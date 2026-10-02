Россияда мушук портлашга сабаб бўлган бўлиши мумкин — ФВВ
Россиянинг Москва вилоятидаги Одинцово шаҳрида кўп қаватли уйнинг 19-қаватидаги хонадонда газ баллони портлади. Ҳодиса 1 октябрь куни эрталаб Белорусская кўчасидаги уйда содир бўлган. Бу ҳақда РБК хабар берди.
Маълум қилинишича, хонадонда одамлар бўлмаган, ичкарида фақат мушук қолган. ФВВнинг дастлабки версиясига кўра, 200 миллилитр ҳажмдаги сайёҳлик газ баллони электр плитаси ёнида турган. Мушук тасодифан плитани ёқиб юборган бўлиши, натижада қизиб кетган баллонда портлаш юз берган бўлиши мумкин.
Портлаш оқибатида хонадоннинг балкон қисми ва дераза ойналари шикастланган, шунингдек, квартира билан тамбур ўртасидаги ички тўсиқ бузилган. Қутқарувчилар етиб келганида очиқ ёнғин кузатилмаган.
Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган. Хабарларга кўра, хонадонда бўлган мушук ҳам омон қолган.
Воқеанинг аниқ сабаблари ҳозирча аниқланмоқда. Россия ФВВ газ баллонларини иссиқлик манбалари яқинида сақламаслик кераклигини эслатган.
Изоҳлар 0
…