитойдаги мазкур ёндашув эса ўзининг ғайриоддийлиги билан ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортган.

Кўпчилик бу усулни илиқ қабул қилиб, меҳнатни амалдаги совға билан қадрлаш ўқувчилар учун янада қизиқарли рағбат бўлиши мумкинлигини таъкидлаган.

Хитой мактабларигўшт мукофотиоқиш рағбатлантиришоқувчиларнинг меҳнати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиҚирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилди22 сентябр 17:48Пекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қиладиПекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қиладиБугун 08:37Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Кеча 20:16Бир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўладиБир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўлади14 июн 15:01Амстердамда гўшт ва ёқилғи рекламаси бутунлай тақиқландиАмстердамда гўшт ва ёқилғи рекламаси бутунлай тақиқланди4 май 16:20Сингапурда "буллинг" қилган ўқувчиларга қаттиқ жазо жорий этилдиСингапурда "буллинг" қилган ўқувчиларга қаттиқ жазо жорий этилди6 май 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота