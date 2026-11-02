Истанбулдаги тўйда Туркманистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилди
Туркиянинг Истанбул шаҳридаги тўйхонада икки гуруҳ ўртасида келиб чиққан жанжалда 33 ёшли Қилич Бўриев ҳалок бўлди. У бўйин қисмидан пичоқланган. Ҳодисадан кейин гумонланувчи қўлга олинган ва кейинчалик суд қарори билан қамоққа олинган. Бу ҳақда DHA ахборот агентлиги хабар берди.
Қайд этилишича, воқеа 1 ноябрь куни соат 23:30 атрофида Истанбулнинг Кичикчекмеже туманидаги Кемалпоша маҳалласи, Небиоғлу кўчасида жойлашган тўйхонада содир бўлган. Тўй маросими вақтида икки гуруҳ ўртасида ҳозирча сабаби маълум бўлмаган тортишув юзага келган.
Тахминан бир соат давом этган жанжал кейинчалик пичоқли тўқнашувга айланган. Унда Қилич Бўриев бўйин қисмидан оғир жароҳат олган. Воқеа жойига полиция ва тиббиёт ходимлари етиб келиб, жабрланувчига биринчи ёрдам кўрсатган. У шифохонага олиб кетилган, бироқ шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.
Дастлабки хабарларда марҳум Ўзбекистон фуқароси сифатида кўрсатилган бўлса-да, кейинчалик DHA унинг 33 ёшли Туркманистон фуқароси эканини маълум қилган.
Маълумотларга кўра, жанжал иштирокчилари спиртли ичимлик истеъмол қилган бўлган. Полиция гумонланувчи Р.Т.ни Истанбулнинг Авжилар туманида ўтказилган тезкор тадбир давомида қўлга олган. Ундан воқеада ишлатилган пичоқ ҳам олиб қўйилган.
Кейинчалик гумонланувчи полициядаги сўроқдан сўнг судга олиб борилган ва суд қарори билан қамоққа олинган.
Марҳумнинг жасади аутопсия жараёнлари якунланганидан кейин оиласига топширилган. DHA хабарида унинг жасади Туркманистонга олиб кетилиши режалаштирилгани айтилган.
Изоҳлар 0
…