Мексикада сел даҳшати: касалхоналарни сув босди, автомобилларни оқизиб кетди (видео)

·45·Дунё
Мексикада сел даҳшати: касалхоналарни сув босди, автомобилларни оқизиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мексиканинг Сюдад-Хуарес шаҳрида 2026 йилнинг 23–24 октябр кунлари юз берган кучли жала ва дўл оқибатида йирик сув тошқинлари кузатилди.
  • Табиий офат оқибатида 6-сонли тиббиёт мажмуасининг жарроҳлик ва тез ёрдам бўлимларига сув кириб, кўплаб автомобиллар Рио-Браво дарёси томон оқизиб кетилди.
  • Қутқарувчилар сув қуршовида қолган ўнлаб ҳайдовчиларни қутқарди ҳамда 150 нафар беморнинг хавфсизлигини таъминлади.

Мексиканинг АҚШ билан чегарадош Чиуауа штатидаги йирик саноат маркази — Сьюдад-Хуарес шаҳри кетма-кет ёққан даҳшатли жала ва йирик дўл оқибатида жиддий тўсатдан сув тошқинлари (flash floods) остида қолди. 2026 йилнинг 23–24 октябрь кунлари юз берган табиий офат шаҳар инфратузилмасини фалаж қилиб, кўчаларни хавфли сув оқимларига айлантирди.

Эътиборлиси, бу мазкур шаҳарда сўнгги бир ой ичида кузатилган иккинчи йирик фавқулодда вазият бўлиб, сентябрь ойи охирида ҳам кучли ёғингарчилик сабабли бир нечта тўғонлар тошиб, аҳолига жиддий талафот етказган эди.

Тиббиёт мажмуаси сув остида: Жарроҳлик ва тез ёрдам бўлимларига сув кирди

Табиат инжиқлиги шаҳардаги асосий тиббиёт муассасаларидан бири фаолиятига жиддий хавф солди:

  • Дўл ва канализация муаммоси: Шаҳардаги 6-сонли тиббиёт мажмуаси (Hospital General de Zona No. 6) томидаги сув оқиш йўлларини дўл массаси тўсиб қўйиши ҳамда кўча дренаж тизимлари тўлиб тошиши натижасида бино ичига сел кирди;

  • Муҳим бўлимларга таъсир: Сув шифохонанинг ертўласи, ошхонаси, шошилинч тез ёрдам ва ҳатто жарроҳлик бўлимларигача етиб борди;

  • 150 нафар бемор хавфсизликда: Мураккаб шароитга қарамай, тиббиёт ходимлари ва қутқарувчиларнинг саъй-ҳаракати билан 150 дан ортиқ беморни эвакуация қилишга зарурат қолмади ва уларга тиббий ёрдам кўрсатиш тўхтатилмади.

Автомобиллар Рио-Гранде томон оқди, корхона томи қулади

Шаҳар кўчалари ва турар-жой массивларида кечган вазият драмаларга бой бўлди:

  • Сув оқизган машиналар: Шиддатли сел кўчаларда турган ўнлаб транспорт воситаларини ўйинчоқдек оқизиб кетди. Сув оқими уларни шаҳар ғарбидаги сойлар орқали чегарадаги машҳур Рио-Браво (Рио-Гранде) дарёси томон суриб олиб борди;

  • Автомобиллардан эвакуация: Қутқарув бригадалари сув қуршовида ва машиналар ичида қамалиб қолган ўнлаб ҳайдовчи ҳамда йўловчиларни хавфсиз жойга олиб чиқди;

  • 100 дан ортиқ фавқулодда чақирув: 24 соат мобайнида қутқарув хизматига 100 дан зиёд тезкор хабар келиб тушди; кўплаб хусусий уйларни сув босди, саноат корхоналаридан бирида эса юкка бардош беролмаган том қулаб тушди;

  • Қурбонлар борми? Чиуауа штати Фуқаролик муҳофазаси хизмати берган расмий ахборотга кўра, кўрилган кенг кўламли моддий зарарларга қарамай, ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар ёки жароҳатланганлар қайд этилмади.

Сьюдад-ХуаресЧиуауаРио-Грандетабиий офат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)15 октябр 10:11Чилида кучли сел автомобиллар ва автобусни оқизиб кетди (видео)Чилида кучли сел автомобиллар ва автобусни оқизиб кетди (видео)10 октябр 13:24Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиКаньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилди19 сентябр 14:18Қирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиҚирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлди25 июн 23:04Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)27 август 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди