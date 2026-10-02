Маккада даҳшатли терактнинг олди олинди: Каъба ёнида худкуш-террорчи қўлга олинди (видео)

·1·Дунё
Маккада даҳшатли терактнинг олди олинди: Каъба ёнида худкуш-террорчи қўлга олинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Маккада, муқаддас Каъба яқинида, худкуш-террорчи иштирокидаги даҳшатли терактнинг олди олинди.
  • Хавфсизлик ходимлари гумонланувчини Масжид ал-Ҳарамнинг жанубий кириш қисми — Қирол Абдулазиз дарвозаси ёнида портловчи моддалар билан ҳаракатга улгурмасдан қўлга олди.
  • Ҳозирда Саудия Арабистонининг ваколатли махсус хизматлари томонидан ҳодиса юзасидан кенг кўламли суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ислом оламининг энг муқаддас қадамжоси бўлмиш Макка шаҳрида мислсиз фожиа ва қонли жиноятнинг олди олинди! Хавфсизлик хизмати ходимларининг тезкор ва фидокорона ҳаракати туфайли Масжид ал-Ҳарам ҳудудида, муқаддас Каъба яқинида худкуш-террорчи иштирокида режалаштирилган даҳшатли теракт барбод қилинди. Зиёратчилар билан гавжум бўлган жанубий кириш дарвозасида портловчи моддалар билан қуролланган шахс ҳаракатга улгурмай, қўлга олинган. Хўш, хавфсизлик кучлари операцияни қандай ўтказди ва ҳозирда суриштирув қандай кетмоқда?

Каъба остонасидаги тезкор операция

Саудия Арабистони ҳуқуқ-тартибот органларининг ҳушёрлиги туфайли минглаб зиёратчиларнинг ҳаёти сақлаб қолинди:

  • Ҳодиса жойи: Худкуш-террорчи Масжид ал-Ҳарамнинг жанубий қисмида жойлашган машҳур Қирол Абдулазиз дарвозаси яқинида аниқланган;

  • Мақсад ва режа: Гумонланувчи муқаддас Каъбага яқин ҳудудда ўзини портлатиб, кенг кўламли талофат келтириб чиқаришни режалаштирган;

  • Тезкор қўлга олиш: Хавфсизлик кучлари шубҳали шахсни ўз вақтида пайқаб, портлаш содир этилишига йўл қўймасдан уни зудлик билан зарарсизлантирган;

  • Расмий тергов: Ҳозирда Саудия Арабистонининг ваколатли махсус хизматлари томонидан ҳодиса юзасидан кенг кўламли суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Муқаддас даргоҳдаги хавфсизлик чораси

«Маккадаги Каъба яқинида худкуш-террорчи иштирокидаги теракт режасининг олди олинди. Худкуш хавфсизлик кучлари томонидан Масжид ал-Ҳарамнинг жанубий кириш қисми — Қирол Абдулазиз дарвозаси ёнида қўлга олинди. Ваколатли идоралар вазият бўйича тегишли суриштирув ишларини олиб бормоқда».

Ушбу муваффақиятли операция Саудия хавфсизлик хизматининг муқаддас қадамжоларни қўриқлашда юқори даражада шай эканлигини яна бир бор кўрсатди.

Ҳодиса тафсилотлари ва расмий ҳолат

Кўрсаткич / Омил

Аниқланган фактлар

Ҳодиса манзили

Макка шаҳри, Масжид ал-Ҳарам (муқаддас Каъба яқини)

Аниқ нуқта

Жанубий кириш қисми — Қирол Абдулазиз дарвозаси

Жиноят тури

Худкуш-террорчи иштирокидаги режалаштирилган теракт

Натижа

Теракт бартараф этилди, гумонланувчи тўлиқ қўлга олинди

Ҳозирги босқич

Ваколатли органлар томонидан тергов ва суриштирув кетмоқда

Сизнингча, дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар учун муқаддас бўлган даргоҳларда бундай жирканч терактларни режалаштираётганлар ортида аслида қандай кучлар турибди? Хавфсизлик кучларининг тезкор ҳаракатига қандай баҳо берасиз?

Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва муқаддас маскандан олинган ушбу шошилинч хабарни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!

Масжид ал-ҲарамКаъбаСаудия АрабистониХудкуш-террорчи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиМаккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрди8 июл 12:38Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!15 август 17:32Каъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзаларКаъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзалар16 июн 13:1347 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади25 август 09:35«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланиши3 сентябр 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота