Мексикада сел даҳшати: касалхоналарни сув босди, автомобилларни оқизиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мексиканинг Сюдад-Хуарес шаҳрида 2026 йилнинг 23–24 октябр кунлари юз берган кучли жала ва дўл оқибатида йирик сув тошқинлари кузатилди.
- Табиий офат оқибатида 6-сонли тиббиёт мажмуасининг жарроҳлик ва тез ёрдам бўлимларига сув кириб, кўплаб автомобиллар Рио-Браво дарёси томон оқизиб кетилди.
- Қутқарувчилар сув қуршовида қолган ўнлаб ҳайдовчиларни қутқарди ҳамда 150 нафар беморнинг хавфсизлигини таъминлади.
Мексиканинг АҚШ билан чегарадош Чиуауа штатидаги йирик саноат маркази — Сьюдад-Хуарес шаҳри кетма-кет ёққан даҳшатли жала ва йирик дўл оқибатида жиддий тўсатдан сув тошқинлари (flash floods) остида қолди. 2026 йилнинг 23–24 октябрь кунлари юз берган табиий офат шаҳар инфратузилмасини фалаж қилиб, кўчаларни хавфли сув оқимларига айлантирди.
Эътиборлиси, бу мазкур шаҳарда сўнгги бир ой ичида кузатилган иккинчи йирик фавқулодда вазият бўлиб, сентябрь ойи охирида ҳам кучли ёғингарчилик сабабли бир нечта тўғонлар тошиб, аҳолига жиддий талафот етказган эди.
Тиббиёт мажмуаси сув остида: Жарроҳлик ва тез ёрдам бўлимларига сув кирди
Табиат инжиқлиги шаҳардаги асосий тиббиёт муассасаларидан бири фаолиятига жиддий хавф солди:
Дўл ва канализация муаммоси: Шаҳардаги 6-сонли тиббиёт мажмуаси (Hospital General de Zona No. 6) томидаги сув оқиш йўлларини дўл массаси тўсиб қўйиши ҳамда кўча дренаж тизимлари тўлиб тошиши натижасида бино ичига сел кирди;
Муҳим бўлимларга таъсир: Сув шифохонанинг ертўласи, ошхонаси, шошилинч тез ёрдам ва ҳатто жарроҳлик бўлимларигача етиб борди;
150 нафар бемор хавфсизликда: Мураккаб шароитга қарамай, тиббиёт ходимлари ва қутқарувчиларнинг саъй-ҳаракати билан 150 дан ортиқ беморни эвакуация қилишга зарурат қолмади ва уларга тиббий ёрдам кўрсатиш тўхтатилмади.
Автомобиллар Рио-Гранде томон оқди, корхона томи қулади
Шаҳар кўчалари ва турар-жой массивларида кечган вазият драмаларга бой бўлди:
Сув оқизган машиналар: Шиддатли сел кўчаларда турган ўнлаб транспорт воситаларини ўйинчоқдек оқизиб кетди. Сув оқими уларни шаҳар ғарбидаги сойлар орқали чегарадаги машҳур Рио-Браво (Рио-Гранде) дарёси томон суриб олиб борди;
Автомобиллардан эвакуация: Қутқарув бригадалари сув қуршовида ва машиналар ичида қамалиб қолган ўнлаб ҳайдовчи ҳамда йўловчиларни хавфсиз жойга олиб чиқди;
100 дан ортиқ фавқулодда чақирув: 24 соат мобайнида қутқарув хизматига 100 дан зиёд тезкор хабар келиб тушди; кўплаб хусусий уйларни сув босди, саноат корхоналаридан бирида эса юкка бардош беролмаган том қулаб тушди;
Қурбонлар борми? Чиуауа штати Фуқаролик муҳофазаси хизмати берган расмий ахборотга кўра, кўрилган кенг кўламли моддий зарарларга қарамай, ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар ёки жароҳатланганлар қайд этилмади.
Изоҳлар 0
…