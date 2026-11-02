Истанбулдаги тўйда Туркманистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилди

·63·Дунё
Истанбулдаги тўйда Туркманистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилди

Туркиянинг Истанбул шаҳридаги тўйхонада икки гуруҳ ўртасида келиб чиққан жанжалда 33 ёшли Қилич Бўриев ҳалок бўлди. У бўйин қисмидан пичоқланган. Ҳодисадан кейин гумонланувчи қўлга олинган ва кейинчалик суд қарори билан қамоққа олинган. Бу ҳақда DHA ахборот агентлиги хабар берди.

Қайд этилишича, воқеа 1 ноябрь куни соат 23:30 атрофида Истанбулнинг Кичикчекмеже туманидаги Кемалпоша маҳалласи, Небиоғлу кўчасида жойлашган тўйхонада содир бўлган. Тўй маросими вақтида икки гуруҳ ўртасида ҳозирча сабаби маълум бўлмаган тортишув юзага келган.

Тахминан бир соат давом этган жанжал кейинчалик пичоқли тўқнашувга айланган. Унда Қилич Бўриев бўйин қисмидан оғир жароҳат олган. Воқеа жойига полиция ва тиббиёт ходимлари етиб келиб, жабрланувчига биринчи ёрдам кўрсатган. У шифохонага олиб кетилган, бироқ шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.

Дастлабки хабарларда марҳум Ўзбекистон фуқароси сифатида кўрсатилган бўлса-да, кейинчалик DHA унинг 33 ёшли Туркманистон фуқароси эканини маълум қилган.

Маълумотларга кўра, жанжал иштирокчилари спиртли ичимлик истеъмол қилган бўлган. Полиция гумонланувчи Р.Т.ни Истанбулнинг Авжилар туманида ўтказилган тезкор тадбир давомида қўлга олган. Ундан воқеада ишлатилган пичоқ ҳам олиб қўйилган.

Кейинчалик гумонланувчи полициядаги сўроқдан сўнг судга олиб борилган ва суд қарори билан қамоққа олинган.

Марҳумнинг жасади аутопсия жараёнлари якунланганидан кейин оиласига топширилган. DHA хабарида унинг жасади Туркманистонга олиб кетилиши режалаштирилгани айтилган.

ИстанбулҚилич БўриевКичикчекмежеDHA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Олмаотада машина қўйиш жойи учун 37 ёшли эркак ваҳшийларча ўлдирилдиОлмаотада машина қўйиш жойи учун 37 ёшли эркак ваҳшийларча ўлдирилди14 октябр 19:37Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилди29 август 13:24«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида19 август 08:36Путин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиПутин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилди16 июн 17:10Кими Антонелли «Формула-1» тарихидаги энг ёш чемпионга айландиКими Антонелли «Формула-1» тарихидаги энг ёш чемпионга айландиБугун 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда