Россияда мушук портлашга сабаб бўлган бўлиши мумкин — ФВВ

·38·Дунё
Россияда мушук портлашга сабаб бўлган бўлиши мумкин — ФВВ

Россиянинг Москва вилоятидаги Одинцово шаҳрида кўп қаватли уйнинг 19-қаватидаги хонадонда газ баллони портлади. Ҳодиса 1 октябрь куни эрталаб Белорусская кўчасидаги уйда содир бўлган. Бу ҳақда РБК хабар берди.

Маълум қилинишича, хонадонда одамлар бўлмаган, ичкарида фақат мушук қолган. ФВВнинг дастлабки версиясига кўра, 200 миллилитр ҳажмдаги сайёҳлик газ баллони электр плитаси ёнида турган. Мушук тасодифан плитани ёқиб юборган бўлиши, натижада қизиб кетган баллонда портлаш юз берган бўлиши мумкин.

Портлаш оқибатида хонадоннинг балкон қисми ва дераза ойналари шикастланган, шунингдек, квартира билан тамбур ўртасидаги ички тўсиқ бузилган. Қутқарувчилар етиб келганида очиқ ёнғин кузатилмаган.

Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган. Хабарларга кўра, хонадонда бўлган мушук ҳам омон қолган.

Воқеанинг аниқ сабаблари ҳозирча аниқланмоқда. Россия ФВВ газ баллонларини иссиқлик манбалари яқинида сақламаслик кераклигини эслатган.

Yonib ketgan oshxona jihozlari va qora kuyindi izlari tushgan devor.
ОдинцовоГаз баллони портлашФВВРБК
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиУкраинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилди21 август 14:59Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиРоссия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлди3 июн 18:24Мушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмадиМушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмади29 сентябр 14:43Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!28 сентябр 19:00АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилди16 август 10:52Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтди17 август 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота