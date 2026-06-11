Telegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқланди

·21·Техно
Telegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқланди

Россияда Telegram фойдаланувчиларини нишонга олган янги кўп босқичли фирибгарлик схемаси аниқланди. Киберхавфсизлик бўйича мутахассисларнинг сўзларига кўра, жиноятчилар дронлар ҳужуми ҳақида огоҳлантирувчи сохта каналлар орқали одамларни жалб қилиб, якунда уларнинг пулларини ўзлаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Схема туман ва маҳалла чатларида "Радар" сўзи ва шаҳар номи қўшилган Telegram-каналларга ҳаволалар тарқатишдан бошланади. Ўзини "қўшни" қилиб кўрсатувчи шахслар томонидан бошқариладиган ушбу каналлар расмий манба кўринишида бўлиб, фойдаланувчилар ишончини қозонади. Каналга кирган шахс бир нечта ҳаволалар занжири бўйлаб ўтишга мажбурланади.

Навбатдаги босқичда фойдаланувчи турли ботларга йўналтирилади. Улардан бири гўёки мусодара қилинган автомобилларни сотишни таклиф қилса, бошқаси алоқа бўлмаган жойда ҳам ишловчи махсус огоҳлантириш тизими эканлигини даъво қилади. Бу ҳаракатлардан кўзланган асосий мақсад — фойдаланувчини келгусида фишинг хабарларини юбориш учун мўлжалланган ботларга аъзо қилишдир.

Якуний босқичда жабрланувчи "Работа России" давлат портали дизайнини такрорловчи сохта сайтга тушади. У ерда тажрибасиз шахслар учун соатига 4000 рубл ва ойига 300 минг рублгача масофавий даромад вада қилинади. Тўловни олиш учун Telegram орқали "менежер" билан боғланиш сўралади.

Мулоқот давомида фирибгарлар турли баҳоналар билан фойдаланувчидан маълум миқдорда тўлов амалга оширишни талаб қилади. Натижада, фойдаланувчи вада қилинган пулни олиш ўрнига ўз маблағларидан айрилади. Мутахассислар шубҳали ҳаволаларга кирмасликни ва фақат расмий манбаларга таянишни тавсия этмоқда.

TelegramФирибгарликКиберхавфсизликФишингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқладиNASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқладиБугун, 12:25WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиWhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиБугун, 11:57Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичAnker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичБугун, 11:54Anthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиAnthropic корпоратив AI ечимларини кенгайтириш учун ТКС билан ҳамкорлик қиладиБугун, 11:53iPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиiPhone фойдаланувчилари учун кутилмаган совға: iOS 27 тизимида АирДроп тезлиги кескин ошдиБугун, 11:29Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетStarlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус