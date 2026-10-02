Маккада даҳшатли терактнинг олди олинди: Каъба ёнида худкуш-террорчи қўлга олинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Маккада, муқаддас Каъба яқинида, худкуш-террорчи иштирокидаги даҳшатли терактнинг олди олинди.
- Хавфсизлик ходимлари гумонланувчини Масжид ал-Ҳарамнинг жанубий кириш қисми — Қирол Абдулазиз дарвозаси ёнида портловчи моддалар билан ҳаракатга улгурмасдан қўлга олди.
- Ҳозирда Саудия Арабистонининг ваколатли махсус хизматлари томонидан ҳодиса юзасидан кенг кўламли суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ислом оламининг энг муқаддас қадамжоси бўлмиш Макка шаҳрида мислсиз фожиа ва қонли жиноятнинг олди олинди! Хавфсизлик хизмати ходимларининг тезкор ва фидокорона ҳаракати туфайли Масжид ал-Ҳарам ҳудудида, муқаддас Каъба яқинида худкуш-террорчи иштирокида режалаштирилган даҳшатли теракт барбод қилинди. Зиёратчилар билан гавжум бўлган жанубий кириш дарвозасида портловчи моддалар билан қуролланган шахс ҳаракатга улгурмай, қўлга олинган. Хўш, хавфсизлик кучлари операцияни қандай ўтказди ва ҳозирда суриштирув қандай кетмоқда?
Каъба остонасидаги тезкор операция
Саудия Арабистони ҳуқуқ-тартибот органларининг ҳушёрлиги туфайли минглаб зиёратчиларнинг ҳаёти сақлаб қолинди:
Ҳодиса жойи: Худкуш-террорчи Масжид ал-Ҳарамнинг жанубий қисмида жойлашган машҳур Қирол Абдулазиз дарвозаси яқинида аниқланган;
Мақсад ва режа: Гумонланувчи муқаддас Каъбага яқин ҳудудда ўзини портлатиб, кенг кўламли талофат келтириб чиқаришни режалаштирган;
Тезкор қўлга олиш: Хавфсизлик кучлари шубҳали шахсни ўз вақтида пайқаб, портлаш содир этилишига йўл қўймасдан уни зудлик билан зарарсизлантирган;
Расмий тергов: Ҳозирда Саудия Арабистонининг ваколатли махсус хизматлари томонидан ҳодиса юзасидан кенг кўламли суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Муқаддас даргоҳдаги хавфсизлик чораси
«Маккадаги Каъба яқинида худкуш-террорчи иштирокидаги теракт режасининг олди олинди. Худкуш хавфсизлик кучлари томонидан Масжид ал-Ҳарамнинг жанубий кириш қисми — Қирол Абдулазиз дарвозаси ёнида қўлга олинди. Ваколатли идоралар вазият бўйича тегишли суриштирув ишларини олиб бормоқда».
Ушбу муваффақиятли операция Саудия хавфсизлик хизматининг муқаддас қадамжоларни қўриқлашда юқори даражада шай эканлигини яна бир бор кўрсатди.
Ҳодиса тафсилотлари ва расмий ҳолат
Кўрсаткич / Омил
Аниқланган фактлар
Ҳодиса манзили
Макка шаҳри, Масжид ал-Ҳарам (муқаддас Каъба яқини)
Аниқ нуқта
Жанубий кириш қисми — Қирол Абдулазиз дарвозаси
Жиноят тури
Худкуш-террорчи иштирокидаги режалаштирилган теракт
Натижа
Теракт бартараф этилди, гумонланувчи тўлиқ қўлга олинди
Ҳозирги босқич
Ваколатли органлар томонидан тергов ва суриштирув кетмоқда
Сизнингча, дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар учун муқаддас бўлган даргоҳларда бундай жирканч терактларни режалаштираётганлар ортида аслида қандай кучлар турибди? Хавфсизлик кучларининг тезкор ҳаракатига қандай баҳо берасиз?
Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва муқаддас маскандан олинган ушбу шошилинч хабарни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…